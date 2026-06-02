Una candidata al puesto que acabó ocupando David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue avisada por ‘Whatsapp’ de que la plaza ya estaba adjudicada días antes de su entrevista (ANDRÉS RODRÍGUEZ / EUROPA PRESS)

Cristina de Frutos, directora de orquesta y una de las aspirantes al puesto de ‘coordinador de conservatorios’ finalmente adjudicado a David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha comparecido como testigo en la Audiencia Provincial de Badajoz durante el juicio por presunta prevaricación y tráfico de influencias al hermano del presidente del Gobierno. Durante su declaración, De Frutos ha criticado “la desigualdad” y la “falta de oportunidades” del proceso.

Se le avisó un día antes de que la plaza era “para el hermano de Pedro Sánchez”

Según ha explicado, pocos días antes de la entrevista recibió un mensaje de WhatsApp que le advirtió de que la plaza ya había sido adjudicada: “Ya sabía para quién era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez”. Hace un año De Frutos ya relataba esta versión: fue Antonio Luis Suárez Moreno, director del Conservatorio de Plasencia, quien le habría trasladado este aviso. “Él tenía contactos con Diputación de Badajoz, pero no me dijo quién se lo había dicho o yo no lo recuerdo”, explicó entonces De Frutos, añadiendo que “era algo que sabían más candidatos, por lo menos dos”.

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Según De Frutos, la persona que le animó inicialmente a participar en el proceso fue la misma que, dos o tres días antes de la entrevista, le envió dicho aviso. Según ha dicho, al principio la aspirante no relacionó el nombre con el presidente del Gobierno, por lo que necesitó que le enviaran una fotografía de Pedro Sánchez para identificar a quién se referían.

Rosario Mayoral declara ante el tribunal no saber de antemano que la plaza de coordinador de conservatorios estaba destinada a David Sánchez.

La aspirante dio “crédito a las palabras” del mensaje, lo que condicionó su decisión y llegó a plantearse no acudir al proceso de selección. Sin embargo, sus planes cambiaron tras recibir una llamada de la Diputación de Badajoz la víspera de la entrevista. En esa conversación, según ha relatado, desde la institución le insistieron en que asistiera, señalando que “estaba muy bien valorada”, que “les interesaba mucho mi proyecto”, que “querían escucharme” y que “tenía posibilidades”. Estas afirmaciones la llevaron a reconsiderar su postura y presentarse, convencida de que podía tener una oportunidad real.

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La experiencia durante la entrevista, sin embargo, reforzó sus dudas. De Frutos ha indicado que los miembros del tribunal no “escuchaban mucho ni me hicieron preguntas”, una actitud que interpretó como falta de interés. La sesión concluyó con una despedida que le resultó significativa: “Me dijeron que tuviese mucha mucha suerte en mi vida profesional”, una frase que, en su opinión, evidenció que no contaban con ella para el puesto al ser “una insinuación de que no les interesaba”.

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, sale de declarar en los Juzgados de Badajoz.

Hace ya más de un año, el 7 de febrero de 2025, De Frutos describió aquella entrevista durante la toma de declaraciones de la jueza Beatriz Biedma a los implicados en el caso. Según contó entonces, De Frutos acudió al Palacio de la Diputación de Badajoz para realizar la entrevista clave en el proceso de selección. Al llegar, se encontró con otros dos aspirantes que conversaban entre ellos. Según relató ante la magistrada, uno le comentó al otro: “¿Sabes que se presenta el hermano de Pedro Sánchez? Bueno, mira, yo vengo a hacerlo lo mejor posible”.

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De Frutos explicó que, durante la prueba, los responsables del Área de Cultura de la Diputación apenas mostraron interés. “Vi cómo no estaban muy atentos, no prestaban atención”, detalló. Ante la falta de preguntas, insistió en que podían consultarle cualquier aspecto de su candidatura, pero la respuesta, según contó en 2025, fue: “Se puede marchar”. “Nunca” le hicieron “ninguna pregunta” a De Frutos.

Durante la vista, la defensa de David Sánchez, a cargo de Emilio Cortés, restó importancia a la candidatura de De Frutos, argumentando ante los medios que la aspirante “sólo había presentado un par de folios” como proyecto.

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