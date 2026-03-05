España Cultura

‘The Bear’ anuncia su final: la quinta temporada será la última de la aclamada serie de Disney+

Un mensaje de Jamie Lee Curtis y la confirmación de los medios hacen oficial el cierre de la exitosa producción

Tráiler oficial de la segunda temporada de la serie de Disney Plus 'The Bear'

El fenómeno televisivo The Bear concluirá con su quinta temporada. Fuentes cercanas a la producción han confirmado que la serie protagonizada por Jeremy Allen White cerrará definitivamente sus puertas tras la emisión de la próxima entrega, prevista para este año. El anuncio pone fin a semanas de especulaciones entre seguidores y medios especializados sobre el futuro de la ficción, que en poco tiempo se ha consolidado como uno de los mayores éxitos recientes de la plataforma Disney+ y FX.

La decisión de finalizar la serie no ha sorprendido a quienes siguen de cerca el desarrollo de la trama y las declaraciones de su equipo creativo. El personaje principal, Carmy Berzatto, interpretado por White, comunica en el desenlace de la cuarta temporada que dejará el restaurante y cederá su participación en el negocio. Este giro narrativo, clave en la historia, anticipó la posibilidad de un cierre próximo y ha sido interpretado como un indicio claro del desenlace definitivo.

Durante la producción de la última temporada, la actriz Jamie Lee Curtis reveló involuntariamente la noticia al publicar una fotografía en redes sociales junto a Abby Elliott, quien encarna a Natalie ‘Sugar’ Berzatto, hermana de Carmy y copropietaria del restaurante. En su mensaje, Curtis escribió: “¡TERMINÉ CON FUERZA! Rodeado de un equipo extraordinario, un grupo de guionistas y productores, y compañeros de escena en la serie creada por Chris Storer, completé la historia de esta familia extraordinaria de la que todos nos hemos enamorado. Pude terminarla con mi pequeño oso Berzatto." Esta publicación fue interpretada como la confirmación no oficial del cierre, acelerando la reacción de la audiencia y los medios.

La política de la cadena FX ha sido permitir que los creadores definan de manera autónoma el momento y la forma en que anuncian el final de sus series más exitosas. En el caso de The Bear, la voz decisiva ha correspondido a Christopher Storer, creador y productor ejecutivo, quien ideó originalmente la historia pensando en un arco limitado. White, protagonista de la serie, ya había comentado en entrevistas previas que el plan inicial de Storer era concluir la historia tras la cuarta temporada, aunque finalmente se optó por una quinta entrega para cerrar todas las líneas argumentales pendientes.

The Bear - Serie (Crédito: Disney)

Así será la quinta temporada

El rodaje de la quinta temporada ya ha concluido y su estreno está previsto para los próximos meses. FX y Disney+ han renovado su apuesta por el formato hasta el desenlace definitivo, conscientes del impacto que la serie ha generado entre el público y la crítica. El elenco principal incluye, además de White, a Ayo Edebiri (Syd), Ebon Moss-Bachrach (Richie), Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con participaciones recurrentes de Oliver Platt y Molly Gordon. La presencia de Jamie Lee Curtis, quien interpreta a Donna Berzatto, madre de Carmy y Natalie desde la segunda temporada, se mantuvo hasta el final de la producción.

Desde su estreno en 2022, The Bear se ha convertido en una de las series más premiadas de su generación. La ficción obtuvo el Emmy a mejor comedia en 2023, y sus protagonistas White, Moss-Bachrach, Edebiri y el propio Storer recibieron galardones individuales por sus actuaciones y labores creativas. En 2024, Liza Colón-Zayas fue reconocida como mejor actriz secundaria en comedia, mientras que Curtis ganó el Emmy como mejor actriz invitada por su papel de Donna Berzatto.

Producida por FX Productions y con Storer al frente como productor ejecutivo junto a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner y Matty Matheson, la serie ha destacado por su retrato de las tensiones, relaciones familiares y dinámicas de poder dentro del restaurante de Chicago que sirve de escenario principal. El desenlace de The Bear marcará el cierre de uno de los relatos televisivos más influyentes de los últimos años. Para la audiencia, la expectativa se centra ahora en cómo los creadores resolverán el destino de Carmy, Syd y Richie, así como el futuro del restaurante tras la partida de su chef principal. La serie concluirá formalmente tras la emisión de la quinta temporada, según lo confirmado por fuentes de la producción.

