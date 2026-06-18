Hollywood suspende en diversidad: las plataformas han abandonado la representación de las mujeres y a las personas ‘racializadas’

'Las guerreras K-Pop', una de las pocas excepciones que aprueban en diversidad (Netflix)

La representación de mujeres y personas ‘racializadas’, en streaming y Hollywood ha caído en picado en 2025, según la última edición del informe Hollywood Diversity Report de UCLA: el retroceso afecta a dirección, guion, protagonistas y reparto en un momento en que la producción de películas originales para plataformas también se ha reducido.

Los protagonistas de color han pasado del 51% registrado en 2024 al 36% en 2025, la primera vez en tres años que su peso cae por debajo de la representación proporcional respecto a la población de Estados Unidos. El informe también sitúa en 23,6% la cuota de películas de streaming dirigidas por una mujer, el nivel más bajo desde que el estudio empezó a seguir este segmento en 2022.

PUBLICIDAD

Según The Hollywood Reporter, los autores del estudio vinculan ese retroceso a la reacción contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión, a la contracción de la industria y al ajuste general de presupuestos. Su tesis es que, cuando llegan los recortes, la diversidad pasa a tratarse como un elemento prescindible u opcional.

Fase de cambio debido al clima político actual

Ana-Christina Ramón, directora de la Entertainment and Media Research Initiative de UCLA y cofundadora del informe, ha manifestado que tras las cifras elevadas de diversidad que mostraban los originales de streaming hace solo un par de años, que ahora se aprecia cómo se estrecha la vía para que mujeres y personas de color estrenen una película en una gran plataforma.

PUBLICIDAD

El deterioro no se limita a los papeles principales. Solo el 25,8% de las películas de streaming contó con repartos en los que la mayoría eran personas de color, frente al 41 % del año anterior, de acuerdo con los datos del informe.

'Harta', película con Taraji P. Henson (Netflix)

Darnell Hunt, vicepresidente ejecutivo adjunto y vicecanciller de UCLA, ha dicho que la industria está en una fase de cambio “y en retroceso”, sobre todo en materia de diversificación. Hunt ha añadido que, igual que ya se había visto en el cine estrenado en salas, el clima político actual está teniendo efectos “muy significativos y concretos”.

PUBLICIDAD

En esa misma valoración, Hunt sostiene que cuando los presupuestos se ajustan, las primeras oportunidades que desaparecen son las de cineastas procedentes de entornos ‘infrarrepresentados’. También ha advertido que estas tendencias deberían hacer saltar las alarmas y empujar al sector a actuar.

'Una casa de dinamita', dirigida por Kathryn Bigelow Cr. Eros Hoagland/Netflix © 2025.

La lectura de UCLA apunta así a una doble presión sobre el sistema: menos películas originales en plataformas y menos espacio para perfiles que en años recientes habían encontrado en el streaming una vía de acceso más abierta que la del circuito tradicional.

PUBLICIDAD

‘Las guerras K-Pop’, una excepción

El informe identifica como caso destacado y excepcional de 2025 a Las guerreras K-Pop, la producción de Netflix que sobresale por varios motivos dentro de un ejercicio descrito como malo para la representación. Según The Hollywood Reporter, el estudio la presenta como una prueba de que la representación diversa no aleja al público.

Nico Garcia, doctorando de la School of Theater, Film and Television de UCLA y coautor del informe, ha dicho que la película es “un ejemplo claro” de cómo circula la cultura y de cómo una representación diversa no aliena a la audiencia, sino que puede atraerla.

PUBLICIDAD

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

Uno de los datos que el informe considera más llamativos es que un porcentaje mayor de hogares de familias latinas vio la película original de Netflix que de hogares con mujeres asiáticas. El estudio añade que, aunque la cinta se hizo para una audiencia de Estados Unidos, se apoya de forma intensa en la cultura coreana y no solo en su música pop.

Michael Tran, sociólogo y coautor del estudio, ha dicho a The Hollywood Reporter que no hace tanto tiempo el streaming era el espacio en el que mujeres y personas de color lograban afianzarse. El propio informe de UCLA, según recoge The Hollywood Reporter, sostiene ahora que ese terreno se está cerrando... y que las cosas pueden ir a peor en los próximos años.

PUBLICIDAD