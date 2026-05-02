El motivo por el que Isabel Pantoja ha cancelado in extremis su concierto en Puerto Rico: “Hay un cambio de fecha”

La icónica Isabel Pantoja se presenta en un vibrante concierto en Lima, donde Lita Pezo actuó como telonera, deleitando a la audiencia con su carisma y poderosa interpretación.

Isabel Pantoja ya ha dado el pistoletazo de salida a su esperada gira por Latinoamérica y Estados Unidos. Fue el pasado 27 de abril cuando la tonadillera empezó su tour internacional, que la llevará a encontrarse con su público en distintos países. Sin embargo, en las últimas horas, su nombre ha ocupado la primera plana tras conocerse que ha cancelado in extremis su esperado concierto en Puerto Rico, según el programa Fiesta.

Y es que cuando parecía que todo estaba a punto para el despliegue de su arte al otro lado del Atlántico, la intérprete de Garlochí ha dado un giro de 180 grados a sus planes. La decisión de la madre de Kiko Rivera ha tenido lugar después de haber tenido una exitosa acogida en Perú, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en torno a su estado de salud en la gira. “Se ha suspendido el concierto de Isabel Pantoja en Puerto Rico del 3 de mayo pero se ha trasladado esa fecha. Ese concierto se va a celebrar el próximo día 17″, ha explicado Almudena del Pozo en el espacio presentado por Emma García en Telecinco.

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Isabel Pantoja en una imagen de archivo (Europa Press)

“Lo que me dicen es que es un cambio de fecha porque tiene mucho más lógica esa ruta y porque da un margen mayor de venta”, ha manifestado la colaboradora de televisión. Frente a quienes apuntan a una baja demanda, la defensa de la tonadillera es tajante y contundente: “No se han vendido 1500 entradas, lo que me dicen es que se han vendido más. Y quieren vender aún más todavía”. El objetivo, aseguran, es un lleno absoluto que confirme que el fenómeno Pantoja sigue siendo imbatible, aunque para ello haya que sacrificar la inmediatez del calendario.

Esta gira llega en un momento de catarsis familiar. La noticia más feliz para la artista es, sin duda, su reconciliación con su hijo, Kiko Rivera. Tras años en guerra y una distancia que parecía insalvable, madre e hijo han vuelto a saber el uno del otro. Sin embargo, en el Clan Pantoja la felicidad nunca es completa. Mientras los puentes con Kiko se reconstruyen, la relación con su hija, Isa Pantoja, sigue anclada en un punto de no retorno.

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La música, el gran refugio de Isabel Pantoja

En medio de este ruido mediático por los cambios en su agenda, Isabel Pantoja ha decidido dar un paso inusual y ha roto su hermetismo. En una de sus entrevistas más reveladoras de los últimos años para Ellas Internacional, la intérprete de Se me enamora el alma se ha mostrado especialmente sincera, desgranando una faceta íntima que suele guardar bajo siete llaves tras los muros de Cantora.

Isabel Pantoja no visitó a su hija Isa Pantoja, pese a que se sometió a una delicada operación.

Para Isabel, la música no es solo un oficio, sino una balsa de salvamento ante las tormentas de su vida. “Nací con la música, me crié con ella y siempre me ha acompañado y acompañará para el resto de mi vida. Ha sido mi refugio para todo”, confesaba emocionada. Esa conexión visceral con el arte es, según sus propias palabras, el único puente real que mantiene con el mundo exterior: “El único desahogo con el público que yo tengo es la música”.

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Uno de los puntos más fascinantes de su confesión ha sido el análisis de su propia dualidad. Isabel es plenamente consciente de que el personaje que devora el escenario poco tiene que ver con la mujer que busca la calma en la soledad de su hogar. Ha sido clave en su trayectoria saber dónde termina el mito y dónde empieza la persona. “Isabel Pantoja es la que está encima del escenario y cuando cruza la puerta del camerino cuando se apagan las luces soy Maribel”, aseguró, revelando el nombre que reclama en su esfera de confianza. “Así me llaman mis hijos, mis hermanos, todos mis seres queridos”, explicaba, marcando esa línea roja que ha sido su gran escudo protector contra el escrutinio público durante décadas.