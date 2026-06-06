Grupo E: Alemania busca recuperar su jerarquía mundial tras dos duros golpes

La selección de Alemania llega al Mundial de 2026 con la necesidad de demostrar que sigue perteneciendo a la élite del fútbol internacional después de sumar grandes decepciones en las dos últimas ediciones tras caer eliminada en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022, y de tampoco encontrar alivio en las últimas Eurocopas.

La tetracampeona del mundo aterrizará en en pleno proceso de reconstrucción, aunque todavía respaldada por una de las generaciones con más talento del panorama europeo. El combinado germano, actualmente décimo en el ranking FIFA, disputará su decimonovena Copa del Mundo consecutiva y la vigesimoprimera de su historia.

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Pocas selecciones poseen el peso competitivo y el legado de Alemania, finalista mundialista en ocho ocasiones y campeona en 1954, 1974, 1990 y 2014. Sin embargo, el prestigio histórico ya no basta para un equipo que lleva años intentando reencontrar estabilidad e identidad competitiva.

La llegada de Julian Nagelsmann al banquillo en septiembre de 2023 abrió una nueva etapa marcada por el relevo generacional y la búsqueda de un fútbol más dinámico y agresivo. El técnico alemán asumió el cargo tras la salida de Hansi Flick y, pese a disponer de poco tiempo antes de la Eurocopa de 2024, acabó consolidándose como la gran apuesta de futuro de la federación alemana.

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Pero el ser anfitrión tampoco puso fin a su mala racha desde su título mundial en 2014, fecha desde la cual no ha levantado ningún otro gran trofeo, con eliminaciones dolorosas en fases de grupos de los Mundiales de 2018 y 2022, derrota en octavos de la Eurocopa de 2021 y en cuartos, ante España y en la EURO de casa.

La clasificación para el Mundial dejó señales positivas después de un inicio inesperadamente irregular. Alemania cayó en el primer encuentro ante Eslovaquia, pero reaccionó con contundencia y terminó liderando el grupo con cinco victorias en seis partidos, 16 goles a favor y apenas tres en contra. El 6-0 final precisamente frente a los eslovacos simbolizó la evolución de un equipo mucho más sólido y reconocible.

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Nagelsmann ha intentado construir una selección más equilibrada defensivamente y menos caótica con balón que en los últimos años. Alemania sigue apostando por una presión alta y transiciones rápidas, pero ahora combina ese vértigo con una estructura táctica más flexible y menos expuesta. Todo ello, además, en medio de una profunda renovación generacional que ha obligado a acelerar la aparición de nuevos nombres.

Encuadrada en el Grupo E junto a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, Alemania partirá una vez más como favorita del grupo sobre el papel con un equipo que sigue apoyándose en futbolistas consolidados como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz o Antonio Rüdiger, mientras que la gran novedad de la convocatoria ha sido el regreso del portero y capitán Manuel Neuer. El veterano guardameta del Bayern de Múnich volverá a asumir la portería alemana tras convencer a Nagelsmann con su rendimiento durante la temporada, condicionado por la lesión del blaugrana Marc-André ter Stegen.

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LENNART KARL, EL NUEVO TALENTO QUE ILUSIONA A ALEMANIA

A sus 18 años, Lennart Karl ya se ha convertido en uno de los nombres propios del fútbol alemán. El mediapunta del Bayern de Múnich pasó en apenas unos meses de ser una de las grandes promesas de la cantera bávara a consolidarse como una pieza habitual en el primer equipo dirigido por Vincent Kompany. Su irrupción ha sido meteórica.

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Karl brilló tanto en Bundesliga como en Liga de Campeones, donde batió el récord como goleador alemán más joven de la competición continental. Su facilidad para el regate, la creatividad en espacios reducidos y su capacidad para aparecer cerca del gol le han convertido en una de las grandes esperanzas del fútbol alemán.

Nagelsmann no tardó en darle la oportunidad con la absoluta y el joven respondió con personalidad en su debut ante Suiza. Además, la lesión de Serge Gnabry podría abrirle todavía más espacio durante el torneo. Alemania lleva tiempo buscando futbolistas capaces de marcar diferencias individuales en los grandes escenarios y Karl representa precisamente ese perfil moderno, atrevido y desequilibrante que tanto necesita su selección.

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NAGELSMANN QUIERE DEVOLVER EL ORDEN A ALEMANIA

En el banquillo, Julian Nagelsmann afrontará su primer Mundial como seleccionador con el desafío de devolver estabilidad y competitividad a una selección acostumbrada históricamente a competir por todo. A sus 38 años, el técnico alemán sigue siendo una de las figuras jóvenes más influyentes del fútbol europeo y ha conseguido trasladar parte de sus ideas tácticas a una selección que venía de perder identidad.

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El exentrenador de Hoffenheim, Leipzig y Bayern ha apostado por un equipo más flexible, intenso y comprometido defensivamente. Además, ha tenido que convivir con múltiples lesiones importantes durante la fase de clasificación, especialmente en jugadores clave como Musiala, Havertz, Rüdiger o Ter Stegen. Nagelsmann también tomó una de las decisiones más simbólicas del ciclo al recuperar a Manuel Neuer para el Mundial.

Considera que el veterano portero todavía puede aportar liderazgo, personalidad y experiencia competitiva a una plantilla joven que necesitará equilibrio emocional en un torneo tan exigente. Alemania llega lejos de la condición de favorita absoluta que acompañó a otras generaciones, pero precisamente esa falta de certezas puede convertirla en un rival especialmente peligroso.

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