Antonio Banderas se rinde ante el Papa León XIV en su llegada a España: "Tiene personalidad y carácter"

La esperada visita del Papa León XIV a España sigue generando expectación dentro y fuera del ámbito religioso. El Pontífice, que llega hoy a Madrid, protagonizará diversos actos culturales e institucionales en una cita que reunirá a destacadas personalidades de la sociedad española. Entre ellas estará Antonio Banderas, quien participará en uno de los encuentros previstos con una intervención dedicada a la relación entre la fe y la cultura, un ámbito con el que el actor malagueño ha estado estrechamente vinculado a lo largo de su vida.

Precisamente con motivo de esta visita, Banderas ha querido compartir su visión sobre el nuevo líder de la Iglesia católica, mostrando su admiración por el rumbo que está marcando desde el inicio de su pontificado.

"Es un papa valiente y yo creo que ya lo ha demostrado enfrentándose incluso de forma pacífica, naturalmente, pero al propio presidente de su país y bueno demuestra que tiene personalidad, tiene carácter y eso es lo que sé. Parece que es un continuista de la obra de Francisco, que se dedicó todo su papado a los humildes, a la gente que más lo necesita y eso está muy bien", ha asegurado.

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Más allá de la actualidad religiosa, el intérprete también ha tenido palabras de reconocimiento para Javier Calvo y Javier Ambrossi, que continúan cosechando éxitos internacionales. El actor ha celebrado especialmente el reconocimiento obtenido por los conocidos como 'Los Javis' en uno de los festivales cinematográficos más importantes del mundo.

"Los Javis les hemos visto también triunfar, qué orgullo, en un festival donde es muy complicado triunfar. Yo tuve esa suerte en el año 2019 con 'Dolor y Gloria' y fue muy bonito. La verdad es que te sientes muy recompensado en un lugar donde optan por entrar en las 16 películas que compiten en la sección oficial miles de películas y además el juicio lo establece un jurado de los mejores cineastas del mundo que vienen de todas partes", ha explicado.

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El actor, que conoce de primera mano la exigencia de la industria cinematográfica internacional, también ha reflexionado sobre la relación que existe entre España y sus artistas, una cuestión que durante años ha generado debate dentro del mundo de la cultura.

"Hombre, tampoco yo quiero hacer leña de un árbol caído. Vamos a ver, siempre se ha dicho que los españoles no son buenos con sus artistas, que les exigen demasiado. Es cierto que los países anglosajones los mantienen hasta que mueren, pero yo no me quejo porque también esa crítica que viene por parte del público te mantiene siempre pendiente de no aburguesarte", ha comentado.

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Con una trayectoria que le ha llevado a triunfar tanto en España como en Hollywood, Antonio Banderas afronta ahora una cita muy especial con la visita de León XIV, un acontecimiento que unirá fe, cultura y sociedad y en el que el actor volverá a ejercer como uno de los grandes embajadores de la cultura española.