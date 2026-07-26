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Quién es Eduardo ‘El Campanero’, ganador de ‘La Voz Kids 11′: el “viejoven” sevillano de 13 años que ha triunfado con su flamenco junto a Antonio Orozco

El vencedor cantó junto a su coach ‘Pedacitos de ti’ en una final marcada por muchos artistas invitados y la presencia de los 10 ganadores históricos del programa

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Eduardo 'El Campanero' gana 'La Voz Kids 11' (Atresmedia)
Eduardo 'El Campanero' gana 'La Voz Kids 11' (Atresmedia)

Eduardo Sánchez, apodado ‘El Campanero’, se ha convertido en el ganador de La Voz Kids 11, la edición que Antena 3 ha cerrado este sábado 25 de julio. El joven sevillano del equipo de Antonio Orozco se ha proclamado ganador de la edición de 2026 tras imponerse en una gala que también ha confirmado el tirón que mantiene el formato, líder de audiencia pese a firmar su temporada menos vista.

La final ha reunido a 1.033.000 espectadores y ha anotado un 15,4% de cuota de pantalla, el mejor dato de share de toda la edición. Eso sí, el desenlace ha quedado por debajo de la final de 2025, que congregó a 1.180.000 personas y alcanzó un 17,3%, por lo que los síntomas de desgaste también se observan. El concurso ha coronado a un aspirante que había construido su recorrido sobre el flamenco y una forma de interpretar que le distinguió desde las audiciones.

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Eva González ha anunciado su victoria después del cierre de las votaciones en una noche en la que los ocho finalistas han cantado en solitario, con sus coaches y junto a artistas invitados. Eduardo ‘El Campanero’, sevillano y apasionado del flamenco, ha culminado así su paso por el programa de la mano de Antonio Orozco, su coach, que ha asegurado, una vez proclamado el ganador, que al joven “le espera una carrera brillante en el mundo del flamenco”.

Eduardo 'El Campanero' gana 'La Voz Kids 11' (Atresmedia)
Eduardo 'El Campanero' gana 'La Voz Kids 11' (Atresmedia)

La final de ‘La Voz Kids 11′

La gala final ha arrancado con Pablo López interpretando Como soy junto a todos los ganadores de la historia del formato, en un homenaje al legado del programa, incluida su etapa en Telecinco con María Parrado. Después han llegado las actuaciones individuales y los duetos con invitados: Melody ha compartido escenario con Triana y Evolett, Belén Aguilera con Marco y Erick, Antoñito Molina con Leire y Eduardo ‘El Campanero’, y Leire Martínez con Martina y Mía para cantar Jueves.

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Eduardo 'El Campanero' gana 'La Voz Kids 11' (Atresmedia)
Eduardo 'El Campanero' gana 'La Voz Kids 11' (Atresmedia)

También ha habido espacio para el regreso de Manuel Turizo y Lucas, vencedor de la edición anterior, que han interpretado Mírame ahora. El bloque de actuaciones ha servido para subrayar uno de los rasgos de la edición: la relación entre coaches y concursantes ha ido más allá de la mecánica habitual del concurso. Uno de los momentos centrales de la noche ha llegado con el dúo entre Orozco y ‘El Campanero’ en Pedacitos de ti. Antes de salir al escenario, el ganador había confesado: “Es un orgullo cantar con mi mayor ídolo”.

Eduardo 'El Campanero' gana 'La Voz Kids 11' (Atresmedia)
Eduardo 'El Campanero' gana 'La Voz Kids 11' (Atresmedia)

El propio Antoñito Molina le ha dedicado otro de los mensajes más directos de la final: “Vaya manera de representar el flamenco de nuestra tierra”. El artista ha rematado su valoración con otra frase sobre el futuro del concursante: “Vas a cantar toda la vida”. El programa ha explotado también un rasgo de su presencia escénica que se ha repetido durante la edición: su aplomo sobre el escenario y su forma de vestir. Orozco y Bisbal llegaron a bromear en plató preguntándole si tenía realmente “13 o 48 años”, y acabaron bautizándolo con cariño como un “viejoven”.

En esta charla íntima, Ana Mena y Antonio Orozco, jurados de 'La Voz Kids', exploran la complejidad de la negativa y cómo la manera de comunicarla impacta en los más pequeños. Descubre sus anécdotas y puntos de vista.

Quién es Eduardo ‘El Campanero’

El nombre artístico de Eduardo ‘El Campanero’ remite a La Campana, el pueblo de sus abuelos, con el que mantiene una vinculación especial pese a vivir en Sevilla. Según se ha contado en el programa, empezó a cantar con dos años imitando a su padre, a quien considera su “superhéroe”. A esa base familiar se suma su formación en palos flamencos, cante y técnica vocal en la Fundación Flamenca Cristina Heeren.

Ese aprendizaje se ha reflejado desde su primera aparición en el concurso, cuando logró que los coaches giraran sus asientos en las audiciones a ciegas con Tangos Caleteros. Su avance en el formato ha seguido una secuencia clara. En el Asalto Final interpretó La niña de fuego y obtuvo el respaldo del público para alcanzar la semifinal, donde brilló junto a David Bisbal y Rosario Flores con Soy minero, actuación que le dio el pase directo a la gran final.

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