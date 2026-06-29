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‘Backrooms’ regresará a los cines con una escena adicional tras su éxito en taquilla

La producción de terror dirigida por Kane Parsons logró recaudar más de 330 millones de dólares a nivel mundial

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La producción, basada en el fenómeno viral de internet, llegará a cines de Latinoamérica el 28 de mayo

Backrooms, producida por el estudio independiente A24, regresará a los cines durante el fin de semana del 4 de julio con una nueva edición que incluirá contenido adicional.

La compañía busca atraer nuevamente al público con una versión extendida de la cinta, luego del desempeño comercial que la convirtió en uno de los estrenos más exitosos de su historia.

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La nueva versión llevará por título Backrooms: Everything Must Go Edition y contará con aproximadamente 15 minutos de metraje extra.

De acuerdo con información publicada en el sitio web de AMC Theatres, la reedición incluirá una escena exclusiva después de los créditos con material adicional creado por Kane Parsons, director de la película.

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Backrooms regresará a las de cine para presentar una escena inédita. (Captura de video)
Backrooms regresará a las de cine para presentar una escena inédita. (Captura de video)

La cinta llegará nuevamente a las salas de cine el 3 de julio y tendrá una duración total de 2 horas con 6 minutos. La estrategia de relanzamiento coincide con una de las temporadas más importantes para la taquilla estadounidense, debido al aumento de asistencia durante el periodo vacacional del Día de la Independencia.

Backrooms sorprendió a la industria cinematográfica por su rendimiento comercial y por la trayectoria de su director, Kane Parsons, quien tiene 20 años.

Antes de llegar al cine, Parsons construyó una comunidad de seguidores a través de videos publicados en YouTube, plataforma en la que comenzó a desarrollar historias inspiradas en el concepto de los llamados “backrooms”: espacios interminables y extraños que generan una sensación de inquietud y desorientación.

La película fue producida con un presupuesto aproximado de 10 millones de dólares y, según datos disponibles, ha recaudado más de 330 millones de dólares a nivel mundial. Con estas cifras, se convirtió en la película con mayor recaudación en la historia de A24 y en uno de los estrenos más rentables del año.

Backrooms ha recaudado más de 330 millones de dólares a nivel mundial. (Captura de video)
Backrooms ha recaudado más de 330 millones de dólares a nivel mundial. (Captura de video)

La historia sigue a un operador de una tienda de muebles, interpretado por Chiwetel Ejiofor, quien descubre una serie aparentemente infinita de espacios vacíos y desconocidos en el sótano del establecimiento donde trabaja.

La cinta también cuenta con la participación de Renate Reinsve, quien interpreta a su terapeuta, además de Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell dentro del reparto.

En el marco de la promoción del proyecto, el director ha señalado algunas de las influencias que contribuyeron a la construcción de la propuesta audiovisual. Entre ellas, destacó el videojuego Portal, desarrollado por Valve, como una referencia relevante en el diseño de la atmósfera y el enfoque narrativo de la película.

Durante una entrevista con Letterboxd, Parsons explicó que diversos elementos presentes en Portal influyeron en la manera en que abordó el entorno visual de Backrooms: Sin Salida.

El director de la película se basó en un popular videojuego de Internet. (Captura de video)
El director de la película se basó en un popular videojuego de Internet. (Captura de video)

En particular, mencionó la representación de espacios cerrados y estructuras laberínticas como un punto de partida para desarrollar la sensación de aislamiento presente en la película.

El videojuego Portal sitúa al jugador en instalaciones experimentales donde debe resolver distintos acertijos para avanzar dentro de un entorno interconectado de salas y pasillos.

Según lo señalado por Kane Parsons, esta dinámica de exploración en espacios cerrados contribuyó a la construcción de la atmósfera de tensión y desconexión que caracteriza a su adaptación cinematográfica.

El director indicó que la experiencia de recorrer ambientes vacíos y repetitivos dentro del videojuego sirvió como referencia para recrear la sensación de incertidumbre asociada al universo de los Backrooms.

Otro ejemplo es Obsession, película de Focus Entertainment realizada por el director Curry Barker, de 26 años, quien también inició su carrera mediante contenido en YouTube.

Imagen de 'Obsession', la película del 'youtuber' Curry Baker. (Focus Entertainment)
'Obsession' es una película hecha por el 'youtuber' Curry Baker.

La cinta fue producida con un presupuesto aproximado de 750 mil dólares y ha superado los 370 millones de dólares en ingresos globales, convirtiéndose en otro caso de una producción independiente que consiguió una amplia respuesta del público.

El relanzamiento de Backrooms enfrentará una cartelera competitiva durante el periodo vacacional.

La nueva edición llegará a los cines en una fecha cercana al estreno de grandes producciones familiares, entre ellas Toy Story 5, de Disney y Pixar, y Minions & Monsters.

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