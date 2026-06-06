Steven Spielberg aparece por sorpresa en un pub para jugar a un trivial sobre su cine y celebrar el estreno de su nueva película

Steven Spielberg se presentó en un pub para celebrar el estreno de 'El día de la revelación'

El director de cine Steven Spielberg sorprendió a los clientes del pub The Devonshire en Londres, donde apareció sin previo aviso para participar en un trivial sobre su propia filmografía y celebrar el inminente estreno de su nueva película, El día de la revelación. La presencia del cineasta, de 79 años, generó asombro entre los asistentes, que compartieron la velada con uno de los nombres más reconocibles del cine internacional.

Spielberg no acudió solo a la cita. Lo acompañó Colman Domingo, actor que interpreta a Hugo Wakefield en El día de la revelación. Ambos aprovecharon la atmósfera distendida del pub para integrarse en el concurso de preguntas y respuestas, donde los temas giraron en torno a la carrera y las películas emblemáticas del cineasta estadounidense. Los presentes disfrutaron de la interacción directa con Spielberg, quien se mostró cercano y participativo, mientras compartía una pinta de Guinness y respondía entre risas a las preguntas formuladas por los equipos.

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El motivo de la celebración fue el inminente estreno de El día de la revelación, la nueva incursión de Spielberg en el género de la ciencia ficción. La película llegará a los cines el 12 de junio y, según las primeras críticas especializadas, se perfila como su mejor trabajo en los últimos veinte años. Tanto Spielberg como Domingo aprovecharon el ambiente relajado para brindar por el éxito anticipado del filme, destacando la buena recepción que ya ha despertado entre la prensa y los asistentes a los primeros pases.

Durante la noche, varios asistentes compartieron en redes sociales imágenes y comentarios sobre el inesperado encuentro. La presencia de Spielberg en el pub, participando activamente en el trivial y celebrando junto al público, fue señalada como un gesto poco habitual en una figura de su trayectoria. El director respondió a preguntas sobre títulos clásicos de su filmografía y compartió anécdotas sobre el rodaje de algunas de sus películas más conocidas, lo que contribuyó a crear un ambiente de cercanía con los seguidores. El día de la revelación representa una vuelta al cine de ovnis y misterios que marcó los inicios de Spielberg. El propio director ha comentado en ocasiones anteriores su fascinación personal por los fenómenos inexplicables y su interés en explorar la relación entre la humanidad y la posibilidad de vida extraterrestre. La noche en The Devonshire sirvió para reafirmar ese vínculo con el público y la vigencia de su legado en el cine contemporáneo.

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Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Josh O'Connor en una escena de "Disclosure Day" (Niko Tavernise / Universal Pictures / Amblin Entertainment / AP)

Un regreso a las raíces de Spielberg

Las primeras reseñas sobre El día de la revelación han sido ampliamente positivas. Críticos de medios especializados describieron la película como “un regreso a la mejor versión de Spielberg” y destacaron la interpretación de Emily Blunt en el papel de Margaret Fairchild, meteoróloga y ex periodista atrapada en una conspiración gubernamental de gran alcance. El guion, firmado por David Koepp, teje elementos de suspense, ciencia ficción y drama, combinando persecuciones, misterios y una trama que mantiene la tensión hasta el desenlace.

En redes sociales y portales de cine, algunos expertos han calificado la película como “absolutamente fenomenal”. Entre los elementos más destacados por la prensa se encuentran la banda sonora, la atmósfera y la capacidad de la historia para mantener al espectador expectante. Según las críticas recogidas tras los primeros pases de prensa, el filme logra conjugar el estilo visual clásico de Spielberg con un enfoque narrativo contemporáneo, lo que ha despertado altas expectativas de cara a su estreno mundial. El reparto de El día de la revelación se completa con Josh O’Connor, Colin Firth y Eve Hewson, quienes acompañan a Blunt y Domingo en una historia coral que explora la tensión entre la necesidad de revelar la verdad y el miedo a lo desconocido. El avance publicado en diciembre mostró escenas de alto impacto visual, con secuencias de persecución, referencias a fenómenos extraterrestres y preguntas sobre el impacto social de un gran descubrimiento.

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La conexión entre El día de la revelación y los orígenes creativos de Spielberg es evidente. El director debutó en el género de ciencia ficción con Firelight en 1964 y consolidó su prestigio internacional con Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) y E.T. (1982), dos títulos que marcaron época y redefinieron el cine de aventuras y lo fantástico. La nueva película, basada en una historia original de Spielberg, recupera parte de ese espíritu y lo actualiza para una audiencia contemporánea. Durante la velada en The Devonshire, Spielberg recordó su fascinación infantil por los ovnis y los misterios del universo, una pasión que lo llevó a explorar estos temas a lo largo de su carrera. El evento no solo sirvió para celebrar el estreno de El día de la revelación, sino también para reforzar el vínculo entre el cineasta y los seguidores de su obra, en un ambiente distendido y fuera de los circuitos habituales de promoción. Sin anuncio previo, la aparición de Spielberg y su participación en el trivial con el público londinense marcaron una noche singular, que anticipa el impacto que El día de la revelación podría tener en la cartelera internacional.