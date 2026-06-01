Las series que no te puedes perder en junio: De ‘La casa del dragón’ a la nueva adaptación de ‘El cabo del miedo’ con Javier Bardem

Algunas de las series destacadas del mes de junio: de 'Cape Fear' a 'La casa del dragón'

Comienza el mes de junio con una oferta de lo más jugosa en las diferentes plataformas, que incluye un buen surtido de los más variados géneros y algunas de las producciones más esperadas de la temporada, como es el caso de la tercera temporada de La casa del dragón.

Además de las diez series que destacamos a continuación, también se estrena un buen puñado de ficciones a las que merece la pena acercarse. Si te gusta la comedia romántica, en Prime Video se podrá ver Todos nuestros años, adaptación del libro de ‘young adult’, de Carley Fortune. Y si prefieres la comedia de ‘sketches’, regresa Larry David para repasar, nada más y nada menos, que algunos de los momentos más destacados de la historia de Estados Unidos, con un reparto que nos lleva de Jon Hamm a Jerry Seinfeld.

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Como siempre, también es un buen momento para repasar algunas de las mejores series que se han estrenado hasta el momento, tanto españolas como internacionales, desde Se tiene que morir mucha gente a Margo tiene problemas de dinero, de Ravalear a la reciente Spider-Noir.

‘Cape Fear’: Javier Bardem vuelve como villano

En 1962, J. Lee Thompson adaptó por primera vez la novela J. D. MacDonald con Gregory Peck y Robert Mitchum como protagonistas. Contaba la historia de un abogado que veía cómo su vida se convertía en una auténtica pesadilla cuando Max Cady, un asesino al que defendía y al que condenaron, salía de la cárcel y comenzaba a acosar a su familia.

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'Cape Fear' presenta un nuevo tráiler (Apple TV).

En 1991, Martin Scorsese realizó un ‘remake’ en el que el temible psicópata estaba interpretado por Robert De Niro. Ahora, este mítico thriller sureño se convierte en serie de la mano del director experto en terror Nick Antosca, responsable de Nuevo sabor a cereza.

En esta ocasión, Javier Bardem recoge el testigo de Mitchum y De Niro poniéndose en la piel de uno de los villanos más famosos de la historia del cine junto a la pareja formada por Amy Adams y Patrick Wilson. A partir del 5 de junio en Apple TV.

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‘La casa del dragón’: La tercera temporada

La Casa Targaryen seguirá enfrentándose en una lucha interna por el Trono de Hierro en esta ‘precuela’ de Juego de tronos, basada en los libros de George R. R. Martin, con Poniente dividido y la familia al borde de una guerra abierta.

Emma D'Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen en una escena de la exitosa serie de HBO, 'La casa del dragón'. (HBO MAX)

El conflicto se organiza en dos bandos: los Negros, que respaldan a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), y los Verdes, vinculados a Aegon II (Tom Glynn- Carney) y Aemond (Ewan Mitchell). Esa escalada derivará en la Danza de Dragones, una fase de enfrentamiento directo dentro del propio linaje.

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La tercera temporada de La casa del dragón promete grandes batallas, enfrentamientos épicos, más dragones y muchas intrigas políticas y personales entre los personajes. A partir del 22 de junio en HBO Max.

‘33 Días’, el debut en la ficción de Carles Porta

El 14 de octubre de 2001, dos presos se fugaron del Centro Penitenciario de Lleida tras disparar a dos policías a quemarropa. La huida se extendió durante 33 días y activó un operativo policial para detener a dos fugitivos armados y considerados peligrosos.

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Julián Villagrán y José Manuel Poga en '33 días' (Atresplayer)

La historia ha servido como fuente de inspiración para la serie 33 días, el primer trabajo de ficción de Carles Porta, creador de proyectos de ‘true crime’ como Crims y Tor. La producción se basa en la fuga de los reclusos Brito y Picatoste de la cárcel de Ponent de Lleida en 2001, que durante su escape atemorizaron Barcelona.

El guion está firmado por Javier Olivares, creador de El Ministerio del Tiempo, y Jordi Calafí. Los reos son interpretados por José Manuel Poga y Julián Villagrán, aunque la serie les cambia los nombres para proteger y cuidar la libertad creativa. A partir del 7 de junio en Atresplayer.

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‘La otra hermana Bennet’: más Jane Austen

En la novela de Jane Austen Orgullo y prejuicio, se contaba la historia de Elizabeth Bennet, pero también estaba la mayor, Jane, Mary, Catherine y Lydia. Pues bien, esta es la historia de Mary Bennet, la más estudiosa y seria y está basada en el ‘bestseller’ de Janice Hadlow ambientado en el universo de la escritora.

'La otra hermana Bennet', basada en la novela de Janice Hadlow

La trama presenta a Mary como “el patito feo” de las Bennet, a la sombra de sus cuatro hermanas, y enfoca su búsqueda de un lugar propio como un camino hacia la independencia emocional, con el amor como parte del recorrido y la necesidad de elegirse a sí misma como eje.

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En la adaptación, Mary está interpretada por Ella Bruccoleri (Agatha Christie: Las siete esferas) y se trata de una cuidada producción de la BBC que ha sido alabada por la crítica. A partir del 26 de junio en Movistar Plus+.

