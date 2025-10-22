España Cultura

Martin Scorsese destapa sus demonios en un documental en el que habla de sus adicciones y ataque de ira: “Si no fuera por mi psicoterapeuta, estaría muerto”

El mítico director se abre en canal para contar las luces y sombras tanto de su carrera profesional como de su vida personal

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Tráiler 'Mr. Scorsese', serie documental disponible en Apple TV

Se ha estrenado en Apple TV+ un documental que podríamos considerar como definitivo a la hora de repasar la vida personal y la trayectoria profesional de Martin Scorsese.

Se titula Mr. Scorsese, lo ha dirigido Rebecca Miller y, a lo largo de 5 capítulos nos adentramos en los dilemas morales, las adicciones y las contradicciones que han marcado al director de títulos como Taxi Driver o Toro Salvaje.

Una infancia marcada por el asma

La infancia de Scorsese estuvo marcada por el asma, una condición que lo obligó a pasar largas horas en cines con aire acondicionado, el único refugio donde podía respirar con normalidad. Este hábito, lejos de ser solo una medida terapéutica, se convirtió en el germen de su vocación. Era como si su vida, dependiera, casi literalmente, de esas sesiones de cine.

La serie recorre desde los años formativos del director hasta el proceso de creación de Los asesinos de la luna (2023), su más reciente largometraje.

A lo largo de este viaje, Miller (hija del dramaturgo Arthur Miller y esposa de Daniel Day-Lewis) teje un retrato coral en el que intervienen figuras como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg, Jodie Foster, Thelma Schoonmaker y Robbie Robertson, además de familiares y amigos de la infancia.

Entre la fe, la violencia y las adicciones

Uno de los ejes centrales del documental es la tensión entre la espiritualidad católica de Scorsese y su fascinación por la violencia. El propio Scorsese se interroga en la serie: “¿Somos intrínsecamente buenos o malos?... Ésta es la lucha. Y yo lucho con ella todo el tiempo”.

La relación de Scorsese con el cine ha sido, en muchos momentos, una tabla de salvación frente a sus demonios personales. Tras el fracaso comercial de New York, New York (1977), el director cayó en una espiral de adicción a la cocaína que lo llevó al borde de la muerte. “La mayor parte de mí quería morir. Porque en ese momento no podía hacer más mi trabajo. Me sentía incapaz de crear”, confiesa Scorsese a Rebecca Miller ante las cámaras.

Martin Scorsese y el músico
Martin Scorsese y el músico Robbie Robertson presentando el documental sobre The Band, 'The Last Waltz' en 1978 AP Photo, File)

El episodio culminó con una hospitalización por una sobredosis casi mortal en 1978. Fue entonces cuando Robert De Niro lo visitó y lo convenció de embarcarse en Toro salvaje, un proyecto que marcaría su resurgimiento. “No podía entender la obsesión de Bob (De Niro) con ese proyecto, hasta que, finalmente, pasé por ese duro periodo yo también”, recordó Scorsese. “Salí del otro lado y me desperté un día vivo... aún respiraba”, añade.

La dinámica de caída y resurgimiento se repitió a lo largo de la carrera de Scorsese. Los fracasos de taquilla, como el de El rey de la comedia (1982), lo alejaron temporalmente de Hollywood, mientras que éxitos posteriores, como Uno de los nuestros (1990), le devolvieron el reconocimiento. “La cantidad de veces que Marty fracasó es sorprendente. Incluso después de haber hecho varias obras maestras, hubo momentos en los que prácticamente lo dieron por acabado. A lo largo de su carrera, ha tenido que reinventarse mil veces”, ha contado Miller.

La serie también aborda los episodios de ira y los conflictos personales del director. Isabella Rossellini, tercera esposa de Scorsese, relató: “Podía demoler una habitación entera y luego no recordarlo. Al menos a mí nunca me pegó”, cuenta en el documental.

Durante el rodaje de Gangs of New York (2002), un enfrentamiento con el productor Harvey Weinstein terminó con un escritorio volando por la ventana. El propio Scorsese reconoce que la psicoterapia fue fundamental para superar estos impulsos: “Si no fuera por mi doctor (cinco días a la semana, llamadas telefónicas los fines de semana, un trabajo fuerte y constante para enderezar mi cabeza) estaría muerto”, declara en la serie.

Una vida familiar caótica

La vida familiar de Scorsese también aparece bajo una luz compleja. Sus tres hijas (Cathy, Domenica y Francesca) relatan la distancia emocional que marcó su infancia debido a la dedicación absoluta de su padre al cine.

Domenica Cameron-Scorsese describió la experiencia de trabajar con él en La edad de la inocencia (1993) como un momento de conexión: “Si está trabajando en la película, está ahí, está en la película. Y si no estás en la esfera de esa luz... puedes sentir su ausencia”. En la actualidad, la relación con su hija menor, Francesca, ha contribuido a mostrar una faceta más relajada y cercana del director, quien se ha convertido en una figura popular en redes sociales.

