Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Congreso este miércoles. (EFE/Chema Moya)

El divorcio entre Pedro Sánchez y Junts per Catalunya está en su punto de no retorno. Es el mensaje que ha vuelto a trasladar este miércoles la formación de Carles Puigdemont, que ahora deja la puerta abierta a la continuidad del Ejecutivo, si está condicionada a la salida del presidente del Gobierno.

“Hace pocos meses, en la sesión de control, le pedimos que convocaran elecciones. Hoy hay una mayoría que le está pidiendo que convoque elecciones. Medite con sinceridad esta propuesta [...] Apártese y deje que este parlamento ponga a alguien que sí tenga la capacidad de cumplir”, ha afirmado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, tras la comparecencia de Sánchez para exponer su posición ante los diversos casos judiciales que afectan al PSOE.

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Junts considera que el líder socialista ha llegado a pleno “tocado y hundido políticamente” y que la agenda judicial y la ausencia de mayorías parlamentarias le impiden cumplir con los compromisos alcanzados en su acuerdo de investidura. "Hoy no tiene ni la mayoría ni la legitimidad para ocupar el poder y a veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero nunca debe morir todo un pueblo por un hombre solo”, ha justificado la independentista catalana.

Critica que no puede quedar todo paralizado por “la situación política de una persona”

Nogueras ha dejado claro que Junts no recogerá el guante lanzado por el líder de la oposición para sumarse a una moción de censura porque eso implica en la ecuación a Vox. Sin embargo, mantiene que “no puede quedar todo paralizado por la situación personal o política de una sola persona”. “Queremos acabar el trabajo”, ha insistido Nogueras, quien ha añadido que “aferrarse al poder por el poder solo hace grande a la extrema derecha”.

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La portavoz de Junts ha cargado además durante su intervención contra los socios de izquierda de Sánchez y les ha preguntado si “la corrupción de una Moncloa de izquierdas es menos grave que la de una Moncloa de derechas”, en referencia a la sentencia contra el exministro José Luis Ábalos en el caso mascarillas.

El PNV pide a Sánchez que aclare qué margen tiene el Gobierno con una mayoría en contra

Desde el PNV también han recriminado al líder del Ejecutivo que no consiga salir de la situación de parálisis, pero han evitado sumarse a las peticiones de Junts. La portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, ha exigido a Sánchez que explique “qué margen tiene este Gobierno” para que lo que resta de legislatura “tenga sentido”.

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Vaquero ha advertido de que la mayoría de investidura se ha debilitado “hasta convertirse en una mayoría negativa” y ha señalado que apenas hay acuerdo suficiente para aprobar proyectos de ley, mientras otros, como la ley de secretos oficiales, permanecen “en el fondo del cajón”.