El Gobierno recomienda el teletrabajo en Madrid, Cataluña y Canarias durante la visita del Papa

Un operario coloca una valla con motivo de la próxima visita del Papa León XIV a España, en el centro de Madrid.-EFE/ Mariscal

El Ministerio de Trabajo y Economía Social recomendó este martes a las empresas de Madrid, Catalunya y Canarias priorizar el teletrabajo durante los días en que la visita del Papa pueda generar restricciones de movilidad en esas comunidades autónomas. La recomendación, difundida este martes a las Delegaciones de Gobierno, apunta a tres objetivos: proteger la seguridad de los trabajadores, reducir los desplazamientos innecesarios y garantizar el funcionamiento normal de los servicios y la actividad económica durante los actos previstos.

El ministerio insta a los empleadores a valorar “de forma prioritaria” el trabajo a distancia cuando las autoridades limiten o dificulten el acceso a los centros de trabajo. La medida aplica únicamente a los puestos compatibles con esa modalidad y siempre que existan las condiciones técnicas para desarrollarla.

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Con carácter preventivo, el organismo también pide a empresas y trabajadores de las zonas afectadas que planifiquen con antelación las medidas organizativas necesarias. Entre ellas, contempla la posibilidad de acordar de forma voluntaria el teletrabajo durante los periodos de mayor afectación a la movilidad.

El ministerio recuerda que el artículo 37.3 g del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ya prevé esta modalidad de prestación de servicios ante situaciones de este tipo. La aplicación concreta deberá respetar las obligaciones formales y materiales establecidas en la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, que regula los requisitos para activar este régimen de forma válida.

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El transporte público, al límite de su capacidad

La recomendación ministerial llega respaldada por un dispositivo de transporte sin precedentes cercanos en la Comunidad de Madrid. Renfe reforzará prácticamente todas las líneas de Cercanías Madrid y Rodalies de Barcelona, con un aumento de plazas superior al 35% respecto a un fin de semana habitual. Solo en la capital, el sábado 6 y el domingo 7 de junio se habilitarán más de 1,1 millones de plazas adicionales en tren.

"Benedicto, equis, uve, palito", el cántico viral de la última visita del papa, Benedicto XVI, a Madrid. (X)

El Metro de Madrid desplegará hasta 55 convoyes extra el domingo 7, día de la misa multitudinaria en Cibeles, con incrementos de frecuencia de hasta el 100% en las horas centrales. Ese mismo día, siete estaciones del centro permanecerán cerradas desde el inicio del servicio hasta las 14.00 horas: Retiro, Banco de España y Sevilla, en la línea 2; Velázquez, Serrano y Colón, en la línea 4; y Chueca, en la línea 5.

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Autobuses gratis y refuerzo interurbano

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid sumará 36 autobuses nocturnos adicionales y adaptará recorridos por las ocupaciones de espacio público en Plaza de Lima y el entorno de Cibeles. Los viajes en sus líneas serán gratuitos entre el 3 y el 9 de junio. La red interurbana contará con hasta 128 vehículos extra para dar cobertura a más de 20 municipios del área metropolitana, entre ellos Rivas Vaciamadrid, Aranjuez y Pozuelo de Alarcón.

En esta línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya había pedido a las empresas que facilitaran el teletrabajo durante la semana de la visita del Papa. La recomendación del ministerio refuerza esa petición con respaldo normativo y la extiende a las otras dos comunidades autónomas afectadas por la visita papal.

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