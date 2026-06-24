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Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

El portavoz de ERC ha criticado el discurso defensivo del PSOE sobre los casos judiciales y ha reclamado respuestas directas a Pedro Sánchez sobre la gestión interna del partido. “Ha dicho que cómo no continuar. Pero ¿para hacer qué?”, ha preguntado

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha preguntado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si sabía algo de la trama corrupta por la que ha sido condenado el exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y le ha espetado: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Tiene usted pecado? Menos caritas y no me cuente milongas". (Fuente: Congreso)

Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el “reguero de noticias judiciales” que implican al PSOE y a su entorno. “No les resto en absoluto un ápice de importancia”, ha dicho. Ha defendido la inocencia y la figura de Zapatero, ha negado que en el PSOE exista financiación ilegal y ha asegurado que el rescate de la aerolínea Plus Ultra fue “plenamente legítimo”.

También ha lamentado que su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David están siendo víctimas, a su parecer, de una campaña de “acoso y derribo”; y ha defendido la actuación del PSOE con los casos de corrupción, alegando contundencia e inmediatez en las reacciones del partido a los descubrimientos en ese sentido.

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Ha señalado la hipocresía que ve en que el PP hable de corrupción, cuando tiene “hasta 6 veces más causas abiertas” por corrupción que el PSOE y “más de 30 casos abiertos con 150 imputados”; o “de cloacas” mientras se juzga la ‘trama Kitchen’. Para Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC), el PSOE sigue “instalado en el ‘y tú más’ y el ‘yo no sabía nada’”, línea discursiva que considera insustancial e irrelevante: “Ustedes dicen que Aznar, Felipe y Rajoy son peores, pero ¿y qué?”, ha cuestionado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde en el Congreso de los Diputados a la polémica sobre el préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra, negando de forma "clara, rotunda y contundente" que existiera un trato de favor.

Otros “son peores, pero ¿y qué?”

Durante el debate, Rufián ha traído a la discusión nombres como González, Aznar, Rajoy, Ayuso y Aldama. Sobre Aznar, ha afirmado que “tendrá 17 o 18 millones en joyas”. De Ayuso, ha recordado las 7.291 víctimas en residencias durante la pandemia y ha señalado que uno de los trabajos “mejor pagados en España” es ser familiar de la presidenta madrileña. Sobre Aldama, ha dicho que “el mensaje es: ‘delite, delata y librarás’” y que “está en la calle porque tiene pruebas contra” el Partido Popular.

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“Hay una parte del poder judicial, policial y mediático de este país que les tiene ganas”, ha expresado el portavoz. “Sí, las mismas que a nosotros, las mismas. Estamos en quinto de ganas del estado oscuro. En quinto. Porque a ustedes, a usted, señor presidente, no le persiguen por sus políticas, que tampoco hemos nacionalizado nada, ¿eh? O sea, a ustedes le persiguen por pactar con nosotros, con Podemos, con Bildu, con BNG. Y eso a la España oscura y que manda en este país no se le va a olvidar nunca. Jamás.

Para Rufián, “la Justicia no es igual para todos”. Se ha referido, en este sentido, a los casos de Miguel Ángel Rodríguez - por sus declaraciones sobre la Agencia Tributaria (dijo recientemente que habría que ”dinamitarla”, después de que un informe preliminar de la UCO indicase que Alberto González Amador habría facturado 4,4 millones de euros a Quirón cuando ya era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid) - y del humorista Quequé (procesado por presunto delito de odio por un juez madrileño tras decir que habría que dinamitar el Valle de los Caídos, aunque la causa fue archivada), para comparar reacciones sobre distintas polémicas.

El portavoz de ERC en el Congreso cree que los casos Zapatero y Leire deberían hacer reflexionar a Pedro Sánchez.

No es suficiente “ser lo menos malo entre todo lo malo”

El portavoz de ERC ha centrado parte de su intervención en la diferencia entre lo legal y lo moral. “Cuando la izquierda roba, nuestra gente llora, cuando la derecha roba, su gente ficha. No falla ni uno”, ha dicho. Ha preguntado a Sánchez si “sabía lo de Ábalos” y si “tiene pecado”. “Menos caritas y no me cuente milongas”, ha señalado, refiriéndose a la condena de 24 años de cárcel del exministro del PSOE. Ha recordado que negoció con Ábalos el apoyo de ERC a la investidura en 2018 y ha dicho que “la palabra del entonces secretario de Organización del PSOE era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez”. Ha subrayado que el problema del PSOE no lo tiene con el PP o con Vox, sino “con la gente”, quienes “les han defendido en sus trabajos, en sus bares, en sus calles” y ahora están “decepcionados, cabreados y avergonzados”. Para Rufián, “conviene urgentemente regular la figura del expresidente. No tiene ningún sentido que no haya límites entre la influencia, el lobby y el tráfico de influencias”.

Ha pedido a Sánchez que explique cuál es el sentido de seguir en el cargo. “Ha dicho que cómo no continuar. Pero ¿para hacer qué?”, ha preguntado. Ha reconocido que muchas personas dependen de las políticas actuales y que, gracias a la influencia de varios partidos, se han logrado avances, aunque ha advertido de que no es suficiente “ser lo menos malo entre todo lo malo”. Ha puesto como ejemplo el mercado de la vivienda y ha preguntado por qué no se frena la especulación inmobiliaria.

Para terminar, ha dirigido un mensaje a los diputados socialistas sobre la Justicia: “Señores del PSOE, bienvenidos, los jueces no son seres de luz. Hay una España negra que ha mandado toda la vida y ustedes lo han tapado. Hasta que no les han tocado la carita no han empezado a decirlo”. Ha concluido preguntando al presidente qué ha hecho para cambiar el sistema: “Repartirse los jueces con el PP”.

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