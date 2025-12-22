Viajes

Esta es la plaza más bonita de España: un lugar lleno de historia y arquitectura barroca

Su espectacularidad piedra dorada esconde armonía y majestuosidad en cada una de sus esquinas

Plaza Mayor de Salamanca (Shutterstock).
Plaza Mayor de Salamanca (Shutterstock).

Las plazas de los pueblos y de las ciudades esconden un encanto lleno de historia que atrapa a cada visitante. Un emblema del lugar que es el punto de encuentro de decenas de personas y que concentra instituciones importantes, como ayuntamientos o consejerías. Además de ser un punto de ocio. Por ello, España Fascinante ha querido averiguar cuál es la más bonita de todo el país y ha dado con una ganadora que se encuentra en Salamanca.

Según la comunidad de España Fascinante, la Plaza Mayor de Salamanca es la elegida como la plaza más bonita del país. Esta decisión se ha basado en la opinión de viajeros experimentados que han recorrido el país y han compartido sus preferencias a través de las redes sociales del medio.

La espectacularidad de la piedra dorada de la plaza, especialmente visible al atardecer, junto con su armonía y majestuosidad, han sido los aspectos más valorados por quienes la visitan. Además, es un punto turístico para todo aquel que va de viaje a Salamanca.

Las plazas más emblemáticas de España

En el proceso de selección, la comunidad de España Fascinante ha señalado varias plazas que sobresalen por su monumentalidad y relevancia histórica. La Plaza Mayor de Madrid es otro de los lugares que aparecen en el ranking como un espacio emblemático de la capital española, caracterizado por su elegancia y su carácter atemporal. En tercer lugar está la Plaza del Pilar de Zaragoza, que ha sido reconocida no solo por ser la mayor plaza peatonal de Europa occidental, sino también por ofrecer la vista de dos catedrales, entre ellas la Basílica del Pilar.

Plaza del Pilar, en Zaragoza
Plaza del Pilar, en Zaragoza (Adobe Stock).

La Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela ha ocupado la cuarta plaza en el ranking, destacando la presencia de su catedral y el constante flujo de peregrinos que llegan tras recorrer largas distancias. Por su parte, la Plaza de España de Sevilla ha sido valorada como un lugar que reúne elementos representativos de todo el país, y su proximidad al Parque de María Luisa la convierte en una de las señas de identidad de la ciudad andaluza.

El corazón barroco de Salamanca

La vencedora indiscutible de esta lista ha sido la Plaza Mayor de Salamanca, construida en estilo barroco y porticada. Más allá de su imponente arquitectura, este espacio se ha consolidado como el centro vital de la ciudad, frecuentado por tunos, estudiantes de diversas nacionalidades y visitantes que quedan impregnados de cultura e impresionados por su belleza. Según ha subrayado España Fascinante, la plaza es considerada una de las grandes maravillas de Salamanca, pero también de toda España.

El diseño de esta emblemática plaza ha sido obra de Alberto Churriguera, mientras que el edificio del Ayuntamiento, situado en el centro del conjunto decorativo, ha sido proyectado por Andrés García de Quiñones y finalizado en 1755. Durante el proceso de construcción han participado también los arquitectos José de Lara, Nicolás Churriguera y Jerónimo García de Quiñones. El Ayuntamiento, que preside la plaza, incorpora elementos ornamentales típicamente españoles como estípites, recuadros quebrados, placas, frontones y curvas partidas. En su fachada principal se pueden observar cuatro esculturas alegóricas que representan la Agricultura, el Comercio, la Industria y la Geografía, además de tres campanas situadas en la parte superior.

Este impresionante hotel permite descubrir una de las ciudades más bonitas de España

Los soportales de la plaza albergan, en la actualidad, bares, restaurantes, tiendas y la oficina de turismo, convirtiéndose en un punto de referencia tanto para residentes como para turistas. Destaca el café literario Novelty, fundado en 1905 bajo la fachada del Ayuntamiento, que ostenta el título de cafetería más antigua de la ciudad. Por sus mesas han pasado figuras ilustres como Unamuno, Carmen Martín Gaite o Torrente Ballester, cuya estatua invita a sentarse y fotografiarse junto a ella. El Novelty también ha sido sede de Radio Nacional de España en 1936, durante la Guerra Civil.

Otra institución clásica es la Confitería La Madrileña, fundada en 1870, donde se pueden adquirir chocolates artesanos y tabletas de gran tamaño. La experiencia de tomar un café en las terrazas de la plaza es una de las más recomendadas, especialmente al caer la noche, cuando la iluminación realza la belleza del conjunto arquitectónico.

Junto a la Plaza Mayor se encuentra el mercado central de abastos, donde se ofrecen productos frescos, completando así la oferta comercial y gastronómica de este emblemático enclave salmantino.

