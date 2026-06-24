Descubren una versión de ‘Gremlins’ de tres horas que no se había visto en más de 40 años: repleta de material inédito y en proceso de restauración

Secuela para televisión sobre este clásico film de los 80

Una copia de montaje de Gremlins, de casi tres horas y no proyectada en más de 40 años, ha reaparecido gracias al trabajo del coleccionista y archivista Ian Grant, un hallazgo que ha permitido mostrar por primera vez una versión de 1983 repleta de escenas ampliadas, secuencias eliminadas y subtramas ausentes del estreno comercial de 1984.

Según el medio IndieWire, esa versión dura dos horas y 45 minutos, se proyectó el 30 de abril en la sala de Verve de Hollywood y fue la primera exhibición pública en más de cuatro décadas del primer montaje de la película. A la sesión asistió también el director Joe Dante, que presentó en persona el pase.

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La copia mostraba versiones extendidas de escenas que sí llegaron al montaje final, junto a material completamente descartado. El resultado ofrecía una imagen precisa de cómo evolucionó la película desde su ensamblaje inicial hasta la edición afinada que acabó convertida en un gran éxito comercial.

Grant dirige desde hace años el Gremlins Museum, un archivo independiente centrado en preservar la historia de Gremlins y Gremlins 2: La nueva generación. El proyecto se articula en torno a la mayor colección conocida de marionetas, atrezo, materiales de producción y objetos del rodaje vinculados a ambas películas.

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El proceso de recuperación del material

El origen de esa labor, ha contado Grant al medio, fue un objetivo personal muy concreto: conseguir una marioneta original de un gremlin. Recordó que de niño se preguntaba cómo alguien podía comprar una de esas criaturas de cine y que esa fascinación nunca desapareció; hacia 2020, una de las marionetas más raras de la primera película llegó a sus manos y empujó el proyecto con fuerza.

La reconstrucción del montaje comenzó en febrero de 2026, cuando Grant habló con Chris Walas, creador de las criaturas de Gremlins. Walas recordaba que la secuencia original de Dorry’s Tavern contenía mucho más metraje que el incluido en la película terminada, quizá hasta 20 minutos adicionales dentro del primer ensamblaje.

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Imagen de 'Gremlins'

Con ese dato, Grant consultó a Dante para saber si ese material había existido y, sobre todo, si aún quedaba alguna cinta. El director respondió que lo revisaría y pocos días después localizó en su archivo personal una cinta VHS etiquetada “11/23/83 – Gremlins 1st Assembly”.

La publicación explica que Dante ni siquiera tenía claro qué contenía exactamente aquella cinta y tampoco disponía de un reproductor VHS para comprobarlo, de modo que decidió enviársela a Grant. Cuando el paquete llegó, no incluía una sola cinta, sino dos: la copia de montaje y una segunda casete etiquetada “Gremlins Outtakes”.

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Grant llevó ambas a una empresa profesional de preservación de soportes en Seattle para supervisar su digitalización. Las cintas tenían más de 40 años y no había garantía de que conservaran material utilizable, pero el proceso acabó revelando una gran cantidad de imágenes perdidas de la película.

El realizador norteamericano Joe Dante creador de películas como 'Los Gremlins' y 'El Chip prodigioso'. EFE/ Luis Tejido/Archivo

El material, tal como apareció, no estaba listo para una proyección abierta. Eran casi tres horas con diálogos de producción en bruto, sin música y con sonidos de criaturas todavía sin terminar, un formato que podía resultar valioso para especialistas y aficionados muy entregados, pero difícil de sostener ante una sala generalista.

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Qué se espera de esta nueva copia

Ahí empezó la llamada “Screening Cut”, una nueva edición pensada para respetar el contenido original y hacer posible su visionado en público. Grant limpió vídeo y audio, elevó la imagen al menos a 2K, aisló los sonidos definitivos de las criaturas y la banda sonora de la versión estrenada en cines, y reeditó toda la película.

El primer gran obstáculo fue un zumbido constante en el audio VHS de las dos cintas, que complicaba la limpieza de los diálogos desde el principio. Después llegó la sustitución de los sonidos provisionales de Gizmo y de los gremlins, para los que recurrió a herramientas modernas de audio capaces de extraer e integrar las interpretaciones sonoras definitivas del montaje comercial.

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Una imagen de Gizmo en 'Gremlins'

La música de Jerry Goldsmith planteó otro problema de fondo. Su partitura estaba sincronizada con mucha precisión para la versión estrenada, pero numerosas escenas del montaje recuperado duran varios minutos más, así que Grant tuvo que alargar y reestructurar fragmentos para ocultar los puntos de edición; al final, trabajó con cuatro o cinco versiones distintas de la película cargadas al mismo tiempo dentro del proyecto.

Mientras avanzaba en esa reconstrucción, recibió un mensaje por Instagram de Scott Glassgold, de 12:01 Films, que aceleró los plazos. Glassgold quería organizar una proyección pequeña y exclusiva para personas vinculadas a su empresa, entre ellas los guionistas de Gremlins 3 Zach Lipovsky y Adam B. Stein, y esa cita dio a Grant una fecha límite que no esperaba.

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Aquella sesión reunió también a varios cineastas de terror contemporáneo, entre ellos Drew Hancock, Dan Berk, Robert Olsen, Brian Duffield y Akela Cooper. Grant relató que buena parte de los invitados acudió sin saber qué iba a ver, porque la convocatoria se presentó como el pase secreto de una película “que nadie había visto antes”.

Grant quiere ahora que más seguidores de la saga puedan ver esa copia de montaje y, según IndieWire, ya está hablando con Warner Bros. para estudiar cómo hacerlo posible. Su intención, dijo, es estar presente cuando el público la vea por primera vez y comprobar la reacción de una sala llena de aficionados cuando la película tome caminos que no esperan.

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Gremlins (1984)

El Gremlins Museum, que empezó como una colección personal, ha crecido además mediante colaboraciones con creadores originales de la saga para conservar su trabajo. Grant citó como ejemplo el escaneado de los Polaroid originales de Walas, las mismas fotos que enviaba a Dante desde el rodaje para documentar la construcción de las criaturas, así como diapositivas promocionales de Gremlins obtenidas de la colección personal del director.

Su objetivo es ampliar esa labor con otros responsables de Gremlins y Gremlins 2. Entre ellos mencionó al diseñador de criaturas Rick Baker, de quien destacó una colección de negativos del rodaje de la segunda película que le gustaría ayudar a escanear y preservar para contar con más detalle cómo se hicieron ambas producciones y conservar el legado de sus artistas para futuras generaciones.

En la actualidad, se está preparando la que sería una secuela de Gremlins, Gremlins 3, dirigida por Chris Columbus, creador del guion de la original y que cuenta con películas de entretenimiento a sus espaldas tan famosas como Harry Potter y la piedra filosofal o Solo en casa. La película ya ha fijado su fecha de estreno en noviembre de 2027.