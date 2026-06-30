Ya habías visto antes a Inde Navarrette, la actriz revelación de ‘Obsession’: apareció en esta conocida serie juvenil de Netflix

Crítica de 'Obsession': La gran película de terror del año.

Inde Navarrette, la actriz que hoy acapara la atención por su papel en la exitosa película Obsession, ya había dejado su huella en una de las series juveniles más polémicas de Netflix: Por trece razones. Su paso por la ficción marcó un punto de inflexión en su carrera, aunque en ese momento pocos anticipaban el salto que daría pocos años después. La actriz, que recientemente protagoniza Obsession, sorprendió a muchos espectadores al ser reconocida como parte del elenco de la cuarta y última temporada de Por trece razones. En esa entrega, emitida en 2020 en la icónica plataforma, Navarrette interpretó a Estela, la hermana menor de Monty, un personaje recurrente en las primeras temporadas y que fue tomando mayor protagonismo conforme avanzaba la trama.

El personaje de Estela apareció en la última temporada de la serie, cuando la historia ya era seguida por una amplia base de fanáticos y sumaba debates por su tratamiento de temas sensibles. Estela es presentada como la hermana de Monty, el temido acosador escolar cuya vida estuvo marcada por la violencia familiar y el conflicto interno. Tras el encarcelamiento de Monty, Estela desarrolla una relación cercana con Tyler, uno de los estudiantes más afectados por los hechos en la escuela, y juntos asisten al baile de graduación.

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La presencia de Navarrette en la serie no pasó desapercibida, aunque algunos seguidores discutieron la decisión de introducir un nuevo personaje vinculado a Monty en la última temporada. En foros como Reddit, se cuestionó si la llegada de Estela respondía a necesidades argumentales o si simplemente buscaba ampliar el espectro de sospechosos en torno a los misterios de la trama. Pese a estas discusiones, la participación de la actriz brindó un matiz diferente a la dinámica escolar, mostrando una perspectiva más vulnerable y menos confrontativa que la de su hermano. El debate sobre el aporte de Estela al desarrollo de Por trece razones reflejó la intensidad con la que los espectadores seguían el destino de los personajes y las consecuencias de sus acciones.

Desde su estreno en 2017, Por trece razones generó controversia por abordar sin rodeos problemáticas como el suicidio adolescente, la depresión, el acoso escolar y la agresión sexual. Basada en la novela de Jay Asher, la serie relataba la historia de Hannah Baker, quien antes de quitarse la vida grabó una serie de cintas para explicar sus motivos y señalar a quienes influyeron en su decisión. La crudeza de las escenas y el tratamiento de estos temas llevó a que la serie fuera cuestionada por organizaciones y medios, como The New York Times, que alertaron sobre el posible impacto en el público adolescente. Netflix decidió posteriormente editar la escena de suicidio de Hannah, en respuesta a las preocupaciones sobre su efecto en los espectadores. A pesar de las críticas, la serie mantuvo un alto nivel de popularidad y sirvió como plataforma para el lanzamiento de varios actores jóvenes, entre ellos Inde Navarrette.

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Inde Navarrette en 'Por trece razones'

El fenómeno ‘Obsession’

El reconocimiento internacional para Navarrette llegó con el estreno de Obsession, una película de bajo presupuesto que recaudó más de $339 millones a partir de una inversión de $750.000. En este thriller, la actriz interpretó a Nikki, un papel que la consolidó como una de las revelaciones del año y disparó su demanda en el mercado cinematográfico. El éxito de Obsession no solo posicionó a Navarrette como una figura central en la industria, sino que también llevó a la revisión de su trayectoria previa. Muchos espectadores redescubrieron su paso por Por trece razones al identificarla en entrevistas y materiales promocionales recientes.

Antes de su consagración en el cine, Navarrette había iniciado su carrera en 2018, participando en la comedia de Snapchat Denton’s Death Date y, posteriormente, en Por trece razones. Su proyección aumentó al incorporarse al elenco de la serie Superman & Lois en 2021, donde interpretó a Sarah Cortez, la hija del jefe de bomberos, en 47 de 53 episodios. Este recorrido, sumado al fenómeno de Obsession, la coloca hoy en la mira de productores y directores. A los 21 años, Navarrette representa el perfil de actriz joven con experiencia en temáticas complejas y capacidad para asumir roles de alto impacto comercial. La notoriedad alcanzada por Inde Navarrette en 2026 ha abierto nuevas oportunidades en su carrera. Su paso por Por trece razones es ahora recordado como un preludio, casi inadvertido, de una proyección que nadie anticipó entonces.

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