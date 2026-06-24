Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. (César Vallejo Rodríguez/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trata de convencer a sus socios de investidura de que merece la pena seguir hasta 2027 pese al reguero de causas que salpican al PSOE, desde el caso que investiga a la fontanera del partido, Leire Diez, hasta los que vinculan al hermano de Sánchez, su mujer o el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La comparecencia del Gobierno llega un mes después del estallido del caso Zapatero y 48 horas de la condena firme al exministro José Luis Ábalos, sendos casos que han llevado al PP a exigir su dimisión y a sus socios a dudar sobre la continuidad de la legislatura.

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Sánchez ha querido desmarcarse de las actividades de su exsecretario de organización asegurando que “jamás conoció ni hubiera tolerado” ninguna de sus actividades, y que, “desde el primer minuto”, se ha actuado desde el partido. “Yo no hago lo que otros sí hicieron a mí, a mi familia ni a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el PP”, ha afirmado. A continuación, ha asegurado que el PSOE “no se ha financiado irregularmente”, sino que “si ha ocurrido algo, otros se han aprovechado de sus recursos”.

Distinto mensaje ha trasladado sobre la investigación contra Zapatero por su presunta vinculación con el rescate de Plus Ultra. En este caso, el presidente del Gobierno se ha aferrado al legado del exlíder socialista para defender su presunción de inocencia. “No hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra. No debe existir ninguna sombra de duda sobre la actuación de este Ejecutuivo y, quien quiera proyectarla, le pido que no especule”, ha expresado.

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Sánchez insiste en su continuidad: “¿Cómo no vamos a seguir?"

El jefe del Ejecutivo ha pedido separar la realidad de los hechos de todas las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, de “los titulares, filtraciones y especulaciones de los actores políticos y mediáticos”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde en el Congreso de los Diputados a la polémica sobre el préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra, negando de forma "clara, rotunda y contundente" que existiera un trato de favor.

En esta línea, Sánchez ha denunciado que los casos que afectan a su entorno familiar son una serie de acciones coordinadas “que buscan debilitar la acción del Ejecutivo y que, según su juicio, siguen un mismo patrón: “primero, difusión de informaciones falsas; después, la presentación de denuncias con recortes de prensa de presuntos bulos y desinformación presentadas por organizaciones vinculadas a la extrema derecha; y, por último, apertura de procedimientos judiciales que se prolongan durante años”. Y ante este panorama, ha insistido Sánchez, “la pregunta no es si debemos continuar, la pregunta es cómo no vamos a continuar”.

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Feijóo, a los socios de Sánchez: “Con las mismas manos aplaudían a Ábalos”

El primer turno de réplica ha sido el del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien ha cargado contra el “mitin” de Sánchez y le ha pedido de nuevo un adelanto electoral. “Lo único que se espera de usted de estas cortes es que se disuelvan y vayamos a votar”, ha comenzado.

El líder del PP ha elevado el tono recordando que el caso Ábalos ha sido “la mayor condena a un ministro por robar desde el Gobierno”. Feijóo ha añadido que Sánchez no está aquí “por ser el número uno de los líderes mundiales”, sino por ser “el uno” de un Gobierno “corrupto”. “Se lo digo sin ‘presunto’ y se lo digo con el aval de una sentencia firme por unanimidad del Tribunal Supremo”, ha apostillado.

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Y en esta línea, el líder de la oposición ha insistido en converger la responsabilidad política en la figura del presidente. “¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del Gobierno?”, le ha preguntado Feijóo, para disparar después contra sus socios de investidura por “estirar esta basura” y resistirse a sumarse a una moción de censura. “¡Qué soberbia y qué indignidad! Con las mismas manos aplaudían a Ábalos”, ha censurado.

La intervención de Abascal ha sido una prolongación de la tesis sostenida por Feijóo. El líder de extrema derecha ha repasado lo que ha llamado “la enciclomedia de la corrupción” y ha acusado al Gobierno de querer adulterar las próximas elecciones a través de sus políticas migratorias. “Ya sé que ha hecho de la resiliencia su bandera, pero las cucarachas le ganan en resiliencia, y eso no las hace admirables”, ha sentenciado.

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