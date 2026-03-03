España Cultura

El actor Bruce Campbell revela que tiene cáncer: “No temáis, soy un viejo duro y tengo un gran apoyo”

Conocido por su papel como Ash Williams en la saga ‘Posesión infernal’, el intérprete de 67 años afronta su momento más difícil en su carrera

Guardar
Bruce Campbell en Ash vs.
Bruce Campbell en Ash vs. Evil Dead - captura del tráiler oficial (Starz)

El actor Bruce Campbell, conocido mundialmente por su papel en la saga Posesión Infernal, ha compartido con sus seguidores una noticia personal de gran impacto. A través de la red social X, el actor estadounidense de sesenta y siete años informó el lunes que ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer que, según sus propias palabras, es “tratable, no curable”. Con su característico sentido del humor, Campbell inició su mensaje diciendo: “Estos días, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama ‘oportunidad’, así que vamos a usar ese término: estoy teniendo una de esas oportunidades.” El intérprete quiso anticiparse a posibles rumores y aclaró que su intención era evitar la propagación de información incorrecta sobre su estado.

El actor de la saga Spider-Man aseguró que no planea compartir más detalles sobre su diagnóstico, pero consideró fundamental comunicarlo por el posible impacto en su vida pública. “No busco compasión ni consejos”, escribió. “Solo quiero adelantarme a la información falsa (que inevitablemente aparecerá). No temáis, soy un viejo duro y tengo un gran apoyo, así que espero seguir por aquí un buen tiempo. Como siempre, sois los mejores fans del mundo y espero veros pronto”. El mensaje fue recibido con una ola de apoyo y mensajes de ánimo por parte de miles de seguidores y figuras del entretenimiento, quienes destacaron la franqueza y el optimismo del actor ante la situación.

La noticia implica cambios inmediatos en la agenda profesional de Campbell. En el mismo comunicado, explicó que sus compromisos laborales deberán quedar en segundo plano durante el tratamiento, lo que incluye la cancelación o postergación de apariciones en convenciones de fans y otros eventos públicos. El actor detalló que su prioridad será “recuperarse lo máximo posible durante el verano”, con la esperanza de poder participar en la promoción de su próxima película, Ernie & Emma, prevista para el otoño. Este filme representa su regreso a la gran pantalla y había generado expectativas entre sus seguidores, lo que añade un matiz especial a sus declaraciones sobre el futuro de su carrera.

Mensaje de Bruce Campbell en
Mensaje de Bruce Campbell en redes sociales revelando su condición de salud

Recuperarse lo máximo posible

A pesar de la incertidumbre, Campbell reiteró su deseo de volver a encontrarse con sus seguidores, dando muestras de la cercanía que cultiva con su comunidad de fans y del compromiso que mantiene con su trabajo. “Mi plan es ponerme lo mejor posible este verano para poder salir de gira con mi nueva película en otoño”, afirmó en su publicación.

La figura de Bruce Campbell trasciende su diagnóstico. Su carrera está marcada por personajes emblemáticos en el cine de terror y de culto, especialmente por el papel de Ash Williams en la franquicia Evil Dead, conocida en España como Posesión infernal. La primera película, dirigida por Sam Raimi en 1981, se convirtió en un clásico del género y dio origen a dos secuelas y una serie derivada, Ash vs Evil Dead, en la que Campbell volvió a encarnar al carismático cazador de demonios. A lo largo de más de cuatro décadas, el actor ha participado en diversas producciones que han dejado huella en la cultura popular, como sus cameos en la trilogía Spider-Man, también dirigida por Raimi, y su interpretación en Bubba Ho-tep (2002). Su autoproclamado estatus de “actor de películas serie B” le ha granjeado una base de seguidores fieles, que han convertido cada aparición pública o proyecto en objeto de culto.

En su mensaje, Campbell hizo hincapié en la fortaleza personal que le caracteriza y en el respaldo de su entorno, elementos que considera claves para afrontar la enfermedad. La noticia de su diagnóstico ha generado reacciones en la industria y entre los aficionados a la cultura pop, quienes han recordado la influencia del actor en el cine de terror y su capacidad para conectar con distintas generaciones. El anuncio del actor, lejos de frenar el apoyo de su comunidad, ha reforzado la admiración por su trayectoria y su actitud frente a la adversidad. Consciente de su papel en la industria y del cariño de sus seguidores, Bruce Campbell enfrenta este nuevo desafío con transparencia y una determinación que ha definido su carrera desde sus inicios.

Temas Relacionados

Bruce CampbellActoresCáncerCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dunk y Egg viajan a España: ‘El caballero de los Siete Reinos’ busca localizaciones para su segunda temporada

El creador de la serie Ira Parker ha confirmado que vendrán a nuestro país, dado que la siguiente entrega estará ambientado en el desértico reino de Dorne

Dunk y Egg viajan a

Las 10 películas más esperadas que se estrenan en cines y plataformas: de lo nuevo de Pedro Almodóvar a ‘Peaky Blinders’ en Netflix

Repasamos algunos de los estrenos más importantes que protagonizarán las próximas semanas tanto en la cartelera como en ‘streming’

Las 10 películas más esperadas

La novela de más de 700 páginas considerada como una de las mejores del año: el regreso de la escritora india más joven galardonada de la historia

Se publica ‘La soledad de Sonia y Sunny’, el regreso de Kiran Desai después de casi 20 años sin publicar una nueva obra

La novela de más de

Audaz, brillante y prohibida: Forough Farokhzad, la artista iraní que se atrevió a desafiar una cultura a costa de su propia vida

Sus versos transformaron la poesía persa y su documental fue faro del celebrado cine de su país. Decía que la rodeaba el escándalo por haber sido la primera que se animó a “romper los grilletes” que ataban las manos y los pies de las mujeres iraníes

Audaz, brillante y prohibida: Forough

Si eres fan de ‘Yellowstone’ o ’1883′, no puedes perderte la nueva serie inspirada en el mismo universo: el primer episodio puede verse gratis

Luke Grimes vuelve a interpretar a Kacy Dutton en la continuación directa del final de la serie creada por Taylor Sheridan

Si eres fan de ‘Yellowstone’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Conceden la incapacidad permanente absoluta

Conceden la incapacidad permanente absoluta a un trabajador autónomo de la hostelería que sufre de obesidad, diabetes y le amputaron un dedo del pie

Estefanía Molina, politóloga: “No hay que subestimarlo, Vox puede gobernar algún día este país”

Estefanía Molina, politóloga: “Hay un drama en España y no lo han traído los inmigrantes”

Estefanía Molina, politóloga y periodista: “Me da miedo que esta democracia crea que puede convivir con gente a la que ya le da igual todo”

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita