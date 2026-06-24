España

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

La Costa del Sol concentra buena parte del listado, aunque también aparecen Adeje, Almuñécar, Dénia, Alicante, Barcelona y Madrid

Guardar
Google icon
Piscina azul exterior, casas blancas residenciales con terrazas, balcones y rejas. Jardín con plantas verdes y palmeras. Cielo azul.
Una vivienda residencial con piscina privada en Málaga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar una casa con piscina puede ser complicado en buena parte de España, pero hay zonas donde este extra aparece en la mayoría de los anuncios. Es lo que ocurre en Puente Romano, en Marbella, que encabeza el ranking nacional: el 88,7% de las casas en venta anunciadas en Fotocasa incluye piscina, según los datos del portal inmobiliario correspondientes a mayo de 2026.

El segundo puesto también está en Marbella. En el Casco Antiguo, el 86,1% de los anuncios de compraventa cuenta con este extra. Le sigue Playa Fañabé Alto, en Adeje, donde el porcentaje alcanza el 85,2%. En total, seis zonas españolas superan el 80% de anuncios de venta con piscina. La mayoría están vinculadas a urbanizaciones, segunda residencia, turismo residencial o viviendas de precios elevados.

PUBLICIDAD

El análisis de Fotocasa muestra que la piscina no se reparte de forma homogénea por el mercado inmobiliario. Su presencia es mucho mayor en determinadas zonas de costa y en municipios donde abundan las viviendas de mayor precio. En total, 54 barrios o zonas analizadas tienen piscina en más de la mitad de sus anuncios de venta.

Marbella y Estepona concentran buena parte del ‘ranking’

El listado está claramente dominado por la Costa del Sol, aunque no se limita a esta zona. Tras los primeros puestos aparecen otros mercados donde la piscina también tiene una presencia muy elevada en la oferta de compraventa, como Almuñécar, Estepona o varias áreas residenciales de Marbella.

PUBLICIDAD

Entre las zonas más destacadas figuran Punta La Mona, en Almuñécar; Nagüeles Alto, en Marbella; Villacana-Costalita-Saladillo, en Estepona; Nueva Andalucía centro y Lomas de Marbella Club, también en Marbella; y Guadalmansa, en Estepona. También aparecen La Dama de Noche-La Alzambra y Los Naranjos, ambas en Marbella.

Marbella tiene un peso especialmente claro en el listado. El municipio concentra 22 de los 54 barrios donde más de la mitad de las viviendas en venta anunciadas tiene piscina. Estepona suma otros 11. Entre ambos reúnen 33 de esas 54 zonas, lo que equivale al 61,1% del ranking.

Una piscina privada por cada tres habitantes: estos son los municipios madrileños donde los vecinos se refrescan mucho mejor en verano.

Otros mercados con mucha oferta de piscina

Fuera de Marbella y Estepona, el ranking también incluye otros mercados donde la piscina tiene una presencia destacada en la vivienda en venta. La mayoría se sitúan en zonas de costa o en municipios con peso de la segunda residencia, como Adeje, Almuñécar, Dénia, Alicante, Torrevieja u Orihuela. En estos casos, este equipamiento aparece asociado a urbanizaciones, apartamentos vacacionales y promociones residenciales pensadas para estancias largas o temporadas de verano.

También hay presencia de zonas urbanas con precios elevados o una oferta residencial más selectiva. Es el caso de Pedralbes y Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, en Barcelona, o de Castellana y Lista, en Madrid. En estos barrios, la piscina no responde tanto a la lógica de la vivienda vacacional, sino a promociones y edificios con servicios dentro de mercados residenciales de precio alto.

Entre las zonas incluidas en el listado aparecen también El Palmar-Los Molinos, en Dénia; Baños y Mendigo, en Murcia; o Cabo de las Huertas, en Alicante.

En alquiler, Madrid gana peso entre las zonas con más piscina

El mapa cambia cuando se mira el mercado del alquiler. En este caso, Puerto Banús, en Marbella, ocupa la primera posición, con un 71,5% de anuncios con piscina. Sin embargo, después ganan protagonismo varios barrios de Madrid capital.

Según Fotocasa, tras Puerto Banús aparecen Trafalgar, con un 57,3%; Goya, con un 53,3%; Embajadores-Lavapiés, con un 52,6%; Lista, con un 52,3%; Universidad-Malasaña, con un 51,2%; y Almagro, con un 50,6%. Todos ellos superan la mitad de la oferta de alquiler analizada con este equipamiento.

Los datos dejan dos fotografías distintas. En la compraventa, la piscina aparece sobre todo en zonas costeras, urbanizaciones y mercados vinculados a la segunda residencia. En el alquiler, en cambio, gana presencia en áreas urbanas muy demandadas, donde puede convertirse en un elemento diferencial dentro de una oferta más limitada.

Temas Relacionados

Vivienda EspañaCompra de ViviendaMercado InmobiliarioVeranoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

El experto advierte de la importancia de conocer el coste real del proyecto desde el principio para evitar desajustes entre diseño y presupuesto

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

5 cosas que las personas con TDAH deben evitar, según un psiquiatra

Javier Quintero defiende que el ejercicio mejora el funcionamiento y puede ayudar a la atención y la autorregulación, aunque la actividad física no reemplaza las pautas clínicas cuando son necesarias

5 cosas que las personas con TDAH deben evitar, según un psiquiatra

La prensa internacional se pronuncia sobre la nueva vida de la infanta Sofía en París: “Tal vez sigue los pasos de su madre como periodista”

La hija menor de los reyes pondrá rumbo en unas semanas a la capital francesa para continuar su segundo año en el Forward College

La prensa internacional se pronuncia sobre la nueva vida de la infanta Sofía en París: “Tal vez sigue los pasos de su madre como periodista”

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

El presidente del Congreso rinde cuentas ante el Congreso para dar explicaciones sobre los casos judiciales que afectan al PSOE

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

Mientras las familias crecen al doble de velocidad que el parque residencial disponible y los precios se disparan a máximos del ‘boom’ inmobiliario, un 29% de los inmuebles no son el hogar de nadie

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

La trama Leire utilizó la marca Fútbol Club Barcelona para camuflar mordidas de 150.000 euros de una empresa experta en demoliciones

Salvamento Marítimo publica su mayor contrato de balsas salvavidas... pero de momento sus barcos no cuentan todos con desfibriladores

Si Estados Unidos no autoriza el uso del móvil de Rodolfo Reyes, ¿qué queda contra Zapatero? Las otras pruebas que sostienen la investigación del ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

El Gobierno pone un nuevo límite a los jugadores ‘online’: no podrán gastar más de 700 euros al día en casas de apuestas y casinos virtuales

Último aviso de Hacienda para quienes tienen que pagar la Renta: el plazo de domiciliación termina este jueves

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Depósitos o letras del Tesoro: cómo buscan los ahorradores rentabilidad segura tras la subida de tipos de interés del BCE

DEPORTES

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo