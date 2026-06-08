Comienza la fiesta del cine, con entradas a 3,50 euros hasta el jueves 11 de junio

Madrid, 8 jun (EFE).- La XXVI edición de la Fiesta del Cine comienza este lunes, con entradas a 3,50 euros hasta el próximo jueves día 11 de junio para películas como 'Backrooms', 'Scary Movie', 'La luz', 'He-Man y los Masters del Universo' o 'Todos los días nace un listo' en 336 cines de toda España.

Esta iniciativa, que suma ya más de 34 millones de espectadores entre todas las ediciones que se han celebrado desde 2009, busca mostrar el agradecimiento de la industria a todos los espectadores "que disfrutan de la magia de las películas en la pantalla grande" y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural, como recuerda un comunicado de sus organizadores.

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Durante estos cuatro días, los espectadores podrán disfrutar de películas como 'Torrente Presidente', 'Super Mario Galaxy: La película', 'Calle Málaga', 'La familia Benetón +2', 'Un poeta', 'El diablo viste de Prada 2', 'Michael', 'Mortal Kombat 2', 'Yo no moriré de amor, 'Couture (alta costura)', 'Hokum', 'Iron Maiden: Burning Ambition', 'Pizza Movies', 'Un hijo' o 'The Mandalorian and Grogu'.

Asimismo, están en cartelera 'La bestia', 'Cowgirl', 'Asesinato en la 3ª planta', 'El pasajero nocturno', 'Love me tender', 'Mallorca Confidencial', 'El drama', '¿Qué te dice esa naturaleza', 'Corredora', 'A la cara', 'El caso Hübener', 'La silla', 'Shrek 25 Aniversario', 'Todo lo que nunca fuimos o 'Pioneras: solo querían jugar'.

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La Fiesta del Cine está organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC. EFE