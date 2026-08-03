Los empleados que hacen horas extra gratis regalan a sus empresas casi ocho semanas de trabajo al año

Una mujer estresada en el trabajo (AdobeStock)

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Llegar antes a la oficina porque hay una reunión, conectarse desde casa para responder correos o alargar la jornada hasta terminar una tarea son prácticas habituales entre los trabajadores españoles. Sin embargo, no todos ven reflejado ese esfuerzo en su nómina. Para quienes hacen horas extra sin cobrarlas, estas situaciones suman una media de 5,8 horas a la semana. Al cabo de un año, son cerca de 302 horas: el equivalente a 37,7 jornadas de ocho horas o algo más de siete semanas y media de trabajo a jornada completa.

En España, unas 436.000 personas trabajan semanalmente horas extraordinarias por las que no reciben salario ni descanso compensatorio, según el informe El abuso de las horas extra no pagadas en España, elaborado por el Gabinete Económico de CCOO a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Estas personas representan el 2,3% de todos los asalariados del país.

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Para cada trabajador afectado, esas horas suponen un coste laboral no abonado de 148 euros a la semana y 7.696 euros al año, de acuerdo con los cálculos del sindicato. Esta cantidad que no equivale al dinero neto que habría recibido en su cuenta, ya que incluye tanto el salario bruto como las cotizaciones sociales asociadas al tiempo trabajado.

Más de 132 millones de horas de trabajo sin pagar al año

Cada semana se realizan en España 6,43 millones de horas extraordinarias. De ellas, 2,54 millones, alrededor del 40%, no se pagan ni se compensan con tiempo de descanso. Al trasladar esta media semanal al conjunto del año, el resultado supera los 132 millones de horas de trabajo no remunerado.

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El problema afecta a casi la mitad de quienes prolongan su jornada. En España, 924.000 asalariados hacen horas extra cada semana, el 5% del total. De ellos, 436.000, el 47,1%, realizan horas extraordinarias por las que no reciben compensación.

CCOO calcula que el volumen de horas extraordinarias realizadas en España, tanto pagadas como no pagadas, equivale a 171.000 empleos a jornada completa. Solo las horas que quedan sin remunerar representarían el trabajo correspondiente a unos 68.000 puestos completos.

Se trata de una equivalencia en número de horas, no de una estimación de los contratos que podrían crearse de forma automática. Ese tiempo está repartido entre distintas empresas, sectores, profesiones y momentos del año, pero permite dimensionar cuánto trabajo adicional se cubre mediante la prolongación de las jornadas existentes.

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En conjunto, el sindicato calcula que las horas extra no pagadas representan 3.378 millones de euros al año. Esa cantidad incluye los salarios brutos que los trabajadores dejan de percibir, las cotizaciones sociales que no se ingresan y los impuestos vinculados a esas remuneraciones. Por tanto, CCOO sostiene que esta práctica perjudica tanto a los empleados como a los ingresos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria.

Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

Educación concentra una de cada cinco horas extra gratuitas

La distribución del problema cambia según el criterio utilizado. Si se analiza el volumen total de horas, la educación es el sector que concentra una mayor parte: el 19,5% de todas las horas extra no pagadas. Le siguen la industria manufacturera, con el 9,9%; las actividades profesionales, científicas y técnicas, con el 9,8%; y la hostelería, con el 8,9%.

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El orden es diferente cuando se observa qué proporción de los trabajadores de cada actividad está afectada. Las actividades financieras y de seguros encabezan esta clasificación: el 6,5% de sus asalariados hace horas extra sin cobrar. A continuación aparecen la educación, con un 5,2%, y las actividades de edición, radiodifusión y producción y distribución de contenidos, con un 4,9%.

Este último grupo registra, además, la mayor intensidad entre quienes soportan jornadas prolongadas sin cobrar. Los afectados realizan una media de 8,5 horas extra gratuitas a la semana, más de una jornada laboral adicional. Si se traslada esa media al conjunto del año, suma unas 442 horas, equivalentes a cerca de once semanas de trabajo de 40 horas.

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También superan la media general los empleados afectados en la hostelería, con 7,5 horas semanales; en el transporte y almacenamiento, con 7; en las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 6,9; en la educación, con 6,7; y en la construcción, con 6,6.

El informe señala que las horas extra no pagadas continúan siendo una práctica extendida en nuestro país pese a la existencia del registro obligatorio de jornada. En la práctica, cientos de miles de empleados siguen entregando cada año semanas enteras de su tiempo y su trabajo a empresas que se benefician de esas horas sin pagarlas.

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