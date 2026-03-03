El actor Bruce Campbell revela que tiene cáncer: “No temáis, soy un viejo duro y tengo un gran apoyo”

Bruce Campbell en Ash vs. Evil Dead - captura del tráiler oficial (Starz)

El actor Bruce Campbell, conocido mundialmente por su papel en la saga Posesión Infernal, ha compartido con sus seguidores una noticia personal de gran impacto. A través de la red social X, el actor estadounidense de sesenta y siete años informó el lunes que ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer que, según sus propias palabras, es “tratable, no curable”. Con su característico sentido del humor, Campbell inició su mensaje diciendo: “Estos días, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama ‘oportunidad’, así que vamos a usar ese término: estoy teniendo una de esas oportunidades.” El intérprete quiso anticiparse a posibles rumores y aclaró que su intención era evitar la propagación de información incorrecta sobre su estado.

El actor de la saga Spider-Man aseguró que no planea compartir más detalles sobre su diagnóstico, pero consideró fundamental comunicarlo por el posible impacto en su vida pública. “No busco compasión ni consejos”, escribió. “Solo quiero adelantarme a la información falsa (que inevitablemente aparecerá). No temáis, soy un viejo duro y tengo un gran apoyo, así que espero seguir por aquí un buen tiempo. Como siempre, sois los mejores fans del mundo y espero veros pronto”. El mensaje fue recibido con una ola de apoyo y mensajes de ánimo por parte de miles de seguidores y figuras del entretenimiento, quienes destacaron la franqueza y el optimismo del actor ante la situación.

La noticia implica cambios inmediatos en la agenda profesional de Campbell. En el mismo comunicado, explicó que sus compromisos laborales deberán quedar en segundo plano durante el tratamiento, lo que incluye la cancelación o postergación de apariciones en convenciones de fans y otros eventos públicos. El actor detalló que su prioridad será “recuperarse lo máximo posible durante el verano”, con la esperanza de poder participar en la promoción de su próxima película, Ernie & Emma, prevista para el otoño. Este filme representa su regreso a la gran pantalla y había generado expectativas entre sus seguidores, lo que añade un matiz especial a sus declaraciones sobre el futuro de su carrera.

Mensaje de Bruce Campbell en redes sociales revelando su condición de salud

Recuperarse lo máximo posible

A pesar de la incertidumbre, Campbell reiteró su deseo de volver a encontrarse con sus seguidores, dando muestras de la cercanía que cultiva con su comunidad de fans y del compromiso que mantiene con su trabajo. “Mi plan es ponerme lo mejor posible este verano para poder salir de gira con mi nueva película en otoño”, afirmó en su publicación.

La figura de Bruce Campbell trasciende su diagnóstico. Su carrera está marcada por personajes emblemáticos en el cine de terror y de culto, especialmente por el papel de Ash Williams en la franquicia Evil Dead, conocida en España como Posesión infernal. La primera película, dirigida por Sam Raimi en 1981, se convirtió en un clásico del género y dio origen a dos secuelas y una serie derivada, Ash vs Evil Dead, en la que Campbell volvió a encarnar al carismático cazador de demonios. A lo largo de más de cuatro décadas, el actor ha participado en diversas producciones que han dejado huella en la cultura popular, como sus cameos en la trilogía Spider-Man, también dirigida por Raimi, y su interpretación en Bubba Ho-tep (2002). Su autoproclamado estatus de “actor de películas serie B” le ha granjeado una base de seguidores fieles, que han convertido cada aparición pública o proyecto en objeto de culto.

En su mensaje, Campbell hizo hincapié en la fortaleza personal que le caracteriza y en el respaldo de su entorno, elementos que considera claves para afrontar la enfermedad. La noticia de su diagnóstico ha generado reacciones en la industria y entre los aficionados a la cultura pop, quienes han recordado la influencia del actor en el cine de terror y su capacidad para conectar con distintas generaciones. El anuncio del actor, lejos de frenar el apoyo de su comunidad, ha reforzado la admiración por su trayectoria y su actitud frente a la adversidad. Consciente de su papel en la industria y del cariño de sus seguidores, Bruce Campbell enfrenta este nuevo desafío con transparencia y una determinación que ha definido su carrera desde sus inicios.