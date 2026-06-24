Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vinícius Jr, jugador de Brasil. (Europa Press)

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva. Este miércoles 24 de junio se juegan los partidos que resolverán las posiciones finales de los grupos A, B y C y que repartirán los primeros billetes para los dieciseisavos de final.

Además, la competición estrena los horarios unificados. Es decir, los dos encuentros de cada grupo se jugarán a la misma hora para evitar cálculos y ventajas entre equipos que están empatados o se la juegan en la última jornada.

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No obstante, la FIFA ha advertido que las condiciones meteorológicas podrían hacer que un partido se retrasara o se suspendiera durante un largo periodo de tiempo, como ya ocurrió en el partido entre Francia e Irak, donde el reloj se detuvo durante más de dos horas a causa de las fuertes lluvias.

El liderato del Grupo B, en juego

La jornada arrancará a las 21 horas con los dos encuentros del grupo B. El foco principal estará puesto en Vancouver, donde Suiza y Canadá se enfrentarán en un duelo directo por el primer puesto de la clasificación. Ambas selecciones llegan empatadas con cuatro puntos y dependen de sí mismas para clasificarse. La anfitriona cuenta con ‘el jugador número 12′ en el BC Place, mientras que los suizos intentarán seguir con las buenas sensaciones mostradas en el partido anterior.

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Muy diferente será el escenario que se vivirá en Seattle. Bosnia y Herzegovina y Qatar afrontan una final anticipada para sus aspiraciones a los dieciseisavos tras haber sumado solo un punto en dos partidos. Además, un empate dejaría fuera a ambas al no quedar ninguna entre las mejores terceras. Aun así, la victoria tampoco aseguraría nada, ya que dependerían de otros resultados.

Ambos encuentros se podrán seguir a través de DAZN Mundial.

Brasil y Escocia, el partido del día

La medianoche de España dará paso a la resolución del grupo C y el elegido por TVE para televisar. Será el Brasil-Escocia a las 00:00 (hora peninsular) disputado en Miami. La selección de Carlo Ancelotti llega con cuatro puntos, uno más que el escocés, por lo que el duelo será una batalla por la clasificación. En función de los resultados, podría decidir el liderato o la tercera plaza. Y es que todo está por decidir cuando Marruecos, también con cuatro puntos, se enfrenta a Haití, eliminada matemáticamente al no sumar ningún punto.

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El Escocia-Brasil será además el único encuentro de la jornada que podrá verse en abierto en España. RTVE ofrecerá la retransmisión a través de La 1 y RTVE Play, mientras que en Cataluña también podrá seguirse en La 2 Cat con narración en catalán.

México quiere acabar a lo grande

La jornada terminará a las 03:00 horas con los partidos del grupo A, ambos disputados en territorio mexicano. México recibirá a la República Checa en el Estadio CDMX con los deberes hechos. No obstante, como anfitriona, buscará cerrar la fase de grupos con pleno de victorias. Enfrente, los checos afrontan el duelo con un punto en su casillero y están obligados a ganar si quieren tener opciones de pasar a la siguiente ronda.

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A la misma hora, Sudáfrica y Corea del Sur disputarán el duelo del todo por el todo. Los africanos necesitan ganar si quieren superar a los coreanos, mientras que estos tienen que puntuar para certificar su pase a los dieciseisavos.

Ambos partidos se podrán ver a través de DAZN Mundial.