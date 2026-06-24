La reflexión de Steve Jobs sobre la creatividad: “Ninguna tecnología puede convertir una mala historia en una buena”

ARCHIVO - El director general de Apple, Steve Jobs, muestra un iPhone en la MacWorld Conference, el 9 de enero de 2007, en San Francisco. (AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)

El estreno de Toy Story en 1995, hace justo 31 años -y con el recién estreno de su quinta entrega-, marcó un antes y un después en el cine. Fue la primera película película animada completamente con efectos digitales de la historia. Y es que el fundador de Apple, Steve Jobs (San Francisco, 1955-Palo Alto, 2011), tuvo mucho que ver. Tras abandonar Apple en los años ochenta, el empresario compró en 1986 la división de gráficos por ordenador de Lucasfilm, que acabaría convirtiéndose en Pixar. Durante una década financió la compañía y respaldó el sueño de sus fundadores, Ed Catmull y John Lasseter, de crear la primera película animada gracias a los ordenadores.

Sin embargo, pese a estar detrás de una de las mayores revoluciones tecnológicas de Hollywood, Jobs tenía claro que el éxito de Toy Story no dependía de la potencia de los ordenadores ni de los avances gráficos. “Ninguna tecnología puede convertir una mala historia en una buena”, dijo en una entrevista concedida en 1996, apenas un año después del estreno de la película.

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Tal y como explicó Jobs en la citada entrevista -que fue compartida el año pasado por Steve Jobs Archive-, la frase la había aprendido de John Lasseter, director de Toy Story y uno de los fundadores creativos de Pixar. Mientras la compañía multiplicaba la potencia de cálculo de sus ordenadores y desarrollaba herramientas cada vez más sofisticadas, Lasseter aseguraba que la tecnología nunca podía sustituir a una buena narración. “John me enseñó eso. Es nuestro mantra en Pixar”, aseguró Jobs. “Creo que la gente seguirá viendo Toy Story dentro de 60 años, no por los gráficos por ordenador, sino por la historia sobre la amistad".

El origen de la cita

El creador insistió en que precisamente las máquinas y los ordenadores no iban a poder con todo. “Creo que el arte de contar historias es muy antiguo. Ninguna tecnología puede convertir una mala historia en una buena”, afirmó. “Es algo en lo que siempre vamos a trabajar muy duro. No creo que haya cambiado mucho en mucho tiempo y no estoy seguro de que vaya a cambiar. Y no creo que sea algo que tenga que ver con la tecnología”.

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Los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre. #ToyStory5, estreno 18 de junio, solo en cines.

Considerado uno de los empresarios más influyentes del siglo XX y comienzos del XXI, dedicó buena parte de su vida a impulsar algunas de las mayores revoluciones tecnológicas de la era digital. Nacido en San Francisco en 1955 y criado en California por una familia adoptiva, fundó Apple en 1976 junto a Steve Wozniak. Tras el éxito del Apple II y del Macintosh, fue expulsado de la compañía en 1985, un episodio que él mismo describió años después como uno de los momentos más dolorosos de su carrera.

Lejos de retirarse, aprovechó aquella etapa para fundar NeXT, una empresa especializada en ordenadores para educación y empresas, y adquirió la división de gráficos por ordenador de Lucasfilm, origen de Pixar. Mientras NeXT acabaría convirtiéndose en la base tecnológica sobre la que Apple construiría posteriormente macOS, Pixar transformó para siempre la industria de la animación.

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En 1997 regresó a Apple, que atravesaba una profunda crisis financiera, lanzando posteriormente el iMac, el iPod, el iPhone o el iPad, y convirtió a la compañía en una de las empresas más valiosas del mundo. En 2004 fue diagnosticado de un cáncer neuroendocrino de páncreas. Aunque continuó al frente de Apple durante varios años, su estado de salud fue deteriorándose progresivamente. Renunció al cargo de consejero delegado en agosto de 2011 y falleció el 5 de octubre de ese mismo año en su casa de Palo Alto, California, a los 56 años.