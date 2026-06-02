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Terminan en Melilla con una de las principales redes de tráfico de hachís que utilizaba coches con dobles fondos y un inhibidor de frecuencias

La organización ha sido desarticulada por la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional

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Una organización criminal dedicada a introducir hachís desde Melilla a la península ha sido desarticulada por la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional.

Una organización criminal dedicada a introducir hachís desde Melilla a la península ha sido desarticulada por la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional. El grupo utilizaba vehículos adaptados con dobles fondos para ocultar la droga. La investigación ha permitido vincular el grupo con incautaciones de grandes cantidades producidas anteriormente, como un hallazgo de tres toneladas de hachís encontrado en Granada.

La operación, denominada “Sarcina-Orange”, ha concluido con la detención de 14 personas. Con estas actuaciones, los investigadores dan por completamente desmantelada a una de las redes de tráfico de hachís más activas en el litoral mediterráneo y la zona de Melilla, cortando una importante vía de entrada de droga hacia la península y otros países europeos.

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Una organización criminal dedicada a introducir hachís desde Melilla a la península ha sido desarticulada por la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional.
Un “equipo conjunto” termina en Melilla con una de las principales redes de tráfico de hachís (Guardia Civil)

Detenciones, registros y material incautado

La investigación comenzó en marzo de 2025, cuando la Policía Nacional detectó la existencia de una red perfectamente organizada y jerarquizada, asentada en Melilla, que se dedicaba al envío de grandes cantidades de hachís hacia la península y diferentes puntos de Europa. Según las investigaciones, la droga procedía de Marruecos y era introducida en Melilla en vehículos equipados con dobles fondos, especialmente diseñados para ocultar la mercancía y dificultar su localización en los controles fronterizos y aduaneros.

Una vez en la ciudad, la organización almacenaba el hachís en distintos inmuebles, utilizados como “guarderías”, donde permanecía a la espera de su distribución posterior. Durante la operación, además de las detenciones, se realizaron siete registros en diferentes viviendas, procediéndose a la incautación de cuatro vehículos adaptados para el transporte de droga, múltiples teléfonos móviles, numerosa documentación relevante para la investigación y un inhibidor de frecuencias, herramienta utilizada para dificultar la labor de vigilancia y rastreo policial.

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Todos los detenidos tenían un amplio historial de antecedentes policiales previos. Paralelamente, se efectuaron investigaciones patrimoniales conjuntas entre la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, el Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con el objetivo de rastrear los beneficios obtenidos de manera ilícita y bloquear cualquier intento de blanqueo de capitales por parte de la organización.

El Ministerio del Interior ha destacado este viernes la relevancia de la operación de la Guardia Civil que ha golpeado el "corazón de las rutas marinas" de la droga que llega a Europa con la intervención de un buque que transportaba la cifra récord de 30 toneladas de cocaína. Además, otro operativo internacional ha permitido la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís en otro operativo internacional.

Un alijo de 3.000 kilos de hachís destapó la trama

Uno de los golpes clave en la investigación tuvo lugar el 16 de octubre, cuando se tuvo conocimiento de un envío de droga oculto entre cartones prensados con destino a la península. El Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil establecieron entonces un dispositivo especial, que permitió interceptar la carga y detener a dos personas en la provincia de Granada. En aquel momento se incautaron alrededor de 3.000 kilos de hachís, confirmando la magnitud de la organización.

A raíz de esa intervención, se pudo relacionar ese envío con la organización previamente investigada y se constituyó un equipo conjunto entre los distintos cuerpos policiales, lo que facilitó la desarticulación definitiva de la red. Las fases finales de la operación contaron con la colaboración de unidades especiales y del soporte de un escáner móvil de Vigilancia Aduanera, fundamental para la detección de dobles fondos en vehículos.

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