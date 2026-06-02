En marcha un biopic de Gene Wilder, el icónico actor de ‘El jovencito Frankenstein’ o ‘Un mundo de fantasía’

Gene Wilder como Willy Wonka

La vida y carrera de Gene Wilder, uno de los actores más recordados de la comedia y el cine estadounidense, llegará a la pantalla grande en una nueva biopic dirigida por Dito Montiel. El proyecto avanza tras la obtención de los derechos de imagen por parte del patrimonio del propio Wilder, abriendo así la puerta a un retrato autorizado del intérprete que marcó a generaciones. Con un guion coescrito por Montiel y Jeremy Roth —conocido por su trabajo en las series Love, Victor y How I Met Your Father—, la película será producida por Aimee Schoof, Isen Robbins y Megan Freels Johnston para Intrinsic Value Films, junto a Josh Kesselman de Mgmt Entertainment. Este equipo busca explorar tanto la dimensión pública como privada de Wilder, abordando los éxitos y desafíos que definieron su vida artística y personal.

La biografía cinematográfica planea adentrarse en la vida del actor desde sus inicios como joven tímido en el teatro hasta alcanzar el estatus de leyenda en Hollywood. Según el comunicado de la producción, la cinta no solo repasará sus papeles más célebres, sino que indagará en las relaciones, luchas internas y circunstancias que moldearon su carrera y su visión del mundo. Gene Wilder, nacido como Jerome Silberman en Milwaukee en 1933, construyó una trayectoria única gracias a su talento multifacético como actor, guionista y director. Tras formarse en teatro y debutar en Broadway en la década del sesenta, se consolidó en el cine con una serie de colaboraciones decisivas junto a Mel Brooks. Su primera gran oportunidad llegó con “Los productores” (1967), donde interpretó a Leo Bloom, papel que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

PUBLICIDAD

El reconocimiento mundial llegó con Un mundo de fantasía (Willy Wonka & the Chocolate Factory, 1971). Su interpretación del excéntrico Willy Wonka se volvió un referente cultural, combinando inocencia, ironía y una profundidad emocional que aún hoy conmueve a espectadores de todas las edades. Posteriormente, Wilder protagonizó y coescribió junto a Brooks El jovencito Frankenstein (1974), parodia del terror clásico que se convirtió en un éxito indiscutido y le valió una nominación al Oscar como guionista. En palabras de Dito Montiel, “Gene Wilder fue una de esas personas extrañas que lograban ser más graciosas y más tristes que cualquiera a su alrededor. Eso no es solo un personaje, es toda una vida”. El director aspira a plasmar en la pantalla esa dualidad, mostrando tanto la faceta luminosa del comediante como las sombras personales que enfrentó fuera del escenario.

Imagen de 'El jovencito Frankenstein'

Un legado de cine y comedia

A lo largo de su carrera, Wilder trabajó en títulos emblemáticos como “Sillas de montar calientes”, “El expreso de Chicago” y “El hermano más listo de Sherlock Holmes”, mostrando su versatilidad en la comedia física, el humor negro y la sátira. Además de su vínculo con Brooks, formó una célebre pareja artística con Richard Pryor en películas como “No me chilles que no te veo” y “Locos de remate”, éxitos de taquilla en los años setenta y ochenta. La biopic también pondrá el foco en los desafíos personales del actor, incluyendo su lucha pública con la enfermedad de Alzheimer y su relación con la actriz Gilda Radner, quien falleció en 1989. La vida íntima y la resiliencia de Wilder, sumadas a su legado artístico, serán pilares del relato propuesto, según anticipa el equipo creativo.

PUBLICIDAD

El elegido para dirigir el filme, Dito Montiel, es reconocido por su capacidad para retratar personajes complejos y ambientes urbanos con autenticidad. Su debut con “A Guide to Recognizing Your Saints” fue elogiado en Sundance y le aseguró premios como el Director’s Award y el Special Jury Prize. Desde entonces, Montiel ha dirigido dramas y thrillers como “Fighting”, “Empire State” y “Boulevard”, con figuras como Robert Downey Jr., Dwayne Johnson y Robin Williams en el reparto.

Montiel, representado por WME y Mgmt Entertainment, asegura que la historia de Wilder “no podía rechazarla”. Para la producción, la habilidad del director para combinar comedia y profundidad emocional resulta clave en un proyecto que busca ser fiel al espíritu del homenajeado. El anuncio de la biopic genera expectativa tanto en la industria como entre los admiradores de Gene Wilder, una figura cuya influencia persiste en el cine contemporáneo. La producción se encuentra en fase de desarrollo de guion y selección de elenco, con el objetivo de iniciar filmaciones próximamente. La película promete ofrecer una mirada abarcadora sobre el hombre detrás de personajes inolvidables, mostrando el impacto de su obra y la vigencia de su legado en la cultura popular.

PUBLICIDAD