Javier Bardem habla sobre la crisis de Ceuta, los famosos y el papel de las redes sociales: “Si tienes un altavoz, es importante compartir tu opinión”

El actor Javier Bardem durante una rueda de prensa en Palma de Mallorca, Baleares. (Javier Fernández / Europa Press)

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La crisis migratoria en Ceuta ha acaparado toda la atención mediática hasta el punto de convertirse en uno de los sucesos más comentados (y controvertidos) del año. Con idéntica preocupación y dispares puntos de vista, son muchas las personalidades que se han pronunciado sobre las imágenes vistas en la ciudad española, lo que también ha dado lugar a un aluvión de críticas hacia aquellos con más presencia en redes sociales que, aprovechando el nivel de atención que reciben, han emitido juicios con clara connotación política.

A los Fran Rivera, Jessica Goicoechea, María Pombo y resto de famosos que ya han compartido su opinión, habría que sumar otros perfiles como el del actor Javier Bardem (@bardemantarctic). El ganador de un Oscar en 2008, conocido por su ideología progresista y su compromiso con diferentes causas sociales, ha vuelto a captar la atención de su más de millón y medio de seguidores con una serie de historias referidas a la crisis en Ceuta.

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Esta actividad ha sido también comentada durante su paso por Baleares. En la presentación de la película El ser querido en el Atlàntida Mallorca Film Fest, Bardem ha sido consultado sobre la crisis y las respuestas de Europa. “El silencio siempre anima a los que perpetran los crímenes”, ha sostenido en la rueda de prensa. “Si tienes un altavoz, hazlo. No se lo exijo a nadie, pero si puedes está bien hacerlo”. De este modo, el actor de películas como No es país para viejos o Mar adentro ha enfatizado en la importancia de que cada individuo se sienta con derecho y deber de pronunciarse.

Historia subida por Javier Bardem sobre la crisis migratoria en Ceuta en agosto de 2026. (Instagram)

Así fueron las historias del actor

En las diferentes publicaciones de Bardem, el intérprete ha criticado el uso del término “invasión” y ha sugerido que lo sucedido en Ceuta responde a una estrategia de presión de Marruecos tras acuerdos internacionales, donde también se mencionaba a otros líderes políticos internacionales. Otra historia, que ha compartido de la cuenta @yo_soyrojo, señalaba a la derecha española por “traicionar a España” al alinearse con el “invasor”.

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La republicación más extensa de Bardem ha correspondido a la diputada Irene Montero, quien ha exigido tratar a los migrantes “SIEMPRE” como personas y nunca como “cucarachas”. Montero denuncia el modelo de externalización migratoria, recordando que tanto España como la Unión Europea llevan años financiando a Marruecos, Libia y Mauritania para controlar los flujos migratorios, un sistema que se desestabiliza cuando esos países deciden emplearlo como herramienta de presión.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsabiliza a las mafias que trafican con seres humanos por la crisis en Ceuta y recalca que Marruecos "no es ninguna amenaza", sino un "socio absolutamente fiable".

En inglés, Bardem también ha difundido un mensaje rechazando la idea de “invasión de Occidente”, recordando que Ceuta está en África. El texto responsabilizaba a Israel de instrumentalizar la crisis, señalando el pedido de Yair Netanyahu de “liberar” Ceuta y Melilla, un reclamo de 2019 revivido en redes tras recientes declaraciones oficiales israelíes contra España. El recorrido de Bardem como activista refuerza la lectura de su gesto. El actor, conocido por su vinculación con causas del norte de África y su documental sobre los saharauis, ha optado por dejar que la selección de los mensajes que comparte hable por él, evitando la confrontación directa pero posicionándose con claridad.

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