La traductora de ‘La Odisea’ en la que se basa la película de Christopher Nolan carga contra su adaptación: “Muchos de los valores de la película contradicen el poema de Homero”

Así se grabó la escena de los gigantes Laestrygonians en 'La Odisea' (Créditos: Universal Pictures)

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Cuando Christopher Nolan decidió adaptar La Odisea al cine, una de las versiones del poema homérico que tomó como referencia fue la traducción al inglés de Emily Wilson. Profesora de Estudios Clásicos en la Universidad de Pensilvania, Wilson hizo historia en 2017 al convertirse en la primera mujer en traducir íntegramente la epopeya de Homero al inglés. Su trabajo fue ampliamente elogiado por la crítica y el propio cineasta llegó a citar el célebre arranque de su versión —“Tell me about a complicated man” (“Háblame de un hombre complicado”)— como una de las inspiraciones para su adaptación. Ahora, la académica ha publicado una demoledora crítica en London Review of Books, en la que cuestiona muchos de los aspectos de la película.

Aunque reconoce que se trata de “una forma entretenida de esconderse del calor durante unas horas” y celebra que esté llevando al público de vuelta a las salas y a las librerías, su balance no es positivo, como podría parecer al leer los primeros párrafo de la reseña. “A diferencia de otras películas de Nolan, La Odisea no es aburrida, gracias a la obra original, que es imposible de arruinar por completo. Es un espectáculo audiovisual para toda la familia, como un elaborado espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio, y con un nivel similar de profundidad narrativa y emocional".

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Sin embargo, la académica considera que la película adolece de los mismos defectos que arrastran otros trabajos del director británico. “No tiene nada convincente que decir sobre el tiempo, la memoria, la historia o la guerra”, escribe. También sostiene que “carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética”, que “la escritura es pésima” y que “ninguno de los personajes tiene motivaciones convincentes para sus acciones o sus palabras”.

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

Uno de los aspectos que más critica es el tratamiento de los personajes femeninos, algo por lo que Nolan ya ha sido muy criticado en el pasado. “Hay más personajes femeninos que en la mayoría de las películas de Nolan, gracias al material original. Pero ninguna de ellas tiene mucho que decir, a diferencia de las caracterizaciones en el poema”, escribe. En concreto, sobre la Penélope interpretada por Anne Hathaway afirma que “el guion no le da nada que hacer salvo anhelar a Matt Damon por razones desconocidas”.

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“Me avergonzaría haber escrito cualquier parte de este guion”

“Me sentí honrada al saber que Nolan había leído al menos el primer verso de mi traducción de La Odisea al pentámetro yámbico. En al menos una entrevista, citó mi versión del primer verso del poema. Pero me avergonzaría haber escrito cualquier parte de este guion. Lamentablemente, el Odiseo de Damon no es complicado, ni astuto, ni ingenioso", afirma.

Anne Hathaway y Tom Holland en 'La Odisea'.

Sin embargo, la profesora reserva sus últimas líneas para reconocer el principal mérito de la película. Pese a sus numerosas objeciones, celebra que el éxito de La Odisea haya puesto el poema de Homero al centro de la conversación y disparado las ventas de nuevas traducciones, incluida la suya. “Quizá la película convenza a algunos estudiantes de aprender griego antiguo” o haga que “algunos responsables universitarios no cierren sus departamentos de literatura, lenguas e historia”, escribe. “Nolan está haciendo todo lo posible para que el público vuelva a leer y, por eso, estoy agradecida”.

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