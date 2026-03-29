Thimbo Samb, de llegar en cayuco a combatir el racismo en el cine español: “Seguimos haciendo papeles de negros, no de actores”

Thimbo Samb, actor y activista senegalés, lleva viviendo en España 20 años. (Imagen cedida)

Thimbo Samb llegó a España desde Senegal a bordo de un cayuco cuando tenía 17 años. Pese a su juventud, ya había enfrentado muchas dificultades en su país, donde trabajaba como pescador desde los 11 años mientras soñaba con ser actor, una tradición que heredó de su entorno familiar, ya que su madre era actriz y su abuela, cantante. Ese deseo de cambiar su vida le llevó a cruzar el mar, aun sabiendo que el trayecto era peligroso. Al llegar, sin papeles, sin apoyos y sin saber el idioma, tuvo que empezar de cero y buscarse la vida como pudo, a través de la venta ambulante y empleos informales. Tardó nueve años en regularizar su situación y, aunque a día de hoy las dificultades persisten, pudo lograr el sueño de dedicarse a la interpretación.

Al llegar a Tenerife, tras varios intentos fallidos, lo primero que le preguntaron fue su nombre. Él respondió “Thiambou”, pero las autoridades registraron “Thimbo” y, aunque señaló el error, nunca lo corrigieron. Ese detalle tuvo consecuencias después, cuando, al tratar de regularizar su situación tras tres años en España, presentó su pasaporte con su nombre real. Los funcionarios revisaron el documento y, al ver que el nombre no coincidía, lo rechazaron y lo acusaron de presentar un pasaporte falso. Terminó en un calabozo y recibió una orden de expulsión.

Thimbo pasó varios días en un centro de internamiento, sin que creyeran que era menor de edad, y después estuvo tres meses durmiendo en la calle, una etapa que, asegura, “le marcó profundamente”. Más tarde, en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), tuvo oportunidad de unirse a un grupo de teatro, donde uno de los profesores le ofreció asistir a sus clases a cambio de repartir flyers. Aceptó sin dudar, si bien era consciente de que enfrentaría un proceso largo y lleno de retos.

Encasillados en papeles estereotipados

Con el tiempo, Thimbo decidió seguir formándose y comenzó a buscar oportunidades en distintos escenarios y audiciones. Reconoce que su origen le suele cerrar puertas, pero ha logrado igualmente hacerse un lugar y participar en proyectos relevantes. Ha trabajado en documentales como Makun (No llores) – Dibujos en un C.I.E. y en producciones como La puerta azul, El silencio del pantano, Perdida, Black Beach, la serie Antidisturbios y el thriller Fuerza de Paz de TVE. Ahora prepara un nuevo monólogo que estrenará el 18 de junio en la entrega de los premios África Mundi en Madrid.

Thimbo Samb. (Imagen cedida)

“Siempre he tenido que esforzarme tres veces más que el resto de los compañeros con los que estudié para poder estar donde estoy. No solo era el idioma, a veces iba a clase con la barriga vacía y sabiendo que por la noche no iba a cenar, no tenía redes de apoyo”, cuenta a Infobae. En sus inicios, además, había muchos menos actores negros que hoy en día, por lo que los castings también fueron complicados. “Hoy hay muchos actores y actrices africanos y hay más posibilidades, pero el cine español sigue siendo lo que es y seguimos teniendo los mismos personajes. La mayoría, y yo me incluyo, lo que hacemos es hacer de negro y no de actor, y es triste, porque esto sigue ocurriendo después de mucho tiempo”. “Me gustaría vernos haciendo de actores, no solo de negros”.

Thimbo explica que suelen interpretar “al que acaba de llegar, al que no habla bien español o al mantero” y, aunque asegura que esas historias también merecen ser contadas, reivindica que “no solo han estudiado para interpretar esos papeles”. “Confío en que podamos cambiar las cosas desde dentro, al menos lo estamos intentando y espero que mi hijo pueda ver personajes diferentes en un futuro”.

