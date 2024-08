Netflix rompe el trato con Zack Snyder y cancela su saga más ambiciosa

(Netflix)

Recientemente, Deborah Snyder anunció que Netflix ha decidido cancelar todos los proyectos relacionados con Ejército de los muertos, el filme dirigido por Zack Snyder y estrenado en 2021. A pesar de la recepción crítica tibia y las cifras de audiencia que no lograron igualar a éxitos como Tyler Rake o Enola Holmes, la plataforma de streaming había seguido apostando por el universo creado por Snyder. El mismo año del estreno del filme original, se lanzó la precuela El ejército de los ladrones, dirigida e interpretada por Matthias Schweighöfer.

Deborah Snyder, esposa y productora habitual de las películas de Zack Snyder, reveló al medio The Wrap que la cancelación se realizó en completo silencio, sin previo aviso al público. Zack Snyder había mencionado anteriormente que estaba trabajando en una secuela titulada Planet of the Dead y en una serie animada con la intención de expandir el universo más allá de Las Vegas, donde se desarrolló la primera película. Las expectativas eran amplias, y se hablaba de más spin-offs y proyectos relacionados con Ejército de los muertos.

Los rumores sobre la falta de confianza de Netflix en la continuación de esta saga se confirmaron con el reciente anuncio de Deborah Snyder. Pese a las expectativas generadas, parece que los planes para el universo expandido de Ejército de los muertos ya no seguirán adelante. Sin embargo, Deborah Snyder comentó que el universo no desaparecerá del todo, ya que está en marcha la creación de una atracción inspirada en el filme para uno de los parques de la compañía internacional Six Flags.

Una solución a medias

Estas atracciones suelen ser relevantes para el sostenimiento de franquicias como Piratas del Caribe o la “Mansión Encantada”. Deborah Snyder aseguró que esta experiencia para los parques será “realmente genial”. Este enfoque muestra cómo la franquicia puede mantener cierta relevancia y seguir atrayendo a los fanáticos, a pesar del golpe inesperado que representa la cancelación de los proyectos cinematográficos. Mientras la franquicia de “Ejército de los muertos” sufre un golpe inesperado, Zack Snyder ha redirigido sus esfuerzos hacia otra saga de ciencia ficción creada para Netflix, “Rebel Moon”. Esto implica que el director se enfocará en nuevos proyectos que diversifiquen su portafolio en la plataforma de streaming. Este viraje en su carrera podría dar lugar a nuevas historias y mundos por explorar, manteniendo a Snyder como una figura clave en la creación de contenido para Netflix.

Las noticias fueron recibidas con sorpresa por los fanáticos, quienes esperaban más entregas y exploraciones en el mundo postapocalíptico que les había sido presentado en Ejército de los muertos. La precuela El ejército de los ladrones, aunque no alcanzó niveles altísimos de popularidad, demostró que aún había interés en el universo expandido de Snyder. Esta cancelación se produce en un contexto donde las plataformas digitales buscan ser más estratégicas con sus inversiones, especialmente en la creación de franquicias cinematográficas que aseguren un retorno significativo en términos de audiencia y críticas. Netflix, cuya estrategia reciente ha sido producir contenido original y diversificado, enfrenta el desafío de equilibrar entre la creación de nuevas historias y la sostenibilidad de universos ya establecidos. La saga de Ejército de los muertos, pese a su potencial, ya no será una prioridad en el catálogo de la plataforma. Aunque los proyectos cinematográficos han sido cancelados, la atracción en Six Flags podría mantener vivo el interés en la franquicia y ofrecer a los fanáticos una nueva forma de experimentar el universo creado por Snyder.