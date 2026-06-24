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Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la dana: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

El dinero, que se suma a los 100 millones ya liberados en marzo, financiará desde la reparación de carreteras hasta la recuperación del patrimonio cultural destruido por las riadas

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Imagen de Paiporta, Valencia, tras la dana. (Cedida a Infobae)
Imagen de Paiporta, Valencia, tras la dana. (Cedida a Infobae)

Casi 850 millones de euros del Fondo de Solidaridad europeo llegarán a España en los próximos días para financiar la reconstrucción de las zonas arrasadas por la dana de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana. La cifra, de exactamente 846 millones, se suma a los 100 millones de anticipo que Bruselas ya había liberado en marzo de 2025 para cubrir las primeras operaciones de recuperación, con lo que el total comprometido asciende a 946 millones.

“Las inundaciones de Valencia fueron una tragedia europea”, ha declarado Ursula von der Leyen en un comunicado oficial recogido por Europa Press. En el texto, la presidenta de la Comisión Europea ha calificado el desembolso como una “expresión concreta de la solidaridad de la Unión Europea” con los españoles que “aún cargan el peso de la pérdida y el dolor”, y cierra con un mensaje directo a los ciudadanos: “A España, hoy y mañana, Europa está con vosotros”. El Parlamento Europeo aprobó la transferencia el pasado noviembre con 622 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

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Infraestructuras, vivienda y prevención de nuevas inundaciones

Los recursos tienen destinos concretos y variados. Una parte irá a la reparación de infraestructuras críticas dañadas por las riadas: carreteras, puentes, redes de suministro de agua y sistemas de energía. Otra parte financiará el alojamiento temporal para las personas que aún permanecen desplazadas de sus hogares.

El tercer gran bloque de gasto apunta a la prevención. Los fondos permitirán reforzar los sistemas diseñados para reducir el impacto de futuras inundaciones, entre ellos las redes de drenaje urbano, la restauración de las riberas de los ríos y la mejora de los mecanismos de alerta temprana que fallaron o resultaron insuficientes durante la emergencia.

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La partida contempla también la recuperación de sitios del patrimonio cultural afectados por las riadas, una dimensión que va más allá de la infraestructura física y atiende al tejido histórico e identitario de los municipios damnificados. A ello se suman las operaciones de limpieza a gran escala que aún continúan en varias zonas: la retirada de escombros acumulados y la descontaminación ambiental de terrenos y cauces afectados por el paso del agua y el barro.

La segunda mayor ayuda de solidaridad en la historia de la UE

La Comisión Europea estimó los daños directos totales de la catástrofe en 18.080 millones de euros, aunque las autoridades españolas los habían cifrado inicialmente en 20.280 millones en su solicitud formal de ayuda. La dana dejó al menos 230 muertos, afectó a más de 500 kilómetros cuadrados y dañó unas 2.600 viviendas, además de arrasar infraestructuras enteras en la provincia de Valencia.

Ante esa magnitud, la Comisión Europea realizó una evaluación detallada del impacto y fijó en 945 millones de euros la contribución total posible de las arcas comunitarias para ayudar a España a hacer frente a la reconstrucción. El Consejo, que agrupa a los gobiernos de los estados miembros, y el Parlamento Europeo dieron su visto bueno al cálculo. Ese respaldo institucional fue el que permitió liberar ahora los 846 millones restantes tras el anticipo de marzo.

El volumen del desembolso convierte esta operación en la segunda mayor de la historia del Fondo de Solidaridad desde su creación en 2002, solo por detrás de los 1.200 millones que recibió Italia en 2017 tras los terremotos que asolaron el centro del país. Además, los 946 millones destinados a España representan el 81% del total del fondo presupuestado para 2025, que asciende a 1.167 millones.

El fondo existe precisamente para que los países miembros no afronten solos las consecuencias de desastres de gran escala, y su activación requiere la aprobación conjunta de las dos principales instituciones legislativas de la UE.

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