Controles policiales racistas

Desde que llegó hace ya 20 años —y eso es algo que no ha cambiado—, Thimbo ha enfrentado situaciones de discriminación y controles policiales por motivos raciales, una realidad que comparten muchos migrantes africanos y personas racializadas. De hecho, más de 400 organizaciones sociales, entre ellas Amnistía Internacional, Red Acoge, Fundación Secretariado Gitano, IRIDIA o Defender a Quien Defiende, han denunciado recientemente estas prácticas y han exigido medidas concretas para garantizar la igualdad y evitar el racismo policial.

Ahora, el exdiputado de Podemos Serigne Mbaye, de origen senegalés y residente en España desde hace años, ha denunciado haber sido víctima de una “redada racista” tras ser detenido el pasado jueves por la Policía Nacional junto a otras seis personas. Unas horas después de ser liberado, la Delegación del Gobierno explicó que Mbaye fue arrestado por negarse a identificarse en un control policial relacionado con la investigación del robo de un coche, pero desde Podemos denuncian que “este tipo de redadas racistas basadas en un perfil étnico son algo demasiado habitual en España”, al tiempo que critican la “brutalidad policial” empleada en estos episodios.

Furgón de la Policía Nacional en la plaza de Lavapiés en Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

Las organizaciones sociales, por su parte, explican que las detenciones, identificaciones y redadas motivadas por perfiles raciales generan un fuerte impacto en quienes las sufren, tanto en su salud física como en su bienestar emocional, ya que se ven sometidas a controles sin justificación, obligadas a identificarse y, en ocasiones, a ser registradas públicamente. Se trata de prácticas que “refuerzan la marginación social y suponen una vulneración de derechos y libertades”.

Thimbo también conoce de cerca esta realidad. Recuerda especialmente un episodio en Valencia, cuando iba en moto con su novia rumbo a la playa y la policía les detuvo. Aunque era ella quien conducía, los agentes le pidieron los papeles solo a él. “Pregunté por qué, si yo no era el conductor, y solo respondieron que hacían su trabajo. Pero es curioso que solo se fijaran en mí”, relata, convencido de que fue por su aspecto. “Cuántas veces la gente africana llega tarde a su puesto de trabajo o a cualquier cita simplemente porque la policía les ha parado. Esto no pasa con la población blanca”, añade.

Problemas con el alquiler

Sin embargo, las situaciones de discriminación más evidentes, dice Thimbo, suelen darse al buscar alquiler o al utilizar servicios de transporte compartido como BlaBlaCar, donde se ha topado con muchas cancelaciones de viajes sin explicación aparente. El mismo día de esta entrevista, intentó trasladarse de Sevilla al pueblo de Badajoz donde vive y le anularon la reserva tres veces, por lo que terminó viajando en tren. “Puede ser casualidad, pero me ha ocurrido en muchas ocasiones y casi siempre la cancelación llega a última hora. Cuando esto pasa, he pedido a una amiga blanca que reserve el mismo trayecto y a ella no le ponen problemas”, señala.

Los obstáculos para acceder a la vivienda, añade, surgen cuando se presenta a visitar el piso en cuestión. “En cuanto ven que eres africano, empiezan a ponerte pegas y en seguida te das cuenta de que no te lo van a alquilar”, afirma. “El racismo existe y hay que hablarlo”.

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. (Ministerio de Sanidad)

Regularización extraordinaria

Después de haber atravesado tantas dificultades, Thimbo sabe mejor que nadie cómo la regularización extraordinaria de migrantes acordada en enero entre el Gobierno y Podemos puede marcar un antes y un después en la vida de quienes buscan una estabilidad en España.

Por eso confía en que el proceso comience pronto, al tiempo que reivindica el esfuerzo de las personas migrantes y su contribución a la sociedad española, tanto en el ámbito laboral como en la vida cultural y artística.