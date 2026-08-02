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Los 150 gatos que custodian el lugar donde asesinaron a Julio César en Roma: una de las zonas más infravaloradas de la ciudad que puede recorrerse por dentro

La colonia felina del complejo es la más conocida de la capital, con un equipo que lleva décadas cuidando de los animales y dándolos en adopción

Un gato de la colonia felina de Largo di Torre Argentina, en Roma
Un gato de la colonia felina de Largo di Torre Argentina, en Roma. (Associazione culturale Colonia Felina di Torre Argentina
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El año 44 a. C., el hombre más poderoso del mundo occidental, Julio César, fue asesinado durante una reunión del senado romano. Aquel incidente, conocido como los Idus de marzo (es decir, el día 15), culminó la conspiración organizada por más de 60 poderosos hombres que se autodenominaban “los Liberadores”, entre los que se encontraban varias personas del círculo íntimo de un hombre al que no querían como rey. Aquel día, como escribiría siglos después William Shakespeare en una obra de teatro sobre el magnicidio, “el destino se aliaría con los traidores” en una muerte que cambiaría la historia, y cuyas huellas siguen presentes en nuestro siglo.

Hoy, bajo el bullicio incesante de Roma, un espacio discreto pero cargado de historia guarda con celo el Largo di Torre Argentina, una plaza con un complejo arqueológico en el que se encuentran cuatro templos romanos y los restos de la Curia del Teatro de Pompeyo, el lugar en el que se celebraban las reuniones del Senado. Así pues, no es casual que muchos visitantes, acostumbrados a la majestuosidad del Coliseo y el Foro Romano, queden sorprendidos al asomarse a esta excavación urbana. Pues las ruinas que ven ante sus ojos son el lugar exacto en el que el dictador perpetuo de Roma (tal era su cargo) fue apuñalado 23 veces.

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En pleno casco histórico, el área sagrada de Largo di Torre Argentina salió a la luz entre 1926 y 1929, durante las demoliciones de un antiguo barrio ordenadas por Benito Mussolini. Bajo edificaciones medievales surgió una plaza pavimentada, organizada en torno a los templos conocidos por las letras A, B, C y D. El más antiguo, el templo C, data del siglo IV-III a. C. y se vincula a Feronia, la diosa de la naturaleza salvaje. El templo A, posiblemente dedicado a la ninga de las fuentes, Juturna, se remonta a mediados del siglo III a. C. Por su parte, del siglo II a. C. son tanto el B, dedicado a la “Fortuna del día de hoy”, como el D, consagrado a los Lares Permarini (los dioses protectores de la navegación marítima).

Lugar exacto en el que fue asesinado Julio César en el yacimiento de Torre Argentina.
Lugar exacto en el que fue asesinado Julio César en el yacimiento de Torre Argentina, en Roma. (CSIC)

Los gatos ‘guardianes’ del César

Hasta 2023, la única manera de observar el sitio era desde las barandillas de las calles circundantes. Todo cambió el 20 de junio de ese año, cuando un proyecto impulsado por Roma Capitale (organismo público que administra el municipio de la ciudad de Roma) y la Superintendencia Capitolina (organismo encargado de proteger, estudiar y poner en valor el patrimonio de la urbe) permitió descender al nivel arqueológico gracias a modernas pasarelas. El itinerario recorre los templos, los suelos originales y la base de la Curia de Pompeyo, acompañado de paneles explicativos accesibles para el público general.

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Sea como sea, cualquier visitante se dará cuenta de que los restos de la Curia y estos edificios no están solos. Hasta 150 gatos residen entre estas ruinas. Y es que, tras las excavaciones del siglo pasado, los felinos encontraron refugio en las cavidades bajo el nivel de la calle y, desde entonces, una red de voluntarios, coordinada por la Asociación Cultural de la Colonia Felina de Torre Argentina, se encarga del cuidado de animales enfermos, ancianos o discapacitados, además de promover adopciones y esterilizaciones. Eso sí, aunque el refugio de esta institución también está abierto, sus reglas son diferentes a las de la zona arqueológica.

Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes a nivel estatal.

Por esta razón, la Colonia Felina de Torre Argentina es la más famosa de las 4.000 que hay registradas en toda la ciudad (íntimamente ligada a estos animales a lo largo de su historia). Su equipo de voluntarios y veterinarios ha esterilizado, vacunado y desparasitado a decenas de miles de gatos a lo largo de las décadas (tanto de la propia colonia como de otras zonas vulnerables de la ciudad) y no solo alimentan a los gatos que viven libres en las ruinas republicanas, sino que cuentan con una clínica veterinaria subterránea y un santuario adaptado que recibe miles de visitas cada año.

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