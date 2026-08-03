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Los expertos se ponen de acuerdo: este es el lugar donde el fuet tiene que guardarse en verano

Con las reincidentes olas de calor que han provocado las altas temperaturas en España surgen preguntas sobre la conservación de algunos alimentos

Fuet, un embutido hecho a base de carne de cerdo (Adobe Stock)
Fuet, un embutido hecho a base de carne de cerdo (Adobe Stock)
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Con la llegada de las vacaciones tenemos más oportunidades para pasar tiempo con nuestros familiares y amigos. Y, en España, no hay reunión de este tipo que implique una buena mesa de aperitivos sabrosos para abrir boca. Un simple plato de frutos secos o unas patatas fritas pueden ser una buena opción, pero, por supuesto, otro de los entrantes estrellas es el fuet.

El fuet es uno de los productos más emblemáticos de la charcutería española, pero requiere un cuidado específico en su conservación para mantener intactas sus propiedades, sobre todo durante los períodos de altas temperaturas en época estival.

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Según los expertos de Saveurs du Terroir, una tienda online francesa especializada en charcutería y productos regionales, la conservación adecuada depende principalmente de la temperatura y la humedad.

Cómo conservar el fuet

El fuet prefiere lugares secos y bien ventilados con temperaturas entre 12 y 22 °C. Por lo tanto, el mejor lugar para almacenarlo es una cocina fresca, un trastero o una despensa. También puedes envolverlo en un paño de algodón limpio para que respire, o en una caja de madera perforada. Y, si quieres que se seque más, colócalo cerca de una ventana entreabierta: la corriente de aire ayudará a refinarlo sin dañar sus cualidades.

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La piel del fuet es generalmente comestible, aunque hay quien prefiere quitarla (Adobe Stock)
La piel del fuet es generalmente comestible, aunque hay quien prefiere quitarla. (Adobe Stock)

Generalmente, este tipo de productos no tendrán una fecha de caducidad, solo una fecha de consumo preferente indicada con la frase: “Consumir preferentemente antes de…”. Esto significa que, después de esta fecha, el fiambre puede perder parte de su sabor, pero no hay de qué preocuparse. De esta manera, si se almacena correctamente, un embutido seco, como el fuet, de buena calidad, puede conservarse durante varias semanas, o incluso meses.

“Con el paso del tiempo aparece una capa blanquecina que se desarrolla por todas partes a la vez. Esta, en el fuet, indica que el proceso de secado se ha realizado en las condiciones adecuadas. Su aspecto es perfectamente normal, pues debe ser polvoriento, blanco o verde”, explican los expertos. “Si lo deseas, puedes cepillar ligeramente el producto antes de consumirlo”, sugieren como única medida al respecto.

Cuándo sí preocuparse

Como hemos comentado, si consumes el fuet después de su fecha de caducidad, no corres ningún riesgo. Sin embargo, es posible que haya perdido parte de su sabor y textura. Por otro lado, si se ha enmohecido de forma inusual, desprende un olor agrio o fétido, o tiene una textura viscosa, es mejor desecharlo. Esto es especialmente importante si ha estado expuesta a altas temperaturas durante mucho tiempo, lo que aumenta el riesgo de proliferación bacteriana.

Dolor de estomago en lluvias
El dolor abdominal puede ser uno de los síntomas de la intoxicación alimentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el fuet está realmente en mal estado, podrías sufrir una intoxicación alimentaria a las pocas horas o días de haberlo consumido. Y, aunque esta suele ser leve para la mayoría de las personas y desaparece por sí sola en 24 o 72 horas con una hidratación adecuada, las personas inmunodeprimidas, los ancianos, los niños pequeños o las mujeres embarazadas son mucho más vulnerables a sufrir sus síntomas: diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y, en ocasiones, fiebre.

En definitiva, la conservación óptima del fuet depende de la ventilación, la ausencia de humedad y la vigilancia ante signos claros de deterioro. De acuerdo con los expertos, pequeños gestos pueden marcar la diferencia entre disfrutar un producto en su punto o exponerse a complicaciones sanitarias.

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