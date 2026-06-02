El comprador europeo ‘secreto’ de drones o munición de Israel: Elbit Systems anuncia un contrato de más de 1.000 millones de euros sin desvelar el país

Elbit Systems stand en Paris 2025 (REUTERS/Benoit Tessier)

Elbit Systems, la empresa israelí de tecnología militar, anunció hace pocos días la adjudicación de un contrato valorado en 1.400 millones de dólares (1.290 millones de euros) para programas de modernización militar en un país europeo cuya identidad no se ha hecho pública. El acuerdo, que tendrá una vigencia de cinco años, contempla la integración de tecnología avanzada en el ejército comprador y representa uno de los mayores contratos de defensa firmados por la compañía en el continente.

El acuerdo prevé el suministro e integración de sistemas para mejorar la eficacia operativa del ejército cliente, aunque no se han detallado el alcance ni las fuerzas armadas implicadas. La empresa confirmó que estos sistemas permitirán al cliente acceder a tecnología que potencia su autonomía y capacidad de respuesta ante amenazas emergentes, adaptándose a un entorno de seguridad en constante transformación.

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La empresa indicó que la modernización dotará a las fuerzas armadas del cliente de mayor maniobrabilidad y capacidad de supervivencia. Al igual que no ha mencionado el país, la empresa tampoco ha querido especificar el motivo del anonimato ni el país implicado. Las compras a Israel en materia de defensa está en tela de juicio en Europa, con países como España que ha realizado un embargo.

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Impulso tecnológico militar en Europa

Este contrato sitúa a Elbit Systems entre los proveedores clave de modernización militar en Europa, en un contexto de creciente demanda de tecnología avanzada en la región. El presidente y director ejecutivo, Bezhalel (Butzi) Machlis, afirmó que “este contrato refleja la amplitud y el atractivo de la cartera de defensa de Elbit Systems, así como nuestra capacidad para ofrecer sistemas de alto rendimiento y soluciones completas adaptadas a las necesidades operativas”.

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Machlis subrayó que la experiencia de la firma con fuerzas armadas internacionales y su desarrollo propio han resultado determinantes para la adjudicación. Según Elbit Systems, la compañía consolida su posición como socio estratégico para la modernización militar europea y refuerza su presencia en mercados internacionales, a pesar de que tenga países que estén buscando reemplazar sus sistemas.

Según el comunicado, el contrato abarca la provisión de sistemas autónomos no tripulados, equipos de guerra electrónica terrestre, municiones de precisión tanto para artillería como para ataques aire-tierra, y sistemas electroópticos de designación y reconocimiento. Todas estas soluciones estarán conectadas mediante radios definidas por software (SDR), lo que permite optimizar la gestión táctica en el campo de batalla y aumentar la coordinación entre diferentes unidades.

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La operación de Elbit Systems responde a la tendencia de países europeos de reforzar sus capacidades defensivas con tecnología avanzada. La empresa señaló que la demanda de soluciones de última generación se ha intensificado, llevando a los fabricantes a diseñar sistemas ajustados a cada cliente y adaptados a los requisitos operativos más exigentes. Aunque no se ha revelado la identidad del cliente, la magnitud de la inversión y la tecnología involucrada reflejan el interés europeo por la modernización y la autonomía estratégica, recurriendo a tecnologías israelíes a pesar de sus actuaciones en Oriente Medio desde que comenzó el bombardeo de Gaza en 2023.