En 1979 el director estaba
En 1979 el director estaba casado con una jovencísima Isabella Rosselini (Photo by Fotos International/Getty Images)

El documental no elude las controversias que han acompañado la obra de Scorsese. Taxi Driver (1976) y El rey de la comedia (1982) generaron debates por la representación de la violencia y la marginalidad, llegando incluso a influir en hechos reales, como el intento de asesinato del presidente estadounidense Ronald Reagan en 1981, motivado por la obsesión de John Hinckley Jr. con Jodie Foster y el personaje de Travis Bickle.

Scorsese llegó a asistir a los Oscar con chaleco antibalas tras el atentado, según relató Rossellini en la serie. “¿Me gustó lo que pasó? No. ¿Sentimos que hicimos bien en hacer esa película? Sí”, afirmó el director a The Guardian.

La dimensión religiosa de su cine, especialmente en títulos como La última tentación de Cristo (1988) y Silencio (2016), ha suscitado tanto admiración como rechazo. La primera fue objeto de protestas y prohibiciones en varios países antes incluso de su estreno. Para Scorsese, la representación de la violencia en pantalla solo tiene sentido si refleja la realidad humana: “Mostrar actos violentos en pantalla es valioso si es violencia de verdad, porque todos los seres humanos son capaces de tales acciones si se les empuja”, sostiene en la ‘docuserie’.

Martin Scorsese, Robert de Niro
Martin Scorsese, Robert de Niro y Jake La Motta durante el rodaje de 'Toro salvaje'

En el tramo final de la serie, se muestra a Scorsese junto a su esposa Helen Schermerhorn Morris, enferma de párkinson, y a su hija Francesca, quien ha contribuido a su reinvención pública. A los 82 años, el director se define como un hombre de familia más sereno, aunque reconoce que la soledad y la introspección siguen presentes en su vida. “Hay mucho invertido en mi vida personal en casa... Así que donde solíamos celebrar cenas y cosas así, todo eso se está reduciendo mucho, mucho. Así que estoy bastante solo. E invariablemente, si me reúno con gente, es por negocios”, confesó Scorsese a GQ.

La serie Mr. Scorsese se erige así como un testimonio esencial para comprender la compleja relación entre arte, fe, violencia y redención en la obra de uno de los cineastas más influyentes de Estados Unidos, cuya vida y carrera han estado marcadas por una constante lucha entre la autodestrucción y la búsqueda de sentido.

Temas Relacionados

Martin ScorseseRobert De NiroLeonardo DiCaprioIsabella RosselliniDirectoresPlataformasApple TVDocumentalesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La presidenta del Louvre reconoce su “fracaso” tras el robo de las joyas valoradas en 88 millones de euros

Laurence des Cars comparece en el Senado para explicar el robo ocurrido en la Galería de Apolo en la mañana del domingo

La presidenta del Louvre reconoce

El Gobierno se mete en la guerra Rosalía-Almeida por lo ocurrido en Callao: “Veo bien que el alcalde sea consciente de lo que él mismo ha provocado”

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado al edil madileño de haber “provocado” en muchas ocasiones este tipo de situaciones al no comunicar con antelación los actos multitudinarios

El Gobierno se mete en

El filósofo Byung-Chul Han antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de Humanidades: “Somos ganado, nos están engordando con información falsa”

El ensayista y teólogo católico surcoreano compartió sus reflexiones con el público en Gijón antes de la entrega de los galardones el próximo viernes

El filósofo Byung-Chul Han antes

Por fin puedes ver el Partenón de Atenas sin andamios después de más de 50 años sin mostrarse al público

El monumento se instala en la colina de la Acrópolis desde que Pericles convenció a los ciudadanos de crear el templo en honor a Atenea

Por fin puedes ver el

Daniel Guzmán estrena ‘La deuda’: “Siempre que intento arreglar algo, tengo la capacidad de empeorar las cosas”

Entrevista al intérprete y director, que se pone delante y detrás de la cámara para componer un thriller social alrededor de la culpa

Daniel Guzmán estrena ‘La deuda’:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno se mete en

El Gobierno se mete en la guerra Rosalía-Almeida por lo ocurrido en Callao: “Veo bien que el alcalde sea consciente de lo que él mismo ha provocado”

El personal laboral de Defensa recibirá 2.400 euros más en las nóminas de noviembre y diciembre

La Audiencia de A Coruña condena a tres cazadores por lesionar a un vecino que se quejó porque estaban disparando muy cerca de su casa

La nueva cabeza nuclear de Reino Unido: tendrá nuevas medidas de seguridad y rendimiento y no se realizarán pruebas de explosión

Desarticulado el “santuario” del speed de la Rioja Oriental, punto de “peregrinación” de pequeños traficantes al que acudían a abastecerse

ECONOMÍA

Cuando la comida se convierte

Cuando la comida se convierte en un activo financiero: los alimentos más baratos suben un 37% mientras que los de gama alta lo hacen un 23%

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La tarifa de la luz en España para este jueves

Se acerca el invierno, pero no enfría a todos por igual: estas son las ayudas que puedes pedir para poner calefacción en casa

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos