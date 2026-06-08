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Antonio Banderas habla sobre el papa León XIV tras conocerlo en persona: “Es alguien con una capacidad increíble para conectar con la realidad”

El actor dio un discurso en el Movistar Arena dirigido al pontífice e intercambió unas pocas palabras con él en un acto que definió como “una experiencia única”

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Antonio Banderas y el papa León XIV, juntos en la visita del pontífice a Madrid. (Elisabetta Trevisan/Vatican Media/­Reuters)
Antonio Banderas y el papa León XIV, juntos en la visita del pontífice a Madrid. (Elisabetta Trevisan/Vatican Media/­Reuters)

Han pasado 24 horas desde que Antonio Banderas confesara ser “víctima del hechizo de Dios” ante el papa León XIV en el acto celebrado en el Movistar Arena que juntó al pontífice con varias figuras reconocibles del mundo de la cultura y el deporte en España. El actor pronunció un sentido discurso ante el sumo pontífice y pudo conocerle en persona, razón por la que, tras el acto, no tardó en compartir sus impresiones sobre qué sensaciones había tenido junto a él.

“He vivido una experiencia muy única, no me había pasado nunca, nunca había sentido las sensaciones que acabo de sentir ahora”, confesaba el intérprete malagueño tras el acto en declaraciones para el portal Con el Papa, perfil oficial de la visita del pontífice. El intérprete se mostró impactado por “esa sonrisa de ese hombre que me miraba”, y ha revelado sentirse muy feliz “de ver que hay un papa con una conciencia social extraordinaria, capaz de enfrentarse a poderes que parecen intocables”.

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“Eso, a los cristianos o a los católicos, nos da muchas esperanzas de que hay alguien que defiende al ser humano”, continuaba el actor. “Eso es lo fundamental en todo esto”. Posteriormente, el actor daría nuevas declaraciones a la agencia de noticias Europa Press en las que seguiría ahondando en cómo ha sido conocer al papa en persona, asegurando que su impresión había sido “muy favorable”.

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Las palabras de León XIV a Antonio Banderas tras el acto

“Viéndole en persona, irradia una mezcla de humildad y sabiduría que conmueve. A pesar de que posee una gran economía gestual”, ha señalado Banderas al citado medio. El malagueño ha descrito al pontífice como un “hombre valiente” y un “líder providencial para los tiempos que corren, alguien con una capacidad increíble para conectar con la realidad y poner el foco en los más vulnerables”.

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El actor también ha señalado que, pese a dirigirse a él en un discurso y vivir juntos el acto realizado en el Movistar Arena, no pudo conversar mucho con León XIV. “Mi momento cercano con él fue corto. Solo tuvo tiempo para decir que le había gustado el contenido de mi discurso y también lo que hicieron los chicos de la compañía de Godspell el sábado en la vigilia con los jóvenes. Yo le comenté que para ellos había sido muy emocionante cantar y actuar para él y le dije que les trasladaría su mensaje”.

El actor Antonio Banderas pronuncia su discurso ante el papa en el Movistar Arena. (Reuters/Alejandro Martinez Velez)
El actor Antonio Banderas pronuncia su discurso ante el papa en el Movistar Arena. (Reuters/Alejandro Martinez Velez)

La opinión del intérprete parece, pues, no haber variado en exceso de la admiración que ya mostraba en vísperas de la llegada del sumo pontífice. "Es un papa valiente y yo creo que ya lo ha demostrado enfrentándose incluso, de forma pacífica, naturalmente, al propio presidente de su país (Donald Trump) y demuestra que tiene personalidad, tiene carácter y eso es lo que sé. Parece que es un continuista de la obra de Francisco, que se dedicó todo su papado a los humildes, a la gente que más lo necesita, y eso está muy bien“, declaraba a Europa Press un día antes del acto.

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