España
GoogleAgregar Infobae en Google

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El Gobierno retomará en septiembre la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que resolverá reclamaciones en 90 días, de forma gratuita y con resoluciones vinculantes para las entidades

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empleo, Carlos Cuerpo. (Juan Vega / Europa Press)
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empleo, Carlos Cuerpo. (Juan Vega / Europa Press)
Guardar

El Ministerio de Economía retomará en septiembre la tramitación parlamentaria de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un organismo que resolverá de forma gratuita y en un plazo máximo de 90 días las reclamaciones de los clientes contra bancos, aseguradoras y entidades de inversión, sin necesidad de acudir a los tribunales. El anuncio lo realizó el pasado viernes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al término de la reunión del Foro de Seguimiento de Inclusión Financiera celebrada en Madrid.

La nueva institución funcionará como una ventanilla única que centralizará funciones que hoy desempeñan por separado el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Podrán presentar reclamaciones tanto personas físicas como jurídicas, y el ámbito de actuación abarcará bancos, aseguradoras, entidades de inversión, servicios fintech, plataformas de criptoactivos y préstamos al consumo, con independencia de quién los supervise.

PUBLICIDAD

Las resoluciones tendrán carácter vinculante para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros y la queja esté relacionada con normativa de conducta, buenas prácticas o cláusulas abusivas reconocidas por los altos tribunales. En esos casos, la entidad estará obligada a devolver los importes cobrados indebidamente más los intereses de demora, y el incumplimiento podrá derivar en sanciones. Para reclamaciones de más de 20.000 euros, la resolución no será vinculante, pero tendrá valor de informe pericial si el cliente decide acudir a la jurisdicción civil.

La reclamación será gratuita

El organismo también admitirá quejas sin contenido económico, como la negativa de un banco a abrir una cuenta de pago básica o el incumplimiento de obligaciones de información, para las que podrá reconocer al cliente una compensación de entre 100 y 2.000 euros. El procedimiento será gratuito para el ciudadano y podrá iniciarse por canales presenciales, telefónicos o telemáticos, con un formulario diseñado para facilitar el acceso a personas mayores, con discapacidad y otros colectivos vulnerables.

PUBLICIDAD

Una pareja recibe asesoramiento de un empleado bancario sobre las condiciones de un crédito hipotecario. (Montaje Infobae)
Una pareja recibe asesoramiento de un empleado bancario sobre las condiciones de un crédito hipotecario. (Montaje Infobae)

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades financieras abonarán por cada reclamación admitida, un mecanismo pensado para incentivar que los bancos y aseguradoras resuelvan los conflictos internamente antes de que lleguen al organismo. Para evitar un uso abusivo por parte de los reclamantes, la Autoridad podrá imponer multas de hasta 500 euros a quienes presenten de forma reiterada reclamaciones infundadas contra la misma entidad en el plazo de un año.

La banca critica la medida mientras las asociaciones la celebran

Desde las asociaciones de usuarios, el anuncio recibió una acogida favorable. La directora Legal de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Marisa Protomártir, defendió que el nuevo organismo resolvería dos de cada tres reclamaciones que actualmente inadmite el Banco de España, de forma gratuita y sin necesidad de acudir a los tribunales. La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), cuyo presidente, Jesús Norberto Fernández, participó en la reunión, reclamó una autoridad independiente ante lo que describió como “un ámbito de máxima vulnerabilidad”.

La posición de la banca fue la opuesta. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, afirmó que “en España ya contamos con mecanismos de resolución de las reclamaciones” y que “no es el momento de una nueva autoridad”, en alusión al debate europeo sobre simplificación regulatoria. El director general de la CECA (asociación de antiguas cajas de ahorro), Antonio Romero, se expresó en la misma línea al señalar que “el modelo actual del que disponemos es más que suficiente”.

La iniciativa lleva más de cuatro años bloqueada. Fue anunciada por primera vez en abril de 2022 por la entonces ministra de Economía Nadia Calviño, pero la convocatoria de elecciones generales en julio de 2023 la dejó sin tramitar. El Consejo de Ministros aprobó un nuevo texto en marzo de 2024, que entró en la Cámara Baja en abril de ese año. Superó las enmiendas a la totalidad, pero lleva dos años paralizado en la fase de enmiendas parciales. Cuerpo se comprometió ante las asociaciones a que la Comisión de Economía del Congreso retome los trámites en septiembre, paso previo para su aprobación definitiva por el pleno.

Temas Relacionados

Bancos EspañaConsumo EspañaMinisterio de Consumo EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Patricia Steisy, rota de dolor, anuncia entre lágrimas que ha perdido uno de los bebés que esperaba: “No ha salido adelante”

La creadora de contenido que su segundo embarazo junto a Pablo Pisa comenzó siendo gemelar

Patricia Steisy, rota de dolor, anuncia entre lágrimas que ha perdido uno de los bebés que esperaba: “No ha salido adelante”

El ejercicio que mejora tu salud cerebral y sistema nervioso: es fácil de hacer y tardarás menos de 10 minutos

La experta @luciamartinezbienestar explica cómo haciendo diariamente estos simples movimientos con las manos generas un efecto positivo en la memoria o en cómo reaccionas ante el estrés

El ejercicio que mejora tu salud cerebral y sistema nervioso: es fácil de hacer y tardarás menos de 10 minutos

Menores de 12 años agreden a una niña en Huelva y difunden el vídeo en redes sociales: “Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro”

Las agresoras se turnan para propinar bofetadas, puñetazos y rodillazos a la víctima mientras otras ríen y jalean la escena

Menores de 12 años agreden a una niña en Huelva y difunden el vídeo en redes sociales: “Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro”

Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la “barbarie” de la tauromaquia: “No puede justificarse llamándolo cultura”

El cantante lo expresa así en una carta dirigida al presidente del Gobierno en la que lamenta que la tauromaquia “continúa dañando la reputación internacional” de España y que “si la tauromaquia desaparece, habrá celebración, no lágrimas”

Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la “barbarie” de la tauromaquia: “No puede justificarse llamándolo cultura”

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

El mercado laboral suma 510.200 empleos en un año mientras el Ministerio de Trabajo celebra la consolidación de la contratación indefinida, con la temporalidad privada reducida a la mitad desde la reforma laboral

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El gran pacto climático que el Gobierno vuelve a reclamar tras los incendios: estas son las 80 medidas con las que quiere preparar a España para fenómenos extremos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te puedes cargar un coche por echarle más aceite de la cuenta”

El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, primera consellera del 1-O en beneficiarse de la ley

El botón del coche que casi nadie utiliza correctamente y que puede ayudarte a respirar menos humo durante un incendio

ECONOMÍA

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de julio

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

DEPORTES

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”