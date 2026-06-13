La FIFA cambió el árbitro para el debut de Costa de Marfil ante Ecuador en el Mundial 2026: esta fue la razón

Costa de Marfil inicia la Copa del Mundo ante Ecuador, pero con la novedad del cambio de árbitro - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

Costa de Marfil tiene todo listo para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en el que comparte el grupo E con la favorita Alemania, la debutante Curazao y la fuerte Selección de Ecuador, que será su primer rival en el certamen.

Para ese partido, se presentó la novedad del cambio de juez, pues ocurrió un hecho delicado con el árbitro designado inicialmente y fue necesaria la modificación de manera rápida.

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De otro lado, hay preocupación en Costa de Marfil porque no contará con buena parte de los aficionados que tenía proyectado para sus compromisos en Estados Unidos, debido a las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

Cambio de árbitro para Ecuador vs. Costa de Marfil

La FIFA sustituyó al árbitro originalmente designado para el partido entre Ecuador y Costa de Marfil en el Mundial 2026 por una lesión menor del inglés Michael Oliver. En su lugar, el organismo designó al francés François Letexier para dirigir el encuentro previsto para el domingo 14 de junio en Filadelfia.

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La institución explicó que Oliver no podrá participar por razones médicas leves, lo que obligó a modificar la terna arbitral. De esta manera, Letexier será el encargado de dirigir por primera vez un partido de la selección ecuatoriana en un Mundial.

El juez inglés Michael Oliver se perderá el partido de Costa de Marfil ante Ecuador por problemas médicos - crédito Andrew Couldridge/Action Images vía Reuters

Letexier, de 37 años y nacionalidad francesa, es árbitro FIFA desde 2017. Ha dirigido encuentros en ligas y torneos de alto nivel como la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League.

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Su currículo abarca actuaciones en los Juegos Olímpicos de 2024, la Supercopa de Europa 2023 y la final de la Eurocopa 2024. También participó en el Mundial de Clubes 2025, lo que refuerza su posicionamiento en la élite arbitral europea. Hasta la fecha, Letexier no había dirigido partidos de la selección de Ecuador en una Copa del Mundo.

François Letexier será el encargado del duelo entre Costa de Marfil y Ecuador en Filadelfia - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

El equipo arbitral se completará con los también franceses Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, que serán asistentes en el partido. Khalid Alturais, de Arabia Saudita, ejercerá como cuarto árbitro. Mohammed Alabakry, también saudí, fue designado como árbitro asistente de reserva.

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Restricciones migratorias y presencia de aficionados en el Mundial 2026

Costa de Marfil y Senegal disputarán por primera vez un Mundial sin poder llevar delegaciones de hinchas desde sus países, después de que no lograran obtener visados para Estados Unidos. Representantes de ambas aficiones atribuyeron el bloqueo a la política migratoria del presidente Donald Trump.

La misma línea restrictiva, añadieron, ya impactó a la organización del torneo: el árbitro somalí Omar Artan, que fue expulsado este fin de semana, en un episodio que alimentó el temor a nuevas trabas para personas vinculadas con la competición.

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El somalí Omar Artan dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Villa, tras ser expulsado del Mundial 2026 - crédito Europa Press

El presidente del Comité Nacional de Aficionados de los Elefantes (CNSE), Julien Kouadio Adonis, aseguró que “los aficionados han renunciado a viajar porque Estados Unidos no quiere ver a aficionados de ciertos países como Costa de Marfil en su territorio”. “Estados Unidos fue claro con nosotros diciéndonos que no quería ver a nuestros aficionados”, afirmó.

Solo un puñado de funcionarios del CNSE recibió autorización para viajar. Kouadio explicó que la delegación se limitará a “supervisar los aficionados marfileños basados en Estados Unidos” y que incluso para ese grupo reducido “no ha sido nada fácil lograr los visados. Ha hecho falta discutir y negociar para hacernos oír”.

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En participaciones anteriores en el Mundial, en 2006, 2010 y 2014, y también en la Copa África de Naciones, el CNSE había enviado a decenas de marfileños para acompañar a la selección. Esta vez, Costa de Marfil dependerá de su diáspora, cuyo número el comité estimó en 1.000 aficionados. Las restricciones de visado se suman al costo elevado de las entradas y refuerzan críticas a un Mundial alejado de la base popular de hinchas.