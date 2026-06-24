Isabel Pantoja cancela su concierto en Sevilla y el único en España: la organización del festival amenaza con denunciarla por estafa

La posible denuncia a la que se enfrenta Isabel Pantoja. (Instagram)

La cancelación del concierto de Isabel Pantoja en el Icónica Santalucía Sevilla Fest ha generado una fuerte controversia en Sevilla. El espectáculo, que debía celebrarse el sábado 27 de junio en la Plaza de España, fue suspendido tras un comunicado emitido por la oficina de prensa de la cantante. La noticia sorprendió tanto al público como a la organización del festival, que rápidamente anunció que tomará medidas legales si la suspensión se mantiene.

En el comunicado oficial, el equipo de Pantoja explicó que la cancelación se debe a “diferentes discrepancias en relación con la ejecución de puntos del acuerdo” surgidas entre empresas ajenas a la artista. Según la nota, tanto Isabel Pantoja como su equipo son “total y absolutamente ajenos a estas circunstancias” y lamentan profundamente que una situación fuera de su deseo haya obligado a tomar esta decisión. Además, la artista advirtió, a través de sus representantes legales, que cualquier intento de asociar su voluntad a la resolución empresarial será considerado falso y examinado jurídicamente.

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La reacción del festival Icónica no se hizo esperar. En su propio comunicado, la organización manifestó su sorpresa por recibir la noticia a través de los medios, recordando que la cancelación de Pantoja se suma a la reciente suspensión de Il Divo, prevista para el mismo día. Icónica advirtió que, si la artista no revierte la cancelación, interpondrán una denuncia por presunta estafa y tomarán todas las acciones legales posibles. Además, el festival aseguró que ha cumplido con todos los compromisos contractuales y asumió el coste de la devolución de entradas tras la baja de Il Divo.

Motivos económicos y otras cancelaciones de Isabel Pantoja

El concierto de Isabel Pantoja en Sevilla venía precedido de diversas complicaciones. Inicialmente, la actuación estaba proyectada como parte de su gira 50 aniversario y debía contar con la participación de Il Divo. El grupo internacional se retiró en mayo, alegando “circunstancias imprevistas ajenas a su voluntad”, lo que dejó a la tonadillera como única artista principal, acompañada por la Orquesta de Málaga. La venta de entradas reflejaba aún la presencia conjunta de ambos artistas incluso después de la baja de Il Divo, lo que generó confusión entre el público y tensiones con los promotores.

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Las casas de Isabel Pantoja: de su nueva mansión en La Finca a su propiedad en La Moraleja junto a Encarna Sánchez.

Versiones cercanas a la organización señalan que los motivos de la cancelación son esencialmente económicos. La negociación contractual se vio alterada tras la salida de Il Divo, pues la presencia del grupo era clave para el cartel y los ingresos previstos. Además, la artista tenía previsto actuar en solitario durante una hora y veinte minutos, previéndose incluso la participación de Kiko Rivera como DJ al cierre de la velada. Esta situación de incertidumbre influyó en la relación entre la oficina de Pantoja y los responsables del festival, que aseguran haber cumplido con todos los requisitos y preparativos para el evento, incluidos los pagos y la logística.

No es la primera vez que Isabel Pantoja enfrenta cancelaciones o posposiciones en su calendario. Durante los últimos años, la cantante ha tenido que suspender conciertos por motivos de salud y desacuerdos con la organización en distintas ciudades, como Valladolid, Nerja, Córdoba y Sotogrande. En este caso, la falta de comunicación directa con la organización hasta último momento complicó aún más el desenlace.

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Acciones legales y repercusiones

La dirección de Icónica Santalucía Sevilla Fest ha insistido en que la suspensión fue anunciada de forma unilateral por la artista, sin que el festival recibiera comunicación oficial antes de la difusión pública en medios y redes sociales. El escenario, según la organización, replica lo ocurrido con Il Divo, ya que en ambos casos la notificación se produjo solo a través de declaraciones y sin aviso previo a los promotores. Esta falta de interlocución directa ha motivado la decisión de explorar acciones legales, incluida la denuncia por un presunto delito de estafa, dado que la empresa intermediaria aseguró siempre tener la representación legítima de la cantante.

Isabel Pantoja tiene que decidir qué hará frente al mensaje de la organización del festival. (Europa Press)

El festival subraya su cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y recuerda que asumió íntegramente el coste de la devolución de las entradas tras la baja de Il Divo. En paralelo, y pese a la cancelación, se mantiene a la venta el grueso de las localidades en la web oficial, con elevados niveles de ocupación en zonas VIP y gradas, y precios que alcanzan los 200 euros para los asientos principales. La organización manifiesta que su prioridad es el público, ya que, de no celebrarse el concierto, también se verán afectados otros artistas como Kiko Rivera, programado para una sesión de DJ posterior al espectáculo de Pantoja.

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El festival ha intentado contactar personalmente a Isabel Pantoja para ratificar su disposición a actuar, recordando que todos los preparativos están finalizados y las condiciones contractuales atendidas. La situación deja en el aire la celebración, con la incertidumbre trasladada tanto a los asistentes como a los artistas vinculados a la jornada. Mientras tanto, la artista continúa con su gira latinoamericana, tras su reciente paso por Lima y Puerto Rico, en un contexto profesional marcado por éxitos de taquilla y, al mismo tiempo, por las dificultades a la hora de mantener sus compromisos en España.