La victoria de Florentino en las urnas abre el camino a un referéndum: la venta del 5% del club se llevará a votación

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (Europa Press)

Florentino Pérez ha celebrado su triunfo en las recientes elecciones del Real Madrid, aunque la victoria en las urnas no significa el final de la campaña. El dirigente ha decidido activar el mecanismo para la venta de un porcentaje del club. Para avanzar con esta iniciativa, necesitará contar con la autorización previa de los socios a través de un referéndum, lo que implica un nuevo paso por las urnas. Esta decisión se produce en un contexto en el que más del 30% de los socios no le ha dado su apoyo, lo que añade un elemento de tensión a la gestión del presidente.

Hasta el momento, Florentino se ha limitado a confirmar que se abrirá la venta de una parte del club, pero no ha dado detalles específicos sobre la operación. No se conocen los nombres de los posibles compradores, tampoco el porcentaje exacto que se pondrá a disposición ni el modelo societario que se someterá a votación en el referéndum. Lo único en lo que ha insistido el presidente es en la necesidad de que la reforma garantice que el Real Madrid siga perteneciendo a los socios, manteniendo el control del club en sus manos.

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En la Asamblea celebrada en el mes de noviembre, el presidente comunicó su intención de convocar un referéndum, aunque tampoco entonces profundizó en los aspectos centrales de la propuesta. En esa ocasión, señaló: “Seguiremos siendo un club de socios, pero debemos crear una filial en la que los 100.000 socios del Real Madrid conservemos siempre el control absoluto”.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (EFE/Juanjo Martin)

Y añadió: “Sobre esa base, esta filial podría incorporar simplemente una participación minoritaria, por ejemplo, del 5 por ciento de uno o varios inversores comprometidos a muy largo plazo y dispuestos a aportar recursos propios”, manifestó ante los presentes. Así, Florentino dejó claro que la venta se limitaría a una fracción minoritaria y que el control seguiría recayendo sobre los socios, aunque sin aclarar el procedimiento concreto ni los detalles legales o administrativos.

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Las críticas de Enrique Riquelme

Durante los meses siguientes, la propuesta de Florentino Pérez ha sido blanco de críticas, siendo Enrique Riquelme uno de los opositores más activos. Riquelme ha dirigido ataques directos a la idea de vender parte del club y, pese a ese escenario, Pérez no ha revelado información adicional sobre la venta, la posible transformación de los socios en accionistas ni la fórmula definitiva que se aplicará para modificar el modelo del club. La falta de concreción ha aumentado la incertidumbre entre los socios, que esperan conocer más datos antes de decidir su voto en el referéndum.

El empresario Enrique Riquelme (Europa Press)

En una entrevista publicada en El País, Florentino Pérez expresó: “Yo voy a dar la propiedad económica a los 100.000 socios. Ya no será una cosa solo sentimental ser del Real Madrid, sino que además será ser propietario del club, de por vida. Los que compren el 5% del Real Madrid no mandarán, se asociarán a una marca como la nuestra”.

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Pese a que la campaña electoral le ofreció varias oportunidades para explicar a fondo este asunto, que preocupa a buena parte de la masa social, Florentino ha optado por no profundizar en el debate, dejando muchas preguntas sin respuesta. El presidente ha mencionado la posibilidad de asociar inversores a largo plazo con una participación minoritaria, pero no ha especificado las condiciones ni la selección de los potenciales interesados.

Florentino y el voto en el referéndum

Un interrogante clave es qué mayoría necesitará Florentino Pérez para sacar adelante su propuesta en el referéndum. Los estatutos del club son explícitos en este punto: “Teniendo en cuenta los fines perseguidos por el Real Madrid Club de Fútbol y su naturaleza jurídica, sólo procederá su transformación, fusión o extinción cuando así se acuerde por mayoría absoluta de los socios con derecho a voto en referéndum convocado al efecto por la Asamblea General Extraordinaria”. Según esta normativa, cualquier alteración significativa en la estructura del club exige un respaldo mayoritario, lo que obliga a Pérez a convencer a la mayoría de los socios para poder avanzar con su plan.

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El presidente gana las elecciones al aspirante, Enrique Riquelme, con un 65% de los votos de los socios.

Ahora, corresponde al presidente explicar de forma detallada cómo piensa llevar adelante la venta de una parte del Real Madrid, así como las implicancias legales y económicas de la operación. Por su parte, los socios tendrán nuevamente la responsabilidad de decidir, a través de las urnas, el futuro modelo de propiedad del club y el destino de la entidad.