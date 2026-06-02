Andalucía realiza su primer trasplante de intestino a una mujer que llevaba más de 10 años sin comer

Esta técnica compleja se realiza en apenas 20 países en todo el mundo

Quirófano del Hospital Universitario Virgen del Rocío. (Servicio Andaluz de Salud)

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha realizado el primer trasplante de intestino delgado, intestino grueso y parte de la pared abdominal en Andalucía. La operación, realizada en una paciente de mediana edad, supone un hito en la sanidad andaluza, que incorpora a su cartera de servicios un trasplante realizado en tan solo 20 países.

La intervención quirúrgica tuvo lugar el pasado 27 de abril, según ha informado este martes el consejero de Sanidad, Antonio Sanz. La paciente, Concha, llevaba más de una década alimentándose por vía venosa debido a un fallo intestinal irreversible tras varias cirugías. El procedimiento ha permitido que la mujer tenga un nuevo intestino.

El trasplante de intestino es un procedimiento de altísima complejidad que apenas se lleva a cabo en una veintena de países en el mundo. En España, se hicieron 11 trasplantes intestinales durante 2025, una intervención que hasta ahora se realizaba exclusivamente en la Comunidad de Madrid.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha presentado este avance con motivo del Día Nacional del Donante y ha sostenido que la implantación de este procedimiento supone una prestación de altísima complejidad para el sistema sanitario andaluz.

Una operación compleja

El consejero de Sanidad andaluz, Antonio Sanz, se reúne con trabajadores del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
El consejero de Sanidad andaluz, Antonio Sanz, se reúne con trabajadores del Hospital Universitario Virgen del Rocío. (Junta de Andalucía)

La intervención ha sido asumida por un equipo multidisciplinar de más de 50 profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío. La unidad de Cirugía General dirigida por el doctor Javier Padillo ha liderado el procedimiento junto a la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva.

Según ha explicado el equipo médico, el cuadro clínico de la paciente había empeorado de forma progresiva hasta una situación crítica antes del trasplante. Ello obligó a una atención coordinada entre varios servicios. Los especialistas de Endocrinología y Nutrición Pedro Pablo García-Luna y José Luis Pereira, junto con la especialista de Aparato Digestivo Ángeles Pizarro, trabajaron para cubrir las necesidades clínicas que iban apareciendo durante ese periodo.

El propio diseño del trasplante añadía un nivel extra de dificultad. El intestino contiene una gran cantidad de tejido linfoide vinculado al sistema inmunitario, de modo que el riesgo de rechazo y de infección es mayor que en otros trasplantes de órganos sólidos. A esa complejidad se sumó la búsqueda del donante. El equipo tuvo que descartar múltiples ofrecimientos hasta encontrar un órgano compatible por las características físicas y clínicas que se exigían para garantizar la compatibilidad.

202 andaluces ya han donado órganos en 2026

Sanz ha avalado la “generosidad” de los andaluces, que han demostrado un año más “con un total de 202 donantes de órganos y 185 donantes tejidos en los primeros cinco meses del año”.

De ese total, 105 donaciones de órganos se han producido en asistolia o a corazón parado, una modalidad que ya representa cerca del 52 % del conjunto.

El consejero ha recordado además que durante 2025 Andalucía registró 875 donantes entre órganos y tejidos: 471 de órganos y 404 de tejidos. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica y subrayó que la tasa andaluza de donación de órganos fue de 54,4 por millón de población, frente a 51,9 de la media nacional, con Madrid en 41,2 y Cataluña en 45,5.

Entre los otros hitos de 2026 figura el primer trasplante cardiaco infantil ABO incompatible realizado en Andalucía a una bebé de cinco meses en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. La niña, Greta, llegó desde Sevilla con una miocardiopatía dilatada de probable origen genético que había evolucionado hasta un fallo cardiaco terminal, y el trasplante era su única alternativa terapéutica.

