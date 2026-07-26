España

Un hombre deberá pagar 250 euros al mes a sus dos hijos tras el divorcio, aunque alega que gana muy poco: el tribunal critica que no ha acreditado “sus verdaderos ingresos”

Apeló la sentencia original porque consideró excesiva la pensión alimentaria que debía abonar a cada uno de los menores

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Audiencia Provincial de Melilla ha confirmado la decisión que obliga a un hombre a pagar 250 euros mensuales por cada hijo tras su divorcio. La sentencia mantiene el monto fijado en primera instancia y desestima el recurso que pedía rebajar la suma.

El hombre apeló la sentencia original porque consideró excesiva la pensión alimentaria que debía abonar por sus dos hijos. En su reclamación, sostuvo que sus ingresos son muy bajos y que solo consigue trabajos esporádicos en el rubro de hostelería, además de argumentar que los ingresos que recibe por el alquiler de una propiedad se destinan por completo al pago de la hipoteca.

PUBLICIDAD

La sala revisó estos planteamientos después de que la jueza de primera instancia dispusiera disolver el matrimonio y estableciera las condiciones económicas y de custodia. El recurso se centró en lograr una reducción de la cuota alimentaria, aunque formalmente también mencionaba cuestiones como la custodia y la extinción de la manutención, pero la fundamentación solo apuntó al dinero que debía destinar para los hijos.

El tribunal analizó la capacidad económica del hombre, y criticó que tanto él como su mujer habían evitado mostrar, durante todo el proceso, cuánto dinero tienen realmente. “La falta de colaboración de los litigantes para conocer sus verdaderos ingresos comporta, en realidad, un perjuicio para los hijos que ha de ser evitado”, destaca el fallo de los jueces.

PUBLICIDAD

Desafíos de la maternidad en el divorcio

El análisis del tribunal

Aunque el demandado afirmó no tener ingresos fijos, la sentencia cita cinco hechos concretos para sostener que dispone de más recursos que los manifestados: cuenta con formación sólida en hostelería y restauración; puede desempeñar empleos en ese sector; poco antes de la audiencia, giró transferencias por 450 euros a favor de los hijos; es propietario de un inmueble y un garaje, aunque estén hipotecados; no aportó declaración de IRPF ni justificación de estar exento.

Para el tribunal, estos puntos demuestran que su situación económica real no coincide con lo que declaró en la audiencia. Destacan que corresponde a cada parte aportar pruebas de sus alegaciones: esto significa que, cuando uno de los padres no acredita de forma transparente todos sus ingresos posibles, el beneficio de la duda se traslada hacia el interés de los menores. Por eso, los jueces decidieron no reducir la cuota alimentaria.

En paralelo a la discusión sobre el dinero, la sentencia también define la vida cotidiana de los hijos cuya guarda y custodia quedó a cargo de la madre. La patria potestad es compartida, lo que exige que las grandes decisiones sobre la educación, salud y residencia de los menores se adopten de común acuerdo. En caso de conflicto, interviene el juzgado.

El padre puede ver a sus hijos el primer fin de semana de cada mes, desde la tarde del viernes hasta la tarde del domingo, debiendo recogerlos y devolverlos en el domicilio materno. Durante las vacaciones, el régimen ordinario se interrumpe y las partes deben acordar la distribución de tiempo, siempre priorizando el bienestar de los menores. El fallo también especifica que los gastos extraordinarios, como tratamientos médicos no cubiertos, matrículas y actividades escolares extra, serán compartidos en partes iguales, previa justificación y comunicación mutua.

<br>

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaTribunalesJusticiaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la UME asegura que el fuego de Ávila y Madrid está contenido, aunque mantiene “cabezas activas”

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la UME asegura que el fuego de Ávila y Madrid está contenido, aunque mantiene “cabezas activas”

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

La Dirección General de Tráfico recomienda evitar los desplazamientos por la Sierra Oeste de Madrid y por las zonas afectadas de Ávila y Toledo, donde las labores de extinción mantienen cerradas decenas de vías

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Quién es Eduardo ‘El Campanero’, ganador de ‘La Voz Kids 11′: el “viejoven” sevillano de 13 años que ha triunfado con su flamenco junto a Antonio Orozco

El vencedor cantó junto a su coach ‘Pedacitos de ti’ en una final marcada por muchos artistas invitados y la presencia de los 10 ganadores históricos del programa

Quién es Eduardo ‘El Campanero’, ganador de ‘La Voz Kids 11′: el “viejoven” sevillano de 13 años que ha triunfado con su flamenco junto a Antonio Orozco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez destaca una evolución “positiva” en los incendios de Ávila y Madrid con algunos focos consolidados: “Quedan horas complejas”

Pedro Sánchez destaca una evolución “positiva” en los incendios de Ávila y Madrid con algunos focos consolidados: “Quedan horas complejas”

Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite seguir la evolución de los incendios en España desde el espacio

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Una situación totalmente inédita, nunca vista”

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”