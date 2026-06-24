Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

Una vivienda residencial con piscina privada en Málaga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar una casa con piscina puede ser complicado en buena parte de España, pero hay zonas donde este extra aparece en la mayoría de los anuncios. Es lo que ocurre en Puente Romano, en Marbella, que encabeza el ranking nacional: el 88,7% de las casas en venta anunciadas en Fotocasa incluye piscina, según los datos del portal inmobiliario correspondientes a mayo de 2026.

El segundo puesto también está en Marbella. En el Casco Antiguo, el 86,1% de los anuncios de compraventa cuenta con este extra. Le sigue Playa Fañabé Alto, en Adeje, donde el porcentaje alcanza el 85,2%. En total, seis zonas españolas superan el 80% de anuncios de venta con piscina. La mayoría están vinculadas a urbanizaciones, segunda residencia, turismo residencial o viviendas de precios elevados.

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El análisis de Fotocasa muestra que la piscina no se reparte de forma homogénea por el mercado inmobiliario. Su presencia es mucho mayor en determinadas zonas de costa y en municipios donde abundan las viviendas de mayor precio. En total, 54 barrios o zonas analizadas tienen piscina en más de la mitad de sus anuncios de venta.

Marbella y Estepona concentran buena parte del ‘ranking’

El listado está claramente dominado por la Costa del Sol, aunque no se limita a esta zona. Tras los primeros puestos aparecen otros mercados donde la piscina también tiene una presencia muy elevada en la oferta de compraventa, como Almuñécar, Estepona o varias áreas residenciales de Marbella.

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Entre las zonas más destacadas figuran Punta La Mona, en Almuñécar; Nagüeles Alto, en Marbella; Villacana-Costalita-Saladillo, en Estepona; Nueva Andalucía centro y Lomas de Marbella Club, también en Marbella; y Guadalmansa, en Estepona. También aparecen La Dama de Noche-La Alzambra y Los Naranjos, ambas en Marbella.

Marbella tiene un peso especialmente claro en el listado. El municipio concentra 22 de los 54 barrios donde más de la mitad de las viviendas en venta anunciadas tiene piscina. Estepona suma otros 11. Entre ambos reúnen 33 de esas 54 zonas, lo que equivale al 61,1% del ranking.

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Una piscina privada por cada tres habitantes: estos son los municipios madrileños donde los vecinos se refrescan mucho mejor en verano.

Otros mercados con mucha oferta de piscina

Fuera de Marbella y Estepona, el ranking también incluye otros mercados donde la piscina tiene una presencia destacada en la vivienda en venta. La mayoría se sitúan en zonas de costa o en municipios con peso de la segunda residencia, como Adeje, Almuñécar, Dénia, Alicante, Torrevieja u Orihuela. En estos casos, este equipamiento aparece asociado a urbanizaciones, apartamentos vacacionales y promociones residenciales pensadas para estancias largas o temporadas de verano.

También hay presencia de zonas urbanas con precios elevados o una oferta residencial más selectiva. Es el caso de Pedralbes y Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, en Barcelona, o de Castellana y Lista, en Madrid. En estos barrios, la piscina no responde tanto a la lógica de la vivienda vacacional, sino a promociones y edificios con servicios dentro de mercados residenciales de precio alto.

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Entre las zonas incluidas en el listado aparecen también El Palmar-Los Molinos, en Dénia; Baños y Mendigo, en Murcia; o Cabo de las Huertas, en Alicante.

En alquiler, Madrid gana peso entre las zonas con más piscina

El mapa cambia cuando se mira el mercado del alquiler. En este caso, Puerto Banús, en Marbella, ocupa la primera posición, con un 71,5% de anuncios con piscina. Sin embargo, después ganan protagonismo varios barrios de Madrid capital.

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Según Fotocasa, tras Puerto Banús aparecen Trafalgar, con un 57,3%; Goya, con un 53,3%; Embajadores-Lavapiés, con un 52,6%; Lista, con un 52,3%; Universidad-Malasaña, con un 51,2%; y Almagro, con un 50,6%. Todos ellos superan la mitad de la oferta de alquiler analizada con este equipamiento.

Los datos dejan dos fotografías distintas. En la compraventa, la piscina aparece sobre todo en zonas costeras, urbanizaciones y mercados vinculados a la segunda residencia. En el alquiler, en cambio, gana presencia en áreas urbanas muy demandadas, donde puede convertirse en un elemento diferencial dentro de una oferta más limitada.

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