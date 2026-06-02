España

Feijóo reivindica un cambio de Gobierno en territorio Junts, pero dice que no busca “favores” ni “regalarlos”

En la reunión anual del Cercle d’Economia, el líder del PP recuerda que 184 diputados “piden elecciones” y les pide “priorizar” la “responsabilidad democrática” y no la “conveniencia política”

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

En plena ofensiva para impulsar una moción de censura instrumental, el líder del PP multiplica sus mensajes al PNV y Junts para convencerles de sumar sus votos. En la reunión anual del Cercle d’Economia, Feijóo ha trasladado a los empresarios catalanes la necesidad de un cambio de Gobierno para garantizar un proyecto limpio que “devuelva la decencia” al país.

Después de que este mismo martes Junts le haya retado a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente catalán y líder del partido, Carles Puigdemont, una oferta “seria” para impulsar una moción de censura, Feijóo ha insistido en que no realizará cesiones a cambio de su voto. “No sé qué harán otros. No vengo a pedir favores ni a regalarlos”, ha dicho. Y en ese sentido, el líder popular ha vuelto a retar a esos "184 diputados que piden elecciones" a llevar a la práctica lo que han pronunciado en público.

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“Lo que se dice no tiene valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras”, ha añadido Feijóo, para después apuntar que “en un momento como este”, en el que el PSOE se ve afectado por varias investigaciones judiciales en marcha, los partidos de la oposición deberían priorizar la “responsabilidad democrática” y no la “conveniencia política”. “De este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente, es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica”, ha manifestado.

Critica que la conversación política “gira alrededor de una agenda de tribunales”

Feijóo ha evitado pronunciarse sobre la petición de Junts, pero ha apuntado que, “en un momento como este”, en el que el PSOE se ve afectado por varias investigaciones judiciales en marcha, los partidos de la oposición deberían priorizar la “responsabilidad democrática” y no la “conveniencia política”. Ha asegurado “tener muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas” y ha apuntado que seguirá actuando “con aplomo y responsabilidad” y solamente en función de sus “convicciones”.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exige la convocatoria de elecciones generales inmediatas. Sostiene que 184 diputados respaldan esta petición y que es la única salida digna para lo que considera una "legislatura exhausta".

Ante el empresariado catalán, Feijóo se ha quejado de que “la conversación pública gire alrededor de sumarios, de imputaciones y comisiones”, en lugar de centrarse en una agenda económica. “Salgamos del día de la marmota de una vez”, ha reclamado Feijóo, que ha subrayado que se debería “estar hablando de cómo ordenar los asuntos claves de nuestro país y de impulsar la economía”, ha añadido.

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