‘Alice y Steve’, la ganadora de CanneSeries

Alice (Nicola Walker) queda desolada cuando Steve (Jemaine Clement) empieza a salir con Izzy, su hija de 26 años, y decide hacer todo lo posible para romper la relación, desde amenazas y ruegos hasta el sabotaje profesional. La situación desata una escalada entre ambos que transforma una amistad de toda la vida en una enemistad abierta.

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La serie, una comedia británica creada por Sophie Goodhart, fue la gran ganadora del último CanneSeries, donde obtuvo tres premios: Mejor Serie, el Premio Especial de Interpretación para todo su reparto y el Premio de los Lycéens.

Jemaine Clement y Nicola Walker en 'Alice y Steve' (Disney Plus)

En la trama, Steve se muestra decidido a seguir adelante porque considera que Izzy es lo mejor que le ha pasado, mientras Alice se niega a ceder. La tensión también alcanza a Daniel, el marido de Alice, que pierde la paciencia al ver un lado de ella que le asusta. A partir del 8 de junio en Disney Plus+.

‘El Inmortal’, el final de la serie sobre los Miami

La serie inspirada en la organización criminal los Miami llega a su final con una última temporada ambientada en 2004 y narrada a lo largo de cinco días, marcada por un soplo sobre un cargamento que coloca a la banda y a José Antonio (Alex Garcia) contra las cuerdas.

La trama sitúa a José Antonio fuera del narcotráfico desde hace años y centrado en su hija y su familia, mientras la Rubia (Teresa Riott) toma el mando del grupo con métodos y socios nuevos.

El reparto de la serie 'El inmortal', en su última temporada.

El avance de la última temporada presenta una banda que creció “exponencialmente” bajo ese liderazgo, hasta que la información filtrada pone a la policía tras “un gran cargamento” y señala también a José Antonio, además de abrir la puerta al reencuentro con un personaje del pasado que altera el equilibrio interno.

Los episodios finales desarrollan varias tramas en paralelo que confluyen en una sola historia, con el foco en los cinco peores días de la organización, obligada a enfrentar fantasmas internos y decisiones que cambiarán el rumbo de todos sus integrantes. A partir del 11 de junio en Movistar Plus+.

‘Sugar’, vuelve la serie con el giro más loco

Colin Farrell retoma el papel de John Sugar en la segunda temporada de la serie de Apple TV, que profundiza en la vida del detective privado tras los sucesos del final de la primera entrega, considerado uno de los más inesperados de 2024. Esta nueva etapa sigue a Sugar mientras busca al hermano de un joven boxeador local, sin abandonar la investigación por la desaparición de su propia hermana. El relato alterna ambas búsquedas, y muestra cómo el nuevo caso, inicialmente presentado como una misión concreta, lo lleva a enfrentarse a una red de intereses y amenazas que afectan a distintos sectores de Los Ángeles.

Colin Farrell en 'Sugar'

El personaje se caracteriza por sus referencias constantes al cine y por su destreza como investigador. Farrell lo interpreta como alguien marcado por las pérdidas, cuya determinación lo enfrenta a dilemas morales y lo empuja a tomar decisiones extremas en busca de justicia.

Entre las novedades destaca la renovación casi total del elenco, con las incorporaciones de Tony Dalton, Jin Ha, Raymond Lee, Laura Donnelly y Sasha Calle, y una participación especial de Shea Whigham. A partir del 19 de junio en Apple TV.

‘The Bear’, cierra su cocina

La quinta y última temporada de The Bear se estrenará el 26 de junio de 2026 en Disney+, con ocho episodios que cerrarán la historia del equipo del restaurante tras la salida de Carmy de la cocina.

Jeremy Allen White en 'The Bear'

La trama comienza la mañana siguiente a que Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Sugar (Abby Elliott) descubran que el atormentado Carmy (Jeremy Allen White) ha abandonado la restauración y dejado el local en sus manos. Sin dinero y con la amenaza de una posible venta, los socios deberán coordinarse con el resto del equipo para sostener un último servicio con la expectativa de conseguir, por fin, una estrella Michelin.

‘Millennial Mal’

Millennial Mal presenta a Judith, una bibliotecaria de 42 años en paro que vuelve a la universidad para cobrar una beca concedida por un error burocrático. Para ocultar su edad, adopta un cambio de imagen diseñado por dos veinteañeras y acaba creyéndose el personaje que construye.

Lorena Iglesias e Isa Calderón en 'Millennial Mal' (Filmin)

La serie plantea choques generacionales en el entorno universitario, entre fiestas, códigos de vestuario y el temor al “cringe”. Desde su irrupción en una fiesta, Judith se convierte en una figura difícil de ignorar, capaz de provocar risa, identificación y rechazo a la vez.

Lorena Iglesias es la creadora y protagonista de esta comedia universitaria, codirigida con Andrea Jaurrieta. El reparto incluye a Isa Calderón, que debuta en la ficción, además de Vito Sanz, Victoria Oliver y Paula Gala. A partir del 30 de junio en Filmin.