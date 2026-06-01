Cotizó 43 años y perdió parte de su pensión por retirarse seis meses antes: los jubilados se rebelan contra el recorte de sus pensiones

Los jubilados denuncian que el actual sistema les aplica recortes permanentes en sus prestaciones mediante los llamados coeficientes reductores, una medida que consideran injusta después de décadas cotizando. (Freepik)

Miles de jubilados han iniciado una movilización para reclamar un cambio en el sistema de pensiones que ponga fin a las penalizaciones que sufren quienes, pese a haber cotizado más de 40 años, decidieron o se vieron obligados a jubilarse antes de la edad ordinaria.

La reivindicación ha cobrado fuerza en las últimas semanas a través de varias campañas impulsadas en la plataforma Change.org, donde dos peticiones ya han superado las 30.000 firmas. Los afectados denuncian que el actual sistema les aplica recortes permanentes en sus prestaciones mediante los llamados coeficientes reductores, una medida que consideran injusta después de décadas de contribución al sistema.

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“Hemos trabajado más de 40 años y el sistema nos castiga”, resume el sentir de muchos de los pensionistas que respaldan estas iniciativas.

Manuel Guarino:<b> </b>“El sistema me castiga”

Uno de los casos que más repercusión está teniendo es el de Manuel Guarino, un enfermero de 71 años que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional al ámbito sanitario. En su petición, denuncia que su pensión se ha visto reducida de forma permanente pese a haber acumulado una extensa carrera laboral.

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“He trabajado 43 años en un hospital público y, durante 27 de esos años, también media jornada en una clínica privada. Me jubilé solo seis meses antes de la edad ordinaria. Solo seis meses. Y aun así se me aplica una reducción de 50 euros al mes en mi pensión”, explica.

Para Guarino, la situación resulta difícil de entender. “Después de trabajar más de 40 años, después de cotizar durante décadas y de haber servido a la sanidad y a la sociedad, el sistema me castiga para siempre por haberme jubilado unos meses antes”, lamenta.

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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.

Antonio Matinero: “Penalizado de por vida en mi pensión”

Una situación similar vive Antonio Matinero, presidente de la asociación Asjubi40, una organización que agrupa a jubilados con largas carreras de cotización y que lleva años reclamando una reforma legal.

Matinero trabajó como delineante proyectista hasta que la crisis económica provocó el cierre del estudio de arquitectura en el que desarrollaba su actividad profesional. A partir de entonces encadenó distintos empleos temporales como peón forestal, pintor o albañil antes de verse obligado a adelantar su jubilación.

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“Había cotizado 45 años cuando me jubilé anticipadamente a los 62 años y medio. Desde entonces sufro una penalización de por vida en mi pensión”, denuncia.

Su caso refleja una realidad que afecta a miles de trabajadores que, por circunstancias ajenas a su voluntad, abandonaron el mercado laboral antes de alcanzar la edad legal de jubilación y que hoy ven reducidos sus ingresos de manera permanente.

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Las campañas han despertado un importante respaldo social. Decenas de pensionistas han compartido sus experiencias en los comentarios de las peticiones.

“48 años cotizados. Mis rodillas no podían más y me reducen un 11%”, escribe Manuel. Maite explica que trabajó durante 50 años antes de prejubilarse a los 63 años y que su pensión fue recortada un 12%. Eduardo, por su parte, asegura que adelantó su jubilación apenas nueve meses para poder atender un problema de salud de su esposa y que también fue penalizado pese a haber cotizado durante 48 años.

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Coeficientes reductores

En España, las jubilaciones anticipadas están sujetas a coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión. Estas reducciones dependen del tiempo de adelanto respecto a la edad ordinaria de jubilación y de los años acumulados de cotización.

El problema, según denuncian los afectados, es que dichos recortes se aplican de manera permanente, incluso en casos en los que los trabajadores han contribuido al sistema durante más de cuatro décadas.

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La reclamación no es nueva. En noviembre de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó una moción que instaba al Gobierno a estudiar cambios para evitar que las personas con más de 40 años cotizados siguieran sufriendo estas penalizaciones cuando accedieran a la jubilación anticipada.

Sin embargo, los jubilados denuncian que, meses después, aquella iniciativa parlamentaria no se ha traducido en modificaciones concretas de la normativa. Como consecuencia, miles de pensionistas continúan soportando reducciones permanentes en sus prestaciones.

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Los promotores de las campañas insisten en que no buscan privilegios, sino un reconocimiento a quienes han sostenido el sistema durante gran parte de su vida laboral. “Pedimos que se reconozcan las largas carreras de cotización. No estamos reclamando ventajas especiales, sino justicia para quienes hemos trabajado durante más de 40 años”, sostiene Antonio Matinero.

Mientras las firmas siguen creciendo y la presión aumenta, los afectados esperan que el debate vuelva a abrirse en las instituciones y que el Gobierno impulse una reforma que permita corregir una situación que consideran profundamente injusta.