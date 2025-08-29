España Cultura

Todo lo que sabemos sobre el regreso de George Clooney como protagonista en una de las grandes apuestas de Netflix para los Oscar

Se llama ‘Jay Kelly’, se acaba de estrenar en el Festival de Venecia y está dirigida por Noah Baumbach, guionista de ‘Barbie’

George Clooney llega al Festival
George Clooney llega al Festival de Venecia par presentar su nueva película (REUTERS/Remo Casilli)

El estreno de Jay Kelly en la Mostra de Venecia ha recuperado la figura de George Clooney, quien, acompañado por su esposa Amal Alamuddin, asistió a la presentación de la película dirigida por Noah Baumbach.

El filme, que también cuenta con la participación de Adam Sandler, explora la vida de una ficticia estrella cinematográfica y compite en el festival italiano.

De qué va ‘Jay Kelly’

La trama de Jay Kelly se centra en un actor de renombre internacional que atraviesa una crisis existencial. A pesar de su fama y admiración global, el personaje principal se enfrenta a sentimientos de agotamiento y vejez, además de temer haber perdido la pasión por su profesión.

Este malestar se agrava al reconocer los sacrificios personales y familiares que ha realizado en favor de su carrera. En un acto impulsivo, decide emprender un viaje por Europa junto a su mánager, interpretado por Adam Sandler, quien también lidia con su propio conflicto de identidad, y un grupo de asistentes personales. El destino es un pequeño festival italiano donde recibirá un premio honorífico.

George Clooney casi se interpreta
George Clooney casi se interpreta a sí mismo en 'Jay Kelly'(Netflix)

Durante este recorrido, el protagonista interactúa con colegas, empleados y admiradores, lo que le lleva a confrontar verdades incómodas sobre el impacto de su éxito en quienes le rodean.

Descubrirá las consecuencias de sus traiciones pasadas, el esfuerzo excesivo de quienes trabajan para él y la distancia emocional con sus hijas, a quienes reconoce no haber sido un buen padre.

El carisma de George Clooney en estado puro

Se trata de la nueva obra de Noah Baumbach después del éxito que cosechó firmando el guion de Barbie, junto a su pareja Greta Gerwig.

Sin duda, se trata de una película confeccionada para el lucimiento de George Clooney, conteniendo su personajes muchas similitudes con su figura como actor, estableciéndose así un juego de espejos.

Noah Baumbach en la gala
Noah Baumbach en la gala del Festival de Venecia donde se proyectó su nueva película REUTERS/Yara Nardi

El propio Noah Baumbach explicó en la rueda de prensa (a la que no pudo asistir el actor por tener una sinusitis) que la obra trata sobre la búsqueda de la autenticidad: “Habla de lo que significa ser tú mismo. A medida que avanzamos en la vida, todos tratamos de descubrir si la persona que presentamos a los demás es realmente la que somos, y creo que eso es especialmente así en el caso de los actores, que se dedican a dar vida a otras personas y tratan de encontrarse a sí mismos en cada personaje”.

Las series que llegan a las plataformas en septiembre

El filme, producido por Netflix, se estrenará en cines el 21 de noviembre y poco después, el 5 de diciembre, en la plataforma, configurándose como una de las grandes apuestas de la cadena para los próximos Premios Oscar.

Ya empieza a comentarse que George Clooney estará seguramente nominado, sobre todo porque hacía mucho tiempo que no era el auténtico protagonista de una película. Durante este último tiempo ha estado más comprometido con su carrera como director, la última fue hace dos años, se tituló Remando como un solo hombre y pasó prácticamente desapercibida.

Junto a él y Adam Sandler, en el reparto de Jay Kelly encontramos a Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Patrick Wilson, Alba Rohwacher y la propia Greta Gerwig.

Temas Relacionados

George ClooneyActoresFestival de VeneciaPlataformasNetflixPelículasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

