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Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

El juez Arturo Zamarriego mandó arrestarla después de que no acudiera a la tercera citación

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Elisa Mouliaá
La actriz Elisa Mouliaá en los Juzgados de Plaza de Castilla tras comparecer por el caso Errejón. (Antonio Gutiérrez/Europa Press)

La actriz Elisa Mouliaá se ha presentado esta mañana en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para declarar ante el magistrado que la investiga por presuntas calumnias al exportavoz de SumarÍñigo Errejón, según recoge EFE. La semana pasada, el juez Arturo Zamarriego ordenó su detención después de que no acudiera a la tercera citación. Mouliaá justificó su ausencia alegando compromisos laborales en Emiratos Árabes y comunicó en redes sociales su disposición a comparecer por videollamada si el magistrado lo autorizaba.

El magistrado ordenó la detención de Elisa Mouliaá al considerar que había intentado eludir la acción de la Justicia, tras advertencias previas a la actriz. Según el auto judicial, existía “una clara e inequívoca voluntad de sustraerse” al proceso. En un comunicado, Mouliaá comunicó su decisión de regresar a España por iniciativa propia para ponerse a disposición del juzgado y declarar de forma presencial, pese a haber presentado justificantes de compromisos profesionales fuera del país y haber alegado motivos médicos.

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La comparecencia se produce por una denuncia presentada por Errejón contra la actriz por supuestas calumnias, después de que ella afirmara que él extorsionó a testigos en el caso en el que está acusado de agresión sexual. Mouliaá acabó optando por retirar la denuncia y, al poco tiempo, el expolítico dio la vuelta e interpuso él la demanda que ha iniciado este proceso.

El juez Arturo Zamarriego ha ordenado la detención de la actriz Elisa Mouliaá después de que no haya comparecido por tercera vez como investigada este lunes en la causa sobre las presuntas calumnias que habría vertido sobre el expolítico Íñigo Errejón.

Origen de la denuncia y orden de arresto

La declaración de Elisa Mouliaá ante el juez responde a un largo proceso iniciado por las manifestaciones públicas de la actriz sobre la actuación de Íñigo Errejón en la investigación por la presunta agresión sexual que ella denunció. En varias ocasiones, Mouliaá aseguró que el exdiputado habría presionado o extorsionado a dos testigos relacionados con ese caso. Ante estas acusaciones, Errejón presentó una querella por considerar que atentaban contra su honor y eran falsas.

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Antes de formalizar la denuncia penal, la defensa de Errejón trató de alcanzar un acuerdo mediante un acto de conciliación. En ese intento, reclamaron a la actriz una rectificación pública y una indemnización de 10.000 euros, pero Mouliaá rechazó ambas propuestas. La falta de acuerdo dio paso a la actual causa penal.

Errejón atiende a la prensa antes de entrar al juzgado (Europa Press)
Errejón atiende a la prensa antes de entrar al juzgado (Europa Press)

El juzgado ha intentado en varias ocasiones tomar declaración a la actriz, sin éxito. En una citación anterior, Mouliaá presentó una baja médica por un cuadro de ansiedad y estrés, lo que motivó que el juez ordenara una evaluación forense. La abogada de la actriz, Yurena Carrillo, acudió este lunes a solicitar una copia de ese informe médico y explicó que el documento respalda la versión de su clienta. “Le dieron la razón, tenía una situación puntual de estrés”, declaró a los medios.

La defensa insiste en que Mouliaá siempre ha mostrado disposición a declarar y que se solicitó formalmente hacerlo por videoconferencia debido a sus compromisos laborales en el extranjero. La actriz aseguró que intenta defenderse con pruebas y que su ausencia se debe a un contrato internacional que la mantiene fuera de España. Ahora, se presenta en los tribunales y podrá comenzar este nuevo episodio judicial.

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