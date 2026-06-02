Rosalía acompaña a Unamuno y Antonio Machado en la PAU de Galicia

Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'

La prueba de acceso a la universidad (PAU) de Galicia ha arrancado este lunes de la mano de Rosalía y su disco Lux. En el examen de Lengua Castellana y Literatura, los estudiantes han encontrado un texto periodístico sobre el álbum de la catalana vinculado con la espiritualidad contemporánea, el vacío y el sentimiento de no pertenencia en plena consolidación de un modelo más práctico y competencial en estas pruebas.

El texto elegido para el comentario ha sido una pieza de la escritora María de la Pau Janer publicada en La Vanguardia, que relaciona la publicación del último álbum de la artista catalana, con la búsqueda de espiritualidad y la sensación de vacío del siglo XXI.

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Qué más ha entrado el examen

En la parte de literatura, los estudiantes han tenido que escoger entre un texto de Miguel de Unamuno y otro de Antonio Machado. De cada una de esas obras, de lectura obligatoria, se proponía un fragmento para identificar y explicar cuestiones formales y temáticas. En el bloque de reflexión sobre la lengua, las preguntas han abordado las frases subordinadas, las estructuras impersonales y los relativos.

La prueba ha incorporado además fragmentos de El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes, y La Fundación, de Buero Vallejo.

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Un modelo de examen con más peso para las preguntas competenciales

La prueba se enmarca en el segundo año de consolidación de un formato más práctico, con un único modelo de ejercicio por asignatura. En Lengua Castellana y Literatura II, el peso de las preguntas competenciales puede llegar hasta el 70 %.