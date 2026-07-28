Cristiano Ronaldo tendrá su propia serie de televisión: así es el proyecto en el que el portugués participa como actor y productor

Cristiano Ronaldo tendrá su propia serie de televisión. (Photo by Thomas COEX / AFP)

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Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos del mundo, prepara su desembarco en la industria televisiva con un proyecto propio que lo tendrá como actor y productor. El portugués encabeza la serie dramática Day 1s, una ficción ambientada en el universo de los agentes de fútbol, que marca además el debut de su productora UR•Marv Studios en colaboración con el cineasta Matthew Vaughn. El proyecto surge tras la reciente eliminación de Portugal en el Mundial, hecho que llevó a Ronaldo, actualmente jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita a sus 41 años, a enfocarse en nuevas facetas profesionales. Según lo informado, Day 1s será la primera serie en la que el deportista asume un papel protagónico y ejecutivo, abriendo una nueva etapa en su carrera más allá del deporte.

Day 1s representa el primer trabajo televisivo de Ronaldo en carácter de actor y productor ejecutivo. El futbolista liderará el elenco y participará en las decisiones creativas del proyecto, que se produce bajo el sello de UR•Marv Studios, una filial lanzada junto a Matthew Vaughn, director de títulos como Kingsman y X-Men: First Class. La serie fue concebida como una apuesta audaz de Ronaldo para consolidar su presencia en la industria del entretenimiento, explorando un territorio hasta ahora ajeno para él. De acuerdo con el anuncio, el propio Ronaldo impulsó la idea de protagonizar y producir Day 1s, confiando en el potencial de la historia y el equipo detrás de cámaras. La serie se rodará principalmente en Londres y contará con la financiación independiente de UR•Marv Studios. Desde su lanzamiento, la productora ha finalizado dos largometrajes deportivos y ha declarado que buscará integrar tecnología innovadora sin dejar de lado los métodos tradicionales de producción.

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La serie Day 1s está inspirada en una idea original del agente de fútbol Darren Dein y cuenta con guion y dirección a cargo de Matthew Vaughn. El relato gira en torno a Stanley Dalton, un agente británico de fútbol ficticio, y explora los desafíos, intrigas y dilemas éticos de quienes se desempeñan en ese ambiente profesional. El inicio de las grabaciones en Londres marca el punto de partida para la producción, que aspira a captar tanto al público futbolero como a los seguidores de las series dramáticas. Desde la producción se ha comparado la premisa de Day 1s con la de la reciente serie brasileña The Playoffs, emitida por Globo, donde también se retrata la vida de un agente deportivo. Sin embargo, el enfoque de la nueva serie busca diferenciarse por la presencia de figuras globales y una narrativa que combina tensión, humor y elementos propios del negocio del fútbol europeo.

Damian Lewis junto a Davic Schwimmer en 'Hermanos de sangre' (Photo by HBO via Getty Images)

Así será ‘Day 1s’

El elenco de Day 1s contará con Damian Lewis, conocido por su trabajo en Homeland, en el papel principal de Stanley Dalton. Además, se prevé la participación de estrellas invitadas vinculadas al fútbol de alto nivel, como Thierry Henry, y del rapero británico Dave. La inclusión de estos nombres refuerza la intención de unir el mundo del deporte con el espectáculo, proporcionando cameos y colaboraciones de alto perfil que buscan atraer a una audiencia diversa. Matthew Vaughn, productor y director británico, aporta su experiencia en la realización de películas como Lock, Stock and Two Smoking Barrels y Layer Cake. Su alianza con Ronaldo pretende posicionar a UR•Marv Studios como un nuevo jugador relevante dentro del sector audiovisual europeo, combinando la popularidad global del fútbol con el atractivo de las grandes producciones televisivas.

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Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, continúa jugando profesionalmente para el club saudí Al-Nassr, pero su reciente eliminación en octavos de final del Mundial ante España marcó el cierre de su carrera mundialista con Portugal. Este desenlace ha incentivado su búsqueda de nuevos horizontes fuera de las canchas. El futbolista, que a lo largo de su trayectoria ha defendido los colores del Real Madrid y el Manchester United, inicia ahora una etapa donde la televisión y la producción audiovisual ocupan un lugar central. Su apuesta por Day 1s refleja tanto su capacidad de reinventarse como su interés por explorar áreas creativas que trascienden el deporte.