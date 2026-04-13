El papa León XIV asegura que no tiene “miedo a Trump”: “Seguiré hablando contra la guerra”

El papa León XIV aclara que no se ve a sí mismo como un político y expresa su deseo de no entrar en debates, enfatizando su rol en la promoción de la paz y el diálogo entre naciones.

El papa León XIV ha declarado este lunes que no tiene “miedo a la administración Trump” tras los ataques personales vertidos por el presidente estadounidense. El máximo representante del catolicismo ha asegurado antes de comenzar su viaje hacia Argelia que seguirá “hablando en voz alta contra la guerra”, según los medios italianos, declaraciones que han provocado el enfado en la Casa Blanca en otras ocasiones.

Las palabras del Pontífice vienen motivadas por las últimas acusaciones del presidente Donald Trump, que este domingo consideraba que el primer papa estadounidense debería “dejar de complacer a la izquierda radical”. Para Trump, el papa León XIV “es débil ante la delincuencia y nefasto en materia de política exterior”, valoración que hace tras los múltiples llamados del católico a la paz en Irán.

“No quiero un Papa que considere aceptable que Irán posea un arma nuclear”, escribió en la red social Truth Social. León XIV ha contestado este lunes que no desea “entrar en un debate” con el presidente estadounidense, pero que “el Evangelio es claro” y “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra“.

“No, no tengo miedo de la administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso existe la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado, como algunos están haciendo. Yo sigo hablando claro contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los Estados para encontrar soluciones a los problemas. Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”, ha expresado el Pontífice.