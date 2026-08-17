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Tres detenidos en Alicante por aislar y manipular a una mujer de 92 años para apoderarse de su patrimonio: consiguieron que modificara el testamento

La Guardia Civil concluye que el grupo aprovechó el deterioro cognitivo de la anciana para hacerle firmar documentos a su favor e incluso planteó trasladarla al extranjero con el objetivo de mantener el dominio sobre sus bienes

Un agente de la Guardia Civil con los detenidos en la operación. (Guardia Civil)
Un agente de la Guardia Civil con los detenidos en la operación. (Guardia Civil)
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La Guardia Civil ha detenido en Calpe (Alicante) a tres personas acusadas de someter durante meses a una mujer de 91 años a un sistema de aislamiento, control y manipulación para apoderarse de su patrimonio, una operación que también ha destapado un intento de alterar su testamento y de sacarla de España para mantener ese dominio.

Los arrestados son dos hombres de 64 y 67 años y una mujer de 62, que ya han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia. Se les imputan los delitos de estafa agravada, coacciones, revelación de secretos, acoso y pertenencia a grupo criminal. El juzgado ha decretado su libertad con medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima.

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Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la víctima fue elegida por su alto poder adquisitivo y porque vivía sola en España, mientras sus familiares residían en el extranjero. La investigación se abrió a partir de la denuncia presentada por sus hijos, que alertaron del aislamiento progresivo al que estaba siendo sometida su madre y de la influencia que varias personas ejercían sobre ella.

Las pesquisas del Área de Investigación de la Guardia Civil de Calpe, desarrolladas en el marco de la operación Confide, apuntan a un método organizado en varias fases para controlar de forma gradual a la mujer y acceder tanto a su dinero como a sus bienes.

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Un plan minucioso para arrebatarle su patrimonio

El primer paso, de acuerdo con la Benemérita, habría consistido en apartar a la mujer de su entorno habitual. Los investigados habrían cambiado las cerraduras de su vivienda, retenido su pasaporte y bloqueado los contactos telefónicos de familiares y amigos. El medio de control también incluía, según el instituto armado, una cámara de videovigilancia instalada en las zonas comunes del edificio y orientada hacia la puerta del domicilio. El objetivo, siempre según la investigación, era vigilar quién acudía a visitarla.

A eso se sumaba el desvío de la correspondencia bancaria y personal a un buzón exterior bajo control del grupo. Esa maniobra impedía que la víctima conociera sus asuntos financieros y personales, mientras los arrestados acompañaban de forma sistemática a la mujer a distintas sucursales bancarias para retirar efectivo. Ese comportamiento levantó sospechas entre personas de su entorno porque la anciana tenía los recibos domiciliados y solía pagar con tarjeta bancaria. La extracción continuada de dinero en metálico no respondía, por tanto, a una necesidad aparente.

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

Un intento de modificar la herencia y sacar a la víctima del país

La investigación también ha revelado que el grupo habría logrado que la víctima modificara sus disposiciones testamentarias en favor de los ahora detenidos. Según la Guardia Civil, el deterioro cognitivo de la mujer fue aprovechado para hacerle creer que firmaba la aceptación de la herencia de su marido, cuando en realidad rubricaba documentos para incluir a los investigados en sus últimas voluntades.

Esa situación ya ha sido revertida. Los agentes sostienen además que los sospechosos colocaron fotografías suyas en por la vivienda, una actuación que los investigadores interpretan como un posible mecanismo de condicionamiento psicológico para reforzar una falsa relación afectiva y aumentar su influencia sobre la mujer.

En la segunda mitad de la investigación, la Guardia Civil ha concluido que, debido al elevado patrimonio que la víctima posee también en el extranjero, el grupo habría llegado a intentar trasladarla fuera de España. La finalidad, según las pesquisas, era continuar el control sobre ella y disponer de sus bienes.

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