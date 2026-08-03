Final explicado de ‘Spider-Man: Brand New Day’: ¿recuerdan MJ y Ned a Peter Parker?

(Sony Pictures/Marvel Studios)

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Spider-Man nunca falla. El hombre araña ha regresado a los cines cinco años después de las consecuencias de Spider-Man: No Way Home (Jon Watts, 2021). Y lo ha hecho por todo lo alto. Estrenada este miércoles 29 de julio en España —y dos días después en el resto del mundo—, la película ha hecho historia al convertirse en el mejor estreno de un largometraje en nuestro país. Más de medio millón de espectadores acudieron a las salas durante su primer día de exhibición, una cifra que se traduce en una recaudación superior a los 3,2 millones de euros.

Su éxito no solo viene precedido por el interés que genera el superhéroe desde tiempos inmemorables, sino de una película que ha sido alabada por la crítica. La historia, dirigida en esta ocasión por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), retoma la vida de Peter Parker cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, que finaliza con el mundo no sabiendo quién es Peter Parker.

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Imágenes de 'Spider-Man: Brand New Day'. (Marvel Studios)

La película arranca con el protagonista completamente solo, que lleva cuatro años luchando contra el crimen en la ciudad de Nueva York. Sin su mejor amigo, Ned (Jacob Batalon) y sin novia, MJ (Zendaya), el héroe ha dejado de ser un adolescente risueño para ser un adulto en permanente lucha entre ser Peter y Spider-Man.

A partir de aquí, el artículo contiene spoilers de Spider-Man: Brand New Day.

La encargada de sacar a la superficie todos sus miedos y sentimientos es Jean Grey (Sadie Sink). Aunque en los cómics el personaje forma parte de los X-Men y es una de las mutantes más poderosas de Marvel, por el momento la película nos la presenta como su principal antagonista. Gracias a sus poderes telepáticos y telequinéticos, es capaz de adentrarse en la mente de cualquiera para manipular sus emociones y sus recuerdos. De cualquiera... excepto de Spider-Man.

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Jean lleva años buscando respuestas sobre la desaparición de su hermana, Sara Grey, víctima de los experimentos del Departamento de Control de Daños (DODC). Convencida de que allí se esconde la verdad, utiliza sus poderes para poseer a distintos ciudadanos y sembrar el caos en Nueva York mientras trata de encontrar cualquier pista que la conduzca hasta ella.

(Sony Pictures/Marvel Studios)

En paralelo, Peter, víctima de reencontrarse con MJ y ver que esta ha rehecho su vida con otro chico, comienza a sufrir unas extrañas mutaciones: dolores de cabeza, telarañas orgánicas y un carácter agresivo nada habitual del amigo y vecino Spider-Man. Temeroso de perder el control, recurre a Bruce Banner, Hulk (Mark Ruffalo) para que le confirme si existe la posibilidad de desarrollar un inhibidor con el que mantener a raya sus cambios hormonales desarrollados por el estrés postraumático de lo vivido hace cuatro años.

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El final, explicado

La revelación de que Sara murió durante los experimentos del Departamento de Control de Daños cambia por completo el rumbo de la película. Finalmente, bajo la custodia del Departamento de Control de Daños, y entregada por Peter, Jean se da cuenta de que la organización mató a su hermana, desencadenando su verdadero potencial. A partir de ese momento, sus poderes evolucionan hasta el punto de permitirle mantener a miles de ciudadanos atrapados dentro de una enorme burbuja psíquica que envuelve Nueva York.

La nueva película protagonizada por Tom Holland se desarrolla en un mundo donde nadie recuerda la identidad de Peter Parker

Consciente de que no puede detenerla por la fuerza, Peter se quita el inhibidor que contenía sus mutaciones y permite que Jean entre en su mente. Allí, la telépata presencia el sacrificio que supuso perder a su tía May (Marisa Tomei) y renunciar para siempre a MJ y Ned con tal de salvar el multiverso. Sin embargo, cuando Frank Castle (Jon Bernthal), alias The Punisher, intenta acabar con ella de un disparo, Peter se interpone para intentar salvarla. Gravemente herido, Jean utiliza sus recién despertados poderes para mantenerlo con vida hasta que los médicos consiguen estabilizarlo. La joven abandona Nueva York, mientras el Departamento de Control de Daños queda bajo investigación.

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¿Qué ocurre con Ned y MJ?

Después de que Jean Grey posea a MJ al comienzo de la cinta, Peter decide ponerla a salvo en la casa de Frank, hasta que encuentra la carta que el hombre araña había escrito al final de Spider-Man: No Way Home. Mientras Peter, sin la máscara, le declara sus sentimientos, ella responde con un “no te quiero”, porque, efectivamente, no se acuerda de él.

Después de que Peter la lleve al apartamento que comparte con Ned, Peter se queda para pasar tiempo con ambos, aunque en esta ocasión permanece oculto bajo la máscara. Su amigo, obsesionado con descubrir quién es Spider-Man tras recordar que este le salvó la vida en varias ocasiones en el instituto, se entera gracias a MJ de que se llama realmente Peter Parker.

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(Sony Pictures/Marvel Studios)

Y entonces llega la burbuja psíquica que envuelve Nueva York. Mientras la ciudad está paralizada por los poderes de Jean, MJ rompe a llorar. Después de la batalla final, Peter vuelve a encontrarse con Ned, esta vez sin la máscara, y se presenta como si acabaran de conocerse. Cuando ambos estrechan la mano, repiten de forma instintiva el saludo que se inventaron cuando se conocieron en el instituto. Tras unos segundos de desconcierto, Ned exclama su nombre: “¡Peter!”. En otra secuencia, MJ vuelve a la azotea a la que solía ir con este cuando comenzaron a salir. Entonces, procede a agarrar el colgante de la dalia negra, que le regaló en Lejos de casa (2019).

La película deja la puerta abierta a futuras entregas para explorar si ambos podrán recuperar por completo sus recuerdos perdidos. Lo que sí sabemos, por ahora, es que Spider-Man volverá